訂定「最低工資法」時勞動部提出十個指標，但真正有意義的只有其中兩個
我們想讓你知道的是
在勞動部透露納入「最低工資法」設定最低工資調幅的十個指標中，其實只有兩個有意義——即基本生活水平所需的最低收入，以及消費者物價上漲，這兩個和生活成本有關的指標，而其他指標並不是影響最低工資設定的關鍵，反而是最低工資將影響它們的增加。不相信嗎？讓我證明給你看！
在過去幾週，台灣的最低工資已成為總統選舉的熱門話題。國民黨候選人侯友宜承諾將台灣最低工資提高至33,000元，迫使執政的民進黨候選人賴清德做出回應，表示如果當選將制定最低工資法。這引起了批評，指責蔡英文總統八年前曾做過類似承諾，但仍未兌現，讓人懷疑賴清德是否也是空口承諾。
迫於壓力，台灣行政院將檢討最低工資法草案的時間表提前至2023年9月21日。勞動部也透露了被討論納入法律的指標，大致可以分為以下幾類：
- 宏觀經濟表現（國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率）
- 收入增加（勞工平均薪資年增率、各業勞工工資、家庭收支狀況）
- 勞動生產力指數年增率
- 各項產業發展情形及就業狀況
- 生活成本（民生物價變動狀況、最低生活費）
然而，除了生活成本指標（即基本生活費用所需的最低收入和消費者物價增加），將其他指標納入最低工資是沒有意義的。
以GDP或利潤、家庭收入和消費支出等指標來調整最低工資並無意義
一些被提議用來確定最低工資的指標包括GDP組成、利潤，以及家庭收入和消費支出。然而，這樣做沒有合乎邏輯的基礎，因為最低工資是否增加是決定這些指標是否增加的因素，而非相反。
歐洲央行曾解釋，收入和私人消費是經濟成長的關鍵驅動因素。事實上，從1980年代中期到1990年代中期，台灣最低工資迅速增加，導致其總工資（見下左上圖）、家庭收入和消費支出（右上圖）、非製造業利潤（左下圖）以及整個經濟（右下圖）也迅速擴大。
但1997年經濟危機後，台灣從1998年到2006年連續九年停止了最低工資的增加，正如我多次所述，這導致其總工資、家庭收入和消費支出、利潤和GDP陷入停滯。直到從2007年開始最低工資再次上調，總工資、家庭收入和消費支出、利潤和經濟才開始再次回升。
直到1990年代中期，台灣的最低工資與總工資、家庭收入和消費支出、非製造業利潤以及GDP同步增加。但當最低工資增加停滯時，其他驅動因素也隨之崩潰。
因此，台灣是研究這一現象的一個很好的案例，因為台灣的最低工資在很長一段時間內沒有增加，這讓我們看到了最低工資如何成為決定其他經濟驅動因素是否能增加的關鍵。
下方的圖表追蹤了各個驅動因素的年度變化，並使用七年滾動平均以更好地顯示整體趨勢。
直到1990年代中期，台灣的最低工資增加迅速，這導致家庭消費支出、利潤和整個經濟也快速增加（圖表最左邊的曲線呈相似的向上傾斜）。而當台灣的最低工資在2008年至2006年間停止增加時，家庭消費支出、利潤和整個經濟成長速度放緩（圖表中間的曲線都向下滑動）。
從2007年開始最低工資再次上升，家庭消費支出、利潤和GDP也開始上升，但由於最低工資上升速度仍然過慢，無法足夠快速推動台灣的家庭消費支出、利潤和整個經濟的增加。特別要注意，圖表中的線相互緊密跟隨，表明驅動因素的增加取決於最低工資增加的方向。
當最低工資增加時，勞工有更多錢可花費，導致家庭消費支出增加，進而促使國內企業的利潤和整個經濟成長。如果最低工資無法更快增加，那麼其他驅動因素也無法更快增加，台灣的經濟只會進一步停滯。劍橋大學出版社發表的一項研究也解釋了更快的工資增加如何強化宏觀經濟環境，進而促進企業的盈利能力。
因此，將人均GDP、家庭消費支出或利潤作為指標來決定是否應增加最低工資是沒有意義的。相反，最低工資是決定人均GDP、家庭消費支出或利潤是否能增加的因素。
使用平均工資來設定最低工資調幅沒有意義
我也多次提到，其他收入水平的薪資都是跟隨最低工資增加的，這不僅適用於台灣，也適用於其他國家。
事實上，從1980年代中期到1990年代中期，台灣的最低工資增加迅速，這推動了台灣整體平均工資以及其他行業的平均工資快速增加。當台灣的最低工資在1998年至2006年間停止增加時，平均薪資也幾乎沒有增加，特別是在服務業。同樣，直到2007年最低工資再次增加，平均薪資的增加才開始再次加速。
而下面這張圖，也再一次顯示了最低工資和平均工資增加之間的密切關係，表明平均工資的增加遵循最低工資的增加。
事實上，台灣的企業表示，在考慮是否提高其他工資水平的工資時，最低工資是他們的第二大考慮因素。當英國的最低工資在2016年後開始以更快的速度上漲時，一項研究也發現，這刺激了企業提高其他收入水平的工資，以保持企業內部的薪資結構完整。
因此，使用平均工資來設定最低工資調幅是沒有意義的，因為平均工資是否增加取決於最低工資是否增加，而不是相反。
使用勞動生產力來設定最低工資調幅沒有意義
有一種觀點認為，最低工資增加應該跟隨勞動生產力的增加。
下面，我們比較工業部門的勞動生產力與其平均工資。數據顯示，直到1990年代中期，當台灣這些產業的平均薪資增加較快時，其勞動生產力也在較快增加。而當平均工資在1997年經濟危機後停滯時，勞動生產力也停滯。同樣的趨勢也可以在其他幾個工業部門中看到。
這背後的原因很簡單。勞動生產力是通過將經濟總產出除以總勞動投入來計算的。正如我們上面所看到，當台灣的最低工資和平均工資停滯不前時，這導致其經濟產出也停滯不前。基於勞動生產力公式，這就可以解釋為什麼勞動生產力也停滯。
歐洲央行曾指出，勞動生產力取決於對提高生產力的活動和技術的投資，例如對固定資本或知識的投資。
在下面的圖表中，我們可以看到直到1990年代末，台灣的國內投資毛額與國民儲蓄毛額同步增加。台灣的企業過去通常將相似比例的儲蓄投資於提高生產力和創新。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%