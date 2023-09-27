2023兩廳院永續國際年會側記：由裡到外、從小處著手，兩座劇院的永續改造行動

文：朱安如

永續年會第一日下午，就永續建築、硬體設備、綠色製作、後台管理等面向，邀集兩廳院相關部門主管、駐館藝術家與藝術基地計畫成員，分享實際經驗及延伸思考。

永續建築，持續更新

首先，工務部機電組組長李萬章指出，兩廳院空調約占耗能63%，從檢討工作模式下手就可提升節能效果。他也強調汰換老舊耗能設備的重要性，如更換冰水主機及LED燈管等，在兩年至兩年半間即可回收成本。再輔以導入能源管理系統與 IE3 超高效率馬達，計算台電契約容量與時間電價，相較於兩廳院開幕時2400萬度的用電，去年已降至約1200萬度，成效卓著。

演出技術部技術管理組組長許玉蕾也分享更新設備的經驗。她表示，2014年美國停用白熾燈泡，2018年歐盟禁用鹵素燈泡，都迫使全球劇場人更新使用LED等節能光源。兩廳院在今年初將音樂廳與演奏廳全面換為LED燈具，在堅持 fade in／out的平順與細緻下，兩者平均節約用電量達75%。接下來戲劇院也會逐年更換，並更新調光系統。

Photo Credit: 國家兩廳院提供 工務部機電組組長李萬章

綠色製作：從小處著手，帶來極大驚喜

此外，兩廳院也啟動「綠色製作」。節目企劃部黃靖媛以自製節目《寫給滅絕時代》為例，這是隨2022年兩廳院參與歐洲永續劇場聯盟而加入的跨國製作，達成了包含劇本在地化、演出全程不使用超過150瓦電力、須以當地少數族群女性為主角等規則。此外，兩廳院目前與委託製作及邀演作品簽約前，也會與團隊討論永續執行方案。

兩廳院駐館藝術家鄭嘉音及無獨有偶工作室，也由「團體」核心體質出發，分享劇團的探索。鄭嘉音表示，劇團從製偶工廠的分類和收納、善用通訊軟體共享實作知識等方面著手，目前已從日本導演等合作方獲得諸多正面回饋。他們也持續思索：「劇團還能為社會提供什麼？如何找尋結盟夥伴？」

統籌管理組黃瑀薇接力說明後台管理的實例。兩廳院從去年4月迄今持續推動後台工作無紙化，一年約可省下超過1萬張紙。就演出製作面來看，比如今年的TIFA，不同節目的統籌舞監都致力於相互聯繫、溝通，提升循環利用舞台和道具的可能。年會現場的 LED 屏幕也是取代一次性活動背板的嘗試。

從小處著手，「綠色製作」也能帶來驚喜，今年度兩廳院藝術基地計畫Gap Year成員高培綺分享的「永續餐盒」便是佳例。相較於使用一次性餐盒的便當，最大差別不在價格而在溝通成本，如環保餐盒在進劇場前兩至三週就需聯繫。

另環保餐盒較重，人員配置、接送餐路徑、運送方式等都需考量；而可清洗餐盒的洗手台、如何衛生收納讓店家隔日回收等，也都需與館方溝通。實際執行下，永續餐盒不但讓用餐時刻充滿驚喜，相關設想之周到、體貼也贏得年會現場觀眾的掌聲。

Photo Credit: 國家兩廳院提供 兩廳院駐館藝術家鄭嘉音及無獨有偶工作室

Photo Credit: 國家兩廳院提供 綠色製作從小處著手

拓展永續：青銀共創與先驅計畫

當然，「永續」並不止於「環保」。公共溝通部各組輪番上陣，分享「青銀共創」及「先驅計畫」。藝術推廣組張名君表示：「永續不只希望自己好，也希望親友、土地、社會、下一代都共好。」兩廳院由此規劃讓18至35歲的「青」年與55歲以上的「銀」髮族群，透過表演藝術開展世代間的學習。

「青銀有約」和陳懷萱老師合作，借助議題工作坊轉換表演元素，深化世代間的對話。和雲門合作的《薪傳》計畫則由陳韻文老師帶領，不但跳舞也創造一起去永續農園插秧等交流機會，讓青銀間能分享更多生命故事。

藝術推廣組組長王萱儀則轉譯去年國家衛生研究院調查數據並提問：在50歲以上人口憂鬱症盛行率達16.3% 的情形下，假設有100人得到憂鬱症，其中只會有3名去醫院並獲得有效治療，其他97人怎麼辦？

她引用由英國發起、後經世衛組織擴大運用的「社會處方箋」概念，提出兩廳院規劃的「舞蹈處方箋」、「戲劇處方箋」、「聆聽處方箋」等，針對55歲以上潛在憂鬱者辦理持續性活動，提升社會共融。

易讀改變行銷意義，讓會員成為行動者

審視社會共融的執行最前線，兩廳院易讀服務不容忽略。兩廳院4年前起持續與三明治工及障礙團體合作，設計供智青使用的節目易讀手冊。易讀版細心調整版面、用字措辭、插畫搭配，如為難讀字加注音，或為票價標示區塊加註標題「買票的價錢」等。

行銷組莊宇恒說：「易讀本的製作溝通很花心力，但為了讓所有族群觀眾都能享有接收的權利，易讀手冊是行銷組持續要做的事。」

從永續角度出發，行銷的意義有所改變，「會員」不再只是消費者，而是兩廳院的支持者和親密夥伴。會員組組長陳惠琪說明，永續不只是單一專案，而是要融入所有業務日常，因此，兩廳院讓會員成為行動者、參與者，以擴散影響漣漪。

如今年4月將廳院迷的紙本贈送升級為數位全閱覽時，即以「種子紙」為溝通載體，讓會員參與行動，結果得到比預期更多的正向回饋。

當代PR的永續責任與價值選擇

接著，公關組洪雪舫從去年底，因一位輪椅席觀眾於臉書貼文表達不滿而掀起討論說起。事件圓滿落幕後，公關組仍在思考：好不容易開啟的對話，要停在這裡嗎？公關組能否跳脫化妝師角色，帶動社會議題討論？

因此，兩廳院邀請共融顧問易君珊上法律白話文運動Podcast節目「法客電台」持續拓展議題。隨後兩廳院自媒體「好哲凳」也由主持人朱家安從哲學角度深探障礙為何，延續討論。

公關組組長蔡宛凌也指出，就藝企合作來說，以往企業多聚焦於支持節目，現則出現愈來愈多企業和個人關注、支持價值的選擇，如藝術零距離計畫（邀請偏鄉學生、不同障礙別的障礙者、弱勢團體觀看演出）及共融服務（情境字幕、口述影像、手語導覽、觸覺導覽）等。同時，企業的加入也幫助更多有需求的單位得知兩廳院的相關服務。