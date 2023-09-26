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2023/09/26,
勞工

訂定「最低工資法」時勞動部提出十個指標，但真正有意義的只有其中兩個

訂定「最低工資法」時勞動部提出十個指標，但真正有意義的只有其中兩個
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在勞動部透露納入「最低工資法」設定最低工資調幅的十個指標中，其實只有兩個有意義——即基本生活水平所需的最低收入，以及消費者物價上漲，這兩個和生活成本有關的指標，而其他指標並不是影響最低工資設定的關鍵，反而是最低工資將影響它們的增加。不相信嗎？讓我證明給你看！

在過去幾週，台灣的最低工資已成為總統選舉的熱門話題。國民黨候選人侯友宜承諾將台灣最低工資提高至33,000元，迫使執政的民進黨候選人賴清德做出回應，表示如果當選將制定最低工資法。這引起了批評，指責蔡英文總統八年前曾做過類似承諾，但仍未兌現，讓人懷疑賴清德是否也是空口承諾。

迫於壓力，台灣行政院將檢討最低工資法草案的時間表提前至2023年9月21日。勞動部也透露了被討論納入法律的指標，大致可以分為以下幾類：

  • 宏觀經濟表現（國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率）
  • 收入增加（勞工平均薪資年增率、各業勞工工資、家庭收支狀況）
  • 勞動生產力指數年增率
  • 各項產業發展情形及就業狀況
  • 生活成本（民生物價變動狀況、最低生活費）

然而，除了生活成本指標（即基本生活費用所需的最低收入和消費者物價增加），將其他指標納入最低工資是沒有意義的。

以GDP或利潤、家庭收入和消費支出等指標來調整最低工資並無意義

一些被提議用來確定最低工資的指標包括GDP組成、利潤，以及家庭收入和消費支出。然而，這樣做沒有合乎邏輯的基礎，因為最低工資是否增加是決定這些指標是否增加的因素，而非相反。

歐洲央行曾解釋，收入和私人消費是經濟成長的關鍵驅動因素。事實上，從1980年代中期到1990年代中期，台灣最低工資迅速增加，導致其總工資（見下左上圖）、家庭收入和消費支出（右上圖）、非製造業利潤（左下圖）以及整個經濟（右下圖）也迅速擴大。

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資料來源：最低工資家庭收入和消費支出總工資、利潤和GDP（註：非製造業利潤用來代表國內利潤，以說明工資增加對國內利潤的影響）

但1997年經濟危機後，台灣從1998年到2006年連續九年停止了最低工資的增加，正如我多次所述這導致其總工資、家庭收入和消費支出、利潤和GDP陷入停滯。直到從2007年開始最低工資再次上調，總工資、家庭收入和消費支出、利潤和經濟才開始再次回升。

直到1990年代中期，台灣的最低工資與總工資、家庭收入和消費支出、非製造業利潤以及GDP同步增加。但當最低工資增加停滯時，其他驅動因素也隨之崩潰。

因此，台灣是研究這一現象的一個很好的案例，因為台灣的最低工資在很長一段時間內沒有增加，這讓我們看到了最低工資如何成為決定其他經濟驅動因素是否能增加的關鍵。

下方的圖表追蹤了各個驅動因素的年度變化，並使用七年滾動平均以更好地顯示整體趨勢。

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註：此圖表使用7年滾動平均以便更好地比較整體長期趨勢

直到1990年代中期，台灣的最低工資增加迅速，這導致家庭消費支出、利潤和整個經濟也快速增加（圖表最左邊的曲線呈相似的向上傾斜）。而當台灣的最低工資在2008年至2006年間停止增加時，家庭消費支出、利潤和整個經濟成長速度放緩（圖表中間的曲線都向下滑動）。

從2007年開始最低工資再次上升，家庭消費支出、利潤和GDP也開始上升，但由於最低工資上升速度仍然過慢，無法足夠快速推動台灣的家庭消費支出、利潤和整個經濟的增加。特別要注意，圖表中的線相互緊密跟隨，表明驅動因素的增加取決於最低工資增加的方向。

當最低工資增加時，勞工有更多錢可花費，導致家庭消費支出增加，進而促使國內企業的利潤和整個經濟成長。如果最低工資無法更快增加，那麼其他驅動因素也無法更快增加，台灣的經濟只會進一步停滯。劍橋大學出版社發表的一項研究也解釋了更快的工資增加如何強化宏觀經濟環境，進而促進企業的盈利能力。

因此，將人均GDP、家庭消費支出或利潤作為指標來決定是否應增加最低工資是沒有意義的。相反，最低工資是決定人均GDP、家庭消費支出或利潤是否能增加的因素。

使用平均工資來設定最低工資調幅沒有意義

我也多次提到其他收入水平的薪資都是跟隨最低工資增加的，這不僅適用於台灣，也適用於其他國家。

事實上，從1980年代中期到1990年代中期，台灣的最低工資增加迅速，這推動了台灣整體平均工資以及其他行業的平均工資快速增加。當台灣的最低工資在1998年至2006年間停止增加時，平均薪資也幾乎沒有增加，特別是在服務業。同樣，直到2007年最低工資再次增加，平均薪資的增加才開始再次加速。

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資料來源：最低工資平均薪資

而下面這張圖，也再一次顯示了最低工資和平均工資增加之間的密切關係，表明平均工資的增加遵循最低工資的增加。

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註：此圖表使用7年滾動平均以便更好地比較整體長期趨勢

事實上，台灣的企業表示，在考慮是否提高其他工資水平的工資時，最低工資是他們的第二大考慮因素。當英國的最低工資在2016年後開始以更快的速度上漲時，一項研究也發現，這刺激了企業提高其他收入水平的工資，以保持企業內部的薪資結構完整。

因此，使用平均工資來設定最低工資調幅是沒有意義的，因為平均工資是否增加取決於最低工資是否增加，而不是相反。

使用勞動生產力來設定最低工資調幅沒有意義

有一種觀點認為，最低工資增加應該跟隨勞動生產力的增加。

下面，我們比較工業部門的勞動生產力與其平均工資。數據顯示，直到1990年代中期，當台灣這些產業的平均薪資增加較快時，其勞動生產力也在較快增加。而當平均工資在1997年經濟危機後停滯時，勞動生產力也停滯。同樣的趨勢也可以在其他幾個工業部門中看到。

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資料來源：行政院主計總處

這背後的原因很簡單。勞動生產力是通過將經濟總產出除以總勞動投入來計算的。正如我們上面所看到，當台灣的最低工資和平均工資停滯不前時，這導致其經濟產出也停滯不前。基於勞動生產力公式，這就可以解釋為什麼勞動生產力也停滯。

歐洲央行曾指出，勞動生產力取決於對提高生產力的活動和技術的投資，例如對固定資本或知識的投資。

在下面的圖表中，我們可以看到直到1990年代末，台灣的國內投資毛額與國民儲蓄毛額同步增加。台灣的企業過去通常將相似比例的儲蓄投資於提高生產力和創新。

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資料來源：行政院主計總處

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