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TNL+ 2023/09/25,
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解放軍上百架軍機將台灣「包餃子」，意在提醒訪美的侯友宜「我才是老大」

解放軍上百架軍機將台灣「包餃子」，意在提醒訪美的侯友宜「我才是老大」
侯友宜出席大華府地區僑宴，與美國在台協會主席羅森柏格交談｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

100多架共機伸出兩條鉗子，將台灣包餃子，也就說得通了，那是在對國民黨與侯爺施壓，也是在對美國嗆聲。你國民黨與侯爺去跟老美打交道，別忘了我中國才是身邊的老大。你們最好都給我乖一點，要不然我就給你們看看更大的場面。

9月17日，共機擾台103架次、共艦9艘次，其中40架次越過海峽中線或進入西南空域。這個數字創下近期單日擾台架次數的新高。其中包括10架次SU-30、12架次殲-10、4架次殲-11、10架次殲-16越過海峽中線進入西南和東南空域、2架次運油-20、2架次空警500竄入西南空域後，往東南空域飛行。

國防部對此提出抗議，中共則嗆「不存在海峽中線」，各方專家對此也多有解讀。藍營軍事專家認為，共機擾台創新高，不一定有政治目的，而可能是正值年度軍演高峰，且繼續實施不承認我國防空識別區的「法律戰」。而運20加油機的頻繁出現，則與運20加油機隊的成長入列有關，可能是在練習遠航。

但若從航跡圖來看，這種演訓根本不正常。若是讓機隊練習與新加入的運油20搭配練習，在自家沙漠練習不是更安全？若有意外，彈射飛行員掉在地上還好救，掉在海裡就麻煩了。

再分析其機型配置，SU-30、J-16（殲16）等高階主力戰機，配置在台海南北兩端；J-10、J-11等前代戰機，則在台海正面，以ㄇ字型破防海峽中線。這種配置法，擺明了是以較弱的J-10、J-11來消耗台軍的防空系統及空軍戰力，而以較強的SU-30和J-16繞過台灣本島正面，來對台灣「包餃子」，突襲我軍後方的戰力保存區。

共機繞台_1
Photo Credit: 國防部

而在攻擊數量與深入程度上，西南至東南空域明顯遠高於北方空域，這顯示共軍對美、日的空防仍有所忌憚，但南方是其重中之重，不但要打掉志航基地，還要出海到呂宋東方，威脅美軍航母的慣性遊弋區，甚至打掉巴士海峽與呂宋北方的美軍基地。如此規模與層次的演訓，不只是要對台灣施壓，也是在對美國嗆聲，怎能稱「沒有政治目的」？

第二種解讀是，由於習大大正在對解放軍內部進行「大清洗」，於是一方面為了舒解內部壓力，另方面也要加強展示武力，以顯示解放軍並未因大清洗而被削弱，也就是種愈虛弱就要愈出來秀肌肉的玩法。

這種解讀既有可能，又不全是如此。更深入的看法是，據說火箭軍被清洗的原因之一，是火箭軍高層接受了劉亞洲的觀點，認為中國與美日開戰，必敗，至少現在沒有開戰的條件，因此出現「怯戰」、「拒戰」情緒。於是，擔任台海作戰第一線的海、空軍，就要更積極的表現。

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