明年度健保總額協商結果：醫院、西醫基層未達共識差距約85.9億元，將兩案併陳至衛福部核定

（中央社）健保總額協商會議歷經14小時討論，結果今（22）日出爐，付費者與醫界代表在中醫、牙醫總額達共識，但在醫院及西醫基層總額方面，未達共識，將兩案併陳至衛福部核定。

113年度全民健保醫療給付費用總額成長率已於7月17日經國發會通過，成長率上下限為2.621%至4.7%，總預算金額為新台幣8581億元至8755億元，依據行政院核定年度醫療給付費用總額範圍及政策目標，從20日起舉行總額協商會議，協議擬定次年度總額。

健保會執行秘書周淑婉今日下午接受媒體聯訪表示，今年度總額的協商空間為174億元，在保險付費者委員與各總額部門醫界代表歷經14個多小時的協商後，結果為中醫門診、牙醫門診總額有共識。

周淑婉說，醫院及西醫基層總額，則因彼此對於健保資源優先投入項目仍有相當差距，將以兩案併陳送衛福部決定。其中，付費者代表方案為約8667.1億元（成長率3.645%）、醫界代表方案約8753億元（成長率4.672%），兩者差距約為85.9億元。

有共識部分，牙醫門診總額新增3.07億元，用於加強特定疾病病人照護，另外為提供高風險病人更完整口腔照護，將整合現行3項計畫（包含牙結石清除及塗氟等服務），並增編牙醫特殊醫療服務計畫預算。

中醫門診總額增加5.88億元，以顯示COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，民眾對中醫信任度提升，新增就醫人口的醫療費用。

付費者委員與醫界代表在醫院總額及西醫基層總額雖未獲共識，但雙方對照護罕病、血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等弱勢族群，及配合健保中長期計畫政策，包括「住院整合照護服務試辦計畫」、「代謝症候群防治計畫」等，均同意持續編列預算。

醫界與付費者代表都支持編列「新醫療科技」預算，以提高病友取得新藥、新增診療服務的可近性，但付費者代表主張擴編新醫療科技、新藥預算至38.24億元，包含暫時性支付新藥6.07億元，也期待未來有公務預算及其他財源支應；醫界則編列15.4億元。

醫界方面，醫院代表考量整體預算不足，且疫後民眾需求提高造成點值下滑，建議分年提撥預算以調節因總額制產生的困境；西醫基層代表則提出提升基層護理照護品質、強化兒童及長者醫療照護項目，並盼增預算，因應高血壓指引修正及白內障手術案件成長費用。

周淑婉說，健保會協商完成後，預計於10月份委員會議確認後，依法將已達成共識的牙醫門診、中醫門診總額協商結果，與未達共識的醫院及西醫基層總額，以兩案併陳方式，報請衛福部決定。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範