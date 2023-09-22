液蛋是否為「實質轉型」？農業部稱有特定條件及規範，衛福部將對實質轉型品試辦輔導標示原產地
我們想讓你知道的是
農業部代理部長陳駿季指出，標錯的是畜產會委託加工廠製造，是用庫存的雞蛋去做液蛋，加工完還是回到庫存，標錯的液蛋並沒有釋出到市場，不會因為釋出而造成市場上的誤標。陳駿季表示，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約800多公噸，標錯約有300多公噸，這部分有經過清查。
（中央社）針對液蛋是否為實質轉型，農業部代理部長陳駿季今（22）日表示，實質轉型有特定條件、相關規範，用直覺式看法規容易被誤解；殼蛋變成液蛋，需經高溫殺菌、滅菌，性質可能會做變化，畜產會誤以為可以實質轉型，就可以標台灣是製造地，法規誤解是在這個部分。
立法院新會期今日開議，邀請行政院長陳建仁，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢。
時代力量立委王婉諭質詢指出，負責雞蛋的農業部畜牧司長張經緯將被調職，是否認為有疏漏之處。陳建仁表示，張經緯在作業過程有疏漏的地方；雞蛋進口是農業部畜牧司請中央畜產會執行，畜產會操作應由畜牧司監督。
蔡適應表示，從殼蛋加工生產變成液蛋，到底算不算實質轉型。
陳駿季說，實質轉型有特定條件，也有相關規範，用直覺式看法規，容易被法規條文誤解，殼蛋變成液蛋需要經過高溫殺菌、滅菌，性質可能會做變化，畜產會誤以為可以實質轉型，就可以標台灣是製造地，法規誤解是在此。
陳駿季指出，標錯的是畜產會委託加工廠製造，是用庫存的雞蛋去做液蛋，加工完還是回到庫存，標錯的液蛋並沒有釋出到市場，不會因為釋出而造成市場上的誤標。
陳駿季表示，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約800多公噸，標錯約有300多公噸，這部分有經過清查。
蔡適應追問，是否有其他廠商。陳駿季表示，其他的民間廠商，無法確定，因為有釋出殼蛋給民間加工業者，也會做成液蛋，業者過去是有經驗，但無法確認會不會因為當初錯誤解讀而受到影響。
陳駿季說，後續會針對個案去確認。農業部在7月26日已重新公布，假設液蛋在8月製造，就不能推給錯誤解讀，若真的是因為誤解而產生錯誤，畜產會該負責就會負責。
此外，陳建仁回應今（2023）年2、3月當初進口雞蛋專案的決策時說，政府當時評估不降關稅、營業稅並加上政府補貼，再透過進口方能抑制蛋價；他期盼，未來台灣養雞場能現代化，並建立至消費端的全程冷鏈，才更有能力做市場調控。
衛福部：滷蛋等實質轉型品，試辦輔導標示蛋原產地
（中央社）衛生福利部政務次長王必勝今日說，針對維持雞蛋原型，但屬於食品加工「實質轉型」品項如滷蛋等，將以試辦輔導方式，讓廠商標示蛋原產地，減少民眾疑慮。
台中有2業者以進口蛋製成液蛋產品，但產地卻標示為台灣，業者稱是農業部要求標示，遭移送檢調偵辦。農業部代理部長陳駿季今天致歉表示，是農業部同仁誤認為冷凍液蛋是實質加工，可以標示台灣，後來查證是錯誤訊息，也立即更正。他強調，標示錯誤的液蛋都在庫存中，並沒有釋出。
王必勝稍早在臉書發文指出，「實質轉型」以蛋來說，殼蛋跟液蛋都不是，而做成滷蛋、茶葉蛋、糕餅等產品就算實質轉型。未實質轉型的品項必須要標示產地，如果混合就要依比例順序標示。
他並提到，「不過也有人提出一個特別的狀況，就是滷蛋、茶葉蛋這些維持蛋原型的實質轉型品項，是否還是應該標示蛋的原產地？」經過昨（21）日與專家討論，決定以試辦輔導的方式，讓廠商標示蛋原產地，以減少民眾疑慮。
王必勝下午接受媒體聯訪表示，昨日食藥署食品組已找食品方面對蛋有了解的專家討論，初步想法是對於維持雞蛋原型的商品品項，如滷蛋、白煮蛋、茶葉蛋、溏心蛋等，列為首要輔導目標；若已經做成蛋糕等商品，就比較沒有這個問題。
至於試辦場域，王必勝說，預期將在大型賣場、超商等民眾較常去的通路試辦，針對有包裝的可加以標示，散裝商品可能就要利用壓克力牌、立牌等；不過確認實際品項、初步擬出方案後，仍須與業者討論，「我們盡快提出」。
王必勝指出，豬肉、牛肉不論有無實質轉型，都要標示肉品產地，因此已有相關執行經驗，盼輔導標示雞蛋來源地，「不然大家也會覺得怪怪的」，目前在後市場端也就是市面上沒有進口蛋流通，就算標示應該也都是以國產為主。
新聞來源
延伸閱讀
- 藍營縣市禁用液蛋陳吉仲籲先從專業了解，食藥署宣布一週內完成輔導全國液蛋加工廠
- 農業部公開進口雞蛋冷鏈流向，共7縣市13倉儲；巴西進口蛋未塗蠟有噴膜，各國用不同材質保護蛋殼
- 農業部公布進口蛋流向：2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀，不會流入市場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
本文章內容由「幸福空間」提供