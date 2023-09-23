辭職止血沒用！陳吉仲網路負聲量再創新高，「一人毀全黨」賴清德受嚴重波及

進口雞蛋爭議持續延燒，周日有媒體獨家報導農業部長陳吉仲請辭訊息，引發行政院前院長蘇貞昌大表不滿，公開怒嗆「放話者非常惡劣」，政壇聞言譁然，更被質疑其動向與綠營派系內鬥有關。

未料陳吉仲被慰留不到兩天，風向丕變，他周二上午先在接受媒體聯訪時強調，自己每天戰戰兢兢做好每件事情，「絕對不會戀棧，也不會迴避責任」，當天下午親自舉行記者會，再度鞠躬道歉並釐清進口蛋爭議點，晚間旋即透過臉書發表2000長文請辭，不過，網友評價意見兩極，儘管有不少民進黨黨公職留言送暖、表達不捨，但也有在野黨黨公職質疑，立法院周五就要進行專案報告，此時閃辭是「溜之大吉」。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年9月1日至9月20日陳吉仲與農業部的負面聲量數據，結果顯示，進口雞蛋爭議確實讓陳吉仲遭「炎上」，第一個負面聲量高峰出現在9月6日、9月7日，當時陳吉仲因不滿國民黨台北市議員徐巧芯質疑進口雞蛋會致癌，以及前立委邱毅影射超思公司的負責人秦語喬，為陳吉仲老友的遺孀，公開在記者會中嗆告兩人，單日負面聲量飆增到超過1.8萬則。

而在9月15日之後，因當天農業部針對台農蛋品將巴西雞蛋效期標錯一事發布影片，說明發現及完成回收時都在效期內，引發網友們大量關注，當天單日負面聲量突破萬則，之後幾天的負面聲量並沒有減少趨勢，反而不斷增加。9月17日有媒體獨家報導陳吉仲請辭，引發蘇貞昌不滿批評「放話者非常惡劣」，隨後行政院澄清已慰留陳吉仲，單日負面聲量達到2.7萬則。

9月19日陳吉仲親自拜會民進黨立法院黨團、舉行記者會，晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量仍創紀錄達到超過4.4萬則，隔天20日陳吉仲請辭新聞持續發酵，批評聲浪不斷，當天負面聲量再次突破，達到4.9萬則。網路數據分析結果也發現，陳吉仲這個月短短20天就累積29.7萬則，將近30萬則的負面聲量，且即便請辭斷尾求生，欲藉此為民進黨選情止血，但效果不彰，負面聲量依舊連續數日突破新高。

Photo Credit: TPOC

相當耐人尋味的是，民進黨內的大咖們對陳吉仲請辭一事紛紛表達不捨之意。

除了總統府罕見為去職的閣員發聲明，訴說「總統也感念陳部長為台灣農業及農民長期以來的用心及辛勞」；行政院長陳建仁不再慰留，透過發言人轉述「陳院長也特別感念陳部長從農委會副主委至主委，乃至完成改制農業部的一路辛勞」等語；作為前長官的蘇貞昌回顧對抗非洲豬瘟的回憶稱「特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下這場浩劫」；身兼民進黨主席的副總統賴清德也表示「辛苦了」；行政院副院長鄭文燦則肯定陳吉仲是「好部長」，如此狀況堪稱「全黨護一人」。

而根據網路數據調查結果，為陳吉仲送暖的民進黨政要們也因此接收不少負面聲量，這個月迄今因為陳吉仲的相關爭議，已使蔡英文累積約10576則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則、鄭文燦4859則負面聲量，最慘的是代表民進黨競選總統的賴清德，總共因陳吉仲而累積的負面聲量高達1.5萬多則，受到嚴重波及。

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陳吉仲請辭一事一波三折，搶佔媒體版面數日，而民進黨政要們紛紛對其去職表達不捨，例如民進黨立委林靜儀將矛頭指向藍白陣營，認為陳吉仲被藍白勢力人格抹殺到辭去職務，也有許多民進黨黨公職到陳吉仲臉書文章下留言「送暖」，卻忽略輿論早就因為進口雞蛋一系列爭議炸鍋，甚至出現業者將效期標示錯誤，造成消費者人心惶惶。

根據網路數據分析結果，陳吉仲這個月起的負面聲量早就爆棚，說他是仇恨值最高的閣員也不為過，倘若綠營無視此況還繼續挺，恐怕難以平息民怨，最終最傷的將會是賴清德的選情。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：辭職止血沒用！陳吉仲負聲量再創新高 「一人毀全黨」慘狀曝光

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航