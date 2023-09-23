辭職止血沒用！陳吉仲網路負聲量再創新高，「一人毀全黨」賴清德受嚴重波及
我們想讓你知道的是
陳吉仲請辭一事一波三折，搶佔媒體版面數日，而民進黨政要們紛紛對其去職表達不捨，連總統府都罕見為去職的閣員發聲明，而根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要們也因此接收不少負面聲量，最慘的是代表民進黨競選總統的賴清德，總共因陳吉仲而累積高達1.5萬多則負面聲量，受到嚴重波及。
進口雞蛋爭議持續延燒，周日有媒體獨家報導農業部長陳吉仲請辭訊息，引發行政院前院長蘇貞昌大表不滿，公開怒嗆「放話者非常惡劣」，政壇聞言譁然，更被質疑其動向與綠營派系內鬥有關。
未料陳吉仲被慰留不到兩天，風向丕變，他周二上午先在接受媒體聯訪時強調，自己每天戰戰兢兢做好每件事情，「絕對不會戀棧，也不會迴避責任」，當天下午親自舉行記者會，再度鞠躬道歉並釐清進口蛋爭議點，晚間旋即透過臉書發表2000長文請辭，不過，網友評價意見兩極，儘管有不少民進黨黨公職留言送暖、表達不捨，但也有在野黨黨公職質疑，立法院周五就要進行專案報告，此時閃辭是「溜之大吉」。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年9月1日至9月20日陳吉仲與農業部的負面聲量數據，結果顯示，進口雞蛋爭議確實讓陳吉仲遭「炎上」，第一個負面聲量高峰出現在9月6日、9月7日，當時陳吉仲因不滿國民黨台北市議員徐巧芯質疑進口雞蛋會致癌，以及前立委邱毅影射超思公司的負責人秦語喬，為陳吉仲老友的遺孀，公開在記者會中嗆告兩人，單日負面聲量飆增到超過1.8萬則。
而在9月15日之後，因當天農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯一事發布影片，說明發現及完成回收時都在效期內，引發網友們大量關注，當天單日負面聲量突破萬則，之後幾天的負面聲量並沒有減少趨勢，反而不斷增加。9月17日有媒體獨家報導陳吉仲請辭，引發蘇貞昌不滿批評「放話者非常惡劣」，隨後行政院澄清已慰留陳吉仲，單日負面聲量達到2.7萬則。
9月19日陳吉仲親自拜會民進黨立法院黨團、舉行記者會，晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量仍創紀錄達到超過4.4萬則，隔天20日陳吉仲請辭新聞持續發酵，批評聲浪不斷，當天負面聲量再次突破，達到4.9萬則。網路數據分析結果也發現，陳吉仲這個月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，且即便請辭斷尾求生，欲藉此為民進黨選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。
相當耐人尋味的是，民進黨內的大咖們對陳吉仲請辭一事紛紛表達不捨之意。
除了總統府罕見為去職的閣員發聲明，訴說「總統也感念陳部長為台灣農業及農民長期以來的用心及辛勞」；行政院長陳建仁不再慰留，透過發言人轉述「陳院長也特別感念陳部長從農委會副主委至主委，乃至完成改制農業部的一路辛勞」等語；作為前長官的蘇貞昌回顧對抗非洲豬瘟的回憶稱「特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下這場浩劫」；身兼民進黨主席的副總統賴清德也表示「辛苦了」；行政院副院長鄭文燦則肯定陳吉仲是「好部長」，如此狀況堪稱「全黨護一人」。
而根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要們也因此接收不少負面聲量，這個月迄今因為陳吉仲的相關爭議，已使蔡英文累積約10576則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則、鄭文燦4859則負面聲量，最慘的是代表民進黨競選總統的賴清德，總共因陳吉仲而累積的負面聲量高達1.5萬多則，受到嚴重波及。
陳吉仲請辭一事一波三折，搶佔媒體版面數日，而民進黨政要們紛紛對其去職表達不捨，例如民進黨立委林靜儀將矛頭指向藍白陣營，認為陳吉仲被藍白勢力人格抹殺到辭去職務，也有許多民進黨黨公職到陳吉仲臉書文章下留言「送暖」，卻忽略輿論早就因為進口雞蛋一系列爭議炸鍋，甚至出現業者將效期標示錯誤，造成消費者人心惶惶。
根據網路數據分析結果，陳吉仲這個月起的負面聲量早就爆棚，說他是仇恨值最高的閣員也不為過，倘若綠營無視此況還繼續挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是賴清德的選情。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：辭職止血沒用！陳吉仲負聲量再創新高 「一人毀全黨」慘狀曝光
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！