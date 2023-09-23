天下人才永續50強企業：出生率高於國人平均近4倍，薪資翻倍台灣中位數

文：黃嘉倫

2023年首屆《天下學習》「天下人才永續獎」頒獎典禮9月20日晚上成功舉辦。涵蓋台積電、玉山金控、普萊德科技、一零四資訊科技、台灣應用材料等25家企業現身台北遠東香格里拉大飯店，從行政院副院長鄭文燦及勞動部長許銘春手中領獎。 今年共有213家企業報名參加「天下人才永續獎」。入選人才永續50強的企業，去年總產值約為6.7兆，相當於3成台灣GDP，在台員工數為31萬，半導體業和金融控股業各佔12%和10%。

Photo Credit：天下雜誌 行政院副院長鄭文燦

Photo Credit：天下雜誌 勞動部長許銘春

榜單上的企業，在方方面面展現了人才永續之路上的領先作為。

在員工培訓方面，上榜企業比未上榜企業人均多投資近3000元，培訓支出占比營收也多了近一倍（見圖表）。玉山金控是投入培育占比營收最高的企業之一，比第二名整整多了一倍。

Photo Credit：天下雜誌 入榜企業更願意投資員工

艾司摩爾鼓勵和創造機會讓員工轉調，國泰金控建立培訓時數換假期的制度來鼓勵自主學習，宏正自動科技則計劃在2030年培養26位國際級的CEO。

入榜企業積極推動員工安家生養和身心健康，50間企業去年共誕生了8300個新生兒，出生率平均高達22.7‰，比台灣的6.3‰高出將近4倍（見圖表）。

Photo Credit：天下雜誌 入榜企業更願意提供好的安家生養環境

值得稱讚的做法包括：一零四資訊科技和牧德科技的員工數都不到一千，卻勇於建立托嬰中心和幼兒園；萊雅提供14週產假；研揚科技邀請供應商一起推動友善職場文化；台灣應用材料讓員工可以每週兩天在家辦公；默克先進科技材料邀請員工家屬一起享用健檢套餐；中華汽車鼓勵員工充分參與家人的重要人生時刻，提供小一新生假、主婚人假、兄弟結婚假、小暑假和小寒假。

在多元共融文化塑造上，入榜企業都努力關心弱勢族群，積極提升女性中高階經理人比例，同時有九成都會進行員工滿意度調查。入榜企業台灣水泥為退休員工組織餐會和健檢；普萊德科技的二度就業女性人數占到新進員工總數的10%；台達電則提供原住民歲時祭儀假。

Photo Credit：天下雜誌 入榜企業更重視弱勢、更願意傾聽員工聲音

入榜企業的年薪中位數也比未入榜企業高出20%，比主計處公布的年薪中位數高一倍以上，更有多達近九成的企業有長期財務性獎酬制度（見圖表）。其中家登精密工業幫員工建房買房，而大江生醫則提供無息房貸車貸。

Photo Credit：天下雜誌 入榜企業更敢給薪，更願意與員工分享營運成果

台灣正處於生得少、離得快、留不住、退得早的強烈風暴下，除了強化雇主品牌思維，更重要的是建立全面性的人才永續策略。這是《天下學習》今年創建「天下人才永續獎」的原因。 「天下人才永續獎」的指標共涵蓋T、H、I、S四大維度，包含人才投資、身心健康、多元共融、獎酬激勵，期待以更完整的新時代指標，定義人才永續，表彰長期用心在培育人才、促進台灣人才生態永續、兼善天下的企業，而非只是訴求一時福利宣傳或品牌曝光的獨善其身企業。

在ESG浪潮下，有越來越多國際金融機構看重環境E的指標，近年也有呼聲要更清楚定義人才相關的S指標。國際組織在公布規範氣候相關風險指標架構（TCFD）基礎之上，今年即將公布規範自然風險的指標架構（TNFD），並預計在明年公布關注人才和不平等面向的風險架構（TIFD），可見人才永續的作為將越來越變成普世價值。 期待天下人才永續獎，能陪伴台灣的企業，創造一個個的人才磁鐵，一起走向國際，為台灣未來的發展打下重要的基石，也為台灣成為人才的磁島這個願景一起努力。



本文經天下雜誌授權刊登，原文發表於此。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：Simon