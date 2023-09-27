2023兩廳院永續國際年會側記：由裡到外、從小處著手，兩座劇院的永續改造行動
我們想讓你知道的是
從小處著手，「綠色製作」也能帶來驚喜，而最大差別不在價格而在溝通成本。像是面對綠色的環保議題，有觀眾好奇，當兩廳院和會員與一般大眾溝通永續的概念時，會員堅持要紙本怎麼辦？
文：朱安如
永續年會第一日下午，就永續建築、硬體設備、綠色製作、後台管理等面向，邀集兩廳院相關部門主管、駐館藝術家與藝術基地計畫成員，分享實際經驗及延伸思考。
永續建築，持續更新
首先，工務部機電組組長李萬章指出，兩廳院空調約占耗能63%，從檢討工作模式下手就可提升節能效果。他也強調汰換老舊耗能設備的重要性，如更換冰水主機及LED燈管等，在兩年至兩年半間即可回收成本。再輔以導入能源管理系統與 IE3 超高效率馬達，計算台電契約容量與時間電價，相較於兩廳院開幕時2400萬度的用電，去年已降至約1200萬度，成效卓著。
演出技術部技術管理組組長許玉蕾也分享更新設備的經驗。她表示，2014年美國停用白熾燈泡，2018年歐盟禁用鹵素燈泡，都迫使全球劇場人更新使用LED等節能光源。兩廳院在今年初將音樂廳與演奏廳全面換為LED燈具，在堅持 fade in／out的平順與細緻下，兩者平均節約用電量達75%。接下來戲劇院也會逐年更換，並更新調光系統。
綠色製作：從小處著手，帶來極大驚喜
此外，兩廳院也啟動「綠色製作」。節目企劃部黃靖媛以自製節目《寫給滅絕時代》為例，這是隨2022年兩廳院參與歐洲永續劇場聯盟而加入的跨國製作，達成了包含劇本在地化、演出全程不使用超過150瓦電力、須以當地少數族群女性為主角等規則。此外，兩廳院目前與委託製作及邀演作品簽約前，也會與團隊討論永續執行方案。
兩廳院駐館藝術家鄭嘉音及無獨有偶工作室，也由「團體」核心體質出發，分享劇團的探索。鄭嘉音表示，劇團從製偶工廠的分類和收納、善用通訊軟體共享實作知識等方面著手，目前已從日本導演等合作方獲得諸多正面回饋。他們也持續思索：「劇團還能為社會提供什麼？如何找尋結盟夥伴？」
統籌管理組黃瑀薇接力說明後台管理的實例。兩廳院從去年4月迄今持續推動後台工作無紙化，一年約可省下超過1萬張紙。就演出製作面來看，比如今年的TIFA，不同節目的統籌舞監都致力於相互聯繫、溝通，提升循環利用舞台和道具的可能。年會現場的 LED 屏幕也是取代一次性活動背板的嘗試。
從小處著手，「綠色製作」也能帶來驚喜，今年度兩廳院藝術基地計畫Gap Year成員高培綺分享的「永續餐盒」便是佳例。相較於使用一次性餐盒的便當，最大差別不在價格而在溝通成本，如環保餐盒在進劇場前兩至三週就需聯繫。
另環保餐盒較重，人員配置、接送餐路徑、運送方式等都需考量；而可清洗餐盒的洗手台、如何衛生收納讓店家隔日回收等，也都需與館方溝通。實際執行下，永續餐盒不但讓用餐時刻充滿驚喜，相關設想之周到、體貼也贏得年會現場觀眾的掌聲。
拓展永續：青銀共創與先驅計畫
當然，「永續」並不止於「環保」。公共溝通部各組輪番上陣，分享「青銀共創」及「先驅計畫」。藝術推廣組張名君表示：「永續不只希望自己好，也希望親友、土地、社會、下一代都共好。」兩廳院由此規劃讓18至35歲的「青」年與55歲以上的「銀」髮族群，透過表演藝術開展世代間的學習。
「青銀有約」和陳懷萱老師合作，借助議題工作坊轉換表演元素，深化世代間的對話。和雲門合作的《薪傳》計畫則由陳韻文老師帶領，不但跳舞也創造一起去永續農園插秧等交流機會，讓青銀間能分享更多生命故事。
藝術推廣組組長王萱儀則轉譯去年國家衛生研究院調查數據並提問：在50歲以上人口憂鬱症盛行率達16.3% 的情形下，假設有100人得到憂鬱症，其中只會有3名去醫院並獲得有效治療，其他97人怎麼辦？
她引用由英國發起、後經世衛組織擴大運用的「社會處方箋」概念，提出兩廳院規劃的「舞蹈處方箋」、「戲劇處方箋」、「聆聽處方箋」等，針對55歲以上潛在憂鬱者辦理持續性活動，提升社會共融。
易讀改變行銷意義，讓會員成為行動者
審視社會共融的執行最前線，兩廳院易讀服務不容忽略。兩廳院4年前起持續與三明治工及障礙團體合作，設計供智青使用的節目易讀手冊。易讀版細心調整版面、用字措辭、插畫搭配，如為難讀字加注音，或為票價標示區塊加註標題「買票的價錢」等。
行銷組莊宇恒說：「易讀本的製作溝通很花心力，但為了讓所有族群觀眾都能享有接收的權利，易讀手冊是行銷組持續要做的事。」
從永續角度出發，行銷的意義有所改變，「會員」不再只是消費者，而是兩廳院的支持者和親密夥伴。會員組組長陳惠琪說明，永續不只是單一專案，而是要融入所有業務日常，因此，兩廳院讓會員成為行動者、參與者，以擴散影響漣漪。
如今年4月將廳院迷的紙本贈送升級為數位全閱覽時，即以「種子紙」為溝通載體，讓會員參與行動，結果得到比預期更多的正向回饋。
當代PR的永續責任與價值選擇
接著，公關組洪雪舫從去年底，因一位輪椅席觀眾於臉書貼文表達不滿而掀起討論說起。事件圓滿落幕後，公關組仍在思考：好不容易開啟的對話，要停在這裡嗎？公關組能否跳脫化妝師角色，帶動社會議題討論？
因此，兩廳院邀請共融顧問易君珊上法律白話文運動Podcast節目「法客電台」持續拓展議題。隨後兩廳院自媒體「好哲凳」也由主持人朱家安從哲學角度深探障礙為何，延續討論。
公關組組長蔡宛凌也指出，就藝企合作來說，以往企業多聚焦於支持節目，現則出現愈來愈多企業和個人關注、支持價值的選擇，如藝術零距離計畫（邀請偏鄉學生、不同障礙別的障礙者、弱勢團體觀看演出）及共融服務（情境字幕、口述影像、手語導覽、觸覺導覽）等。同時，企業的加入也幫助更多有需求的單位得知兩廳院的相關服務。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！