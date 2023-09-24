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TNL+ 2023/09/24,
政治

《銘選之人》：「林月真」真人實境秀，只要你真心相信，全宇宙都會來幫你

《銘選之人》：「林月真」真人實境秀，只要你真心相信，全宇宙都會來幫你
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

虛擬世界的林月真，對現實世界的果凍與總統大選，到底有沒有什麼影響？當然有，只是還沒彰顯。林月真的影響力，必須放在舞台上。放在廟口，放在夜市，那還不如素顏吃宵夜的李多慧。

林月真卸下總統一職後，回到現實中經營她的本業——心理輔導師與高階管理人教練。卻沒想到輔導對象果凍突然找她密談，希望她擔任副總統候選人，一起參與公民連署。

受寵若驚的林月真一時間不知所措，像是個突被學生告白的老師。她是虛擬世界中的總統，現在卻有可能要擔任真實世界中的副總統。她開始想像，回憶著劇情，高潮迭起，令人腎上腺素與腦內啡一起噴發，「我可以嗎？」「我真的可以嗎？」她站在落地穿衣鏡前，一遍又一遍的這麼問著自己。

「我願意」、「我可以」。她這麼告訴自己。就像《秘密》那本書中說的，這世間萬事萬物的最鐵法則，便是「萬有引力」，人要讓自己的正念籠罩一切，不要去想可能的負面，「只要你真心想做一件事，全世界都會來幫你。」

這也正是她長年心理諮商時，一直傳播的態度與心法，現在輪到自己上場了，正好實踐這個心法。於是她走進果凍的豪宅，向他點了點頭。詢問過一輪政治人物，卻總被打槍，又被時間壓力逼到牆角的果凍，高興得跳起來緊握住她的雙手，「我們一定會成功的。」於是，就在那個晚上，所有人都沒察覺有何異樣的晚上，果凍打電話把他的助理從床上挖起來，告知立馬準備三日內宣布副手人選。

果凍的助理們被嚇得一團混亂，雖說他們早已習慣果凍這種「決策慢，執行快」的統治風格，但這麼短的時間內要辦好這麼大的事，還得完全保密到家，的確讓人燒腦。於是，除了預約場地，緊急發包場佈，還得準備好老闆與二娘的講稿，到場貴賓只好省了，因為一邀約就必然洩密，洩密鐵定會被老闆罵到臭頭。

什麼身家調查也來不及做了，上網查了一下資歷，還行。她終究是選過總統的人，有碩、博士學歷，哈佛甘迺迪學院進修，多年公益活動參與經歷，今年可能會拿金鐘奬，形象相當正面，加分。

郭台銘、賴佩霞搭檔參選
Photo Credit: 中央社

林月真把她認得的編劇請來協助擬稿，親自修正，連演講台上的呼吸都曾反覆練習。「不行，政見理念太平，需要起伏，要能帶動觀眾情緒。」於是講稿中給自己打了雞血，灑了狗血，多了幾處哽咽。

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