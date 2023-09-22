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2023/09/22,
農漁

液蛋是否為「實質轉型」？農業部稱有特定條件及規範，衛福部將對實質轉型品試辦輔導標示原產地

液蛋是否為「實質轉型」？農業部稱有特定條件及規範，衛福部將對實質轉型品試辦輔導標示原產地
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

農業部代理部長陳駿季指出，標錯的是畜產會委託加工廠製造，是用庫存的雞蛋去做液蛋，加工完還是回到庫存，標錯的液蛋並沒有釋出到市場，不會因為釋出而造成市場上的誤標。陳駿季表示，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約800多公噸，標錯約有300多公噸，這部分有經過清查。

（中央社）針對液蛋是否為實質轉型，農業部代理部長陳駿季今（22）日表示，實質轉型有特定條件、相關規範，用直覺式看法規容易被誤解；殼蛋變成液蛋，需經高溫殺菌、滅菌，性質可能會做變化，畜產會誤以為可以實質轉型，就可以標台灣是製造地，法規誤解是在這個部分。

立法院新會期今日開議，邀請行政院長陳建仁，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢。

時代力量立委王婉諭質詢指出，負責雞蛋的農業部畜牧司長張經緯將被調職，是否認為有疏漏之處。陳建仁表示，張經緯在作業過程有疏漏的地方；雞蛋進口是農業部畜牧司請中央畜產會執行，畜產會操作應由畜牧司監督。

蔡適應表示，從殼蛋加工生產變成液蛋，到底算不算實質轉型。

陳駿季說，實質轉型有特定條件，也有相關規範，用直覺式看法規，容易被法規條文誤解，殼蛋變成液蛋需要經過高溫殺菌、滅菌，性質可能會做變化，畜產會誤以為可以實質轉型，就可以標台灣是製造地，法規誤解是在此。

陳駿季指出，標錯的是畜產會委託加工廠製造，是用庫存的雞蛋去做液蛋，加工完還是回到庫存，標錯的液蛋並沒有釋出到市場，不會因為釋出而造成市場上的誤標。

陳駿季表示，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約800多公噸，標錯約有300多公噸，這部分有經過清查。

蔡適應追問，是否有其他廠商。陳駿季表示，其他的民間廠商，無法確定，因為有釋出殼蛋給民間加工業者，也會做成液蛋，業者過去是有經驗，但無法確認會不會因為當初錯誤解讀而受到影響。

陳駿季說，後續會針對個案去確認。農業部在7月26日已重新公布，假設液蛋在8月製造，就不能推給錯誤解讀，若真的是因為誤解而產生錯誤，畜產會該負責就會負責。

此外，陳建仁回應今（2023）年2、3月當初進口雞蛋專案的決策時說，政府當時評估不降關稅、營業稅並加上政府補貼，再透過進口方能抑制蛋價；他期盼，未來台灣養雞場能現代化，並建立至消費端的全程冷鏈，才更有能力做市場調控。

衛福部：滷蛋等實質轉型品，試辦輔導標示蛋原產地

（中央社）衛生福利部政務次長王必勝今日說，針對維持雞蛋原型，但屬於食品加工「實質轉型」品項如滷蛋等，將以試辦輔導方式，讓廠商標示蛋原產地，減少民眾疑慮。

台中有2業者以進口蛋製成液蛋產品，但產地卻標示為台灣，業者稱是農業部要求標示，遭移送檢調偵辦。農業部代理部長陳駿季今天致歉表示，是農業部同仁誤認為冷凍液蛋是實質加工，可以標示台灣，後來查證是錯誤訊息，也立即更正。他強調，標示錯誤的液蛋都在庫存中，並沒有釋出。

王必勝稍早在臉書發文指出，「實質轉型」以蛋來說，殼蛋跟液蛋都不是，而做成滷蛋、茶葉蛋、糕餅等產品就算實質轉型。未實質轉型的品項必須要標示產地，如果混合就要依比例順序標示。

他並提到，「不過也有人提出一個特別的狀況，就是滷蛋、茶葉蛋這些維持蛋原型的實質轉型品項，是否還是應該標示蛋的原產地？」經過昨（21）日與專家討論，決定以試辦輔導的方式，讓廠商標示蛋原產地，以減少民眾疑慮。

王必勝下午接受媒體聯訪表示，昨日食藥署食品組已找食品方面對蛋有了解的專家討論，初步想法是對於維持雞蛋原型的商品品項，如滷蛋、白煮蛋、茶葉蛋、溏心蛋等，列為首要輔導目標；若已經做成蛋糕等商品，就比較沒有這個問題。

至於試辦場域，王必勝說，預期將在大型賣場、超商等民眾較常去的通路試辦，針對有包裝的可加以標示，散裝商品可能就要利用壓克力牌、立牌等；不過確認實際品項、初步擬出方案後，仍須與業者討論，「我們盡快提出」。

王必勝指出，豬肉、牛肉不論有無實質轉型，都要標示肉品產地，因此已有相關執行經驗，盼輔導標示雞蛋來源地，「不然大家也會覺得怪怪的」，目前在後市場端也就是市面上沒有進口蛋流通，就算標示應該也都是以國產為主。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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