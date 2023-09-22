大專生創意落地，低鉀蔬菜、無人機種田、海女、牽罟、鰹竿釣，用創意迴游農村再造土地永續

由農業部主辦的「第十三屆大專生洄游農村競賽」在激烈的競爭下，由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系學生「食八銅人團隊」(駐村於苗栗縣銅鑼鄉銅鑼鄉農會)榮獲本屆金獎，並獲得新臺幣 15 萬元的獎金。

另外由國立政治大學大學社會責任辦公室「龜(歸)鄉永安一碇紅2.0 」、國立聯合大學文化創意與數位行銷學系「貓裏貓裏HOME 」獲得銀獎，國立臺灣海洋大學教育研究所「睿思7世代」、東海大學景觀學系「橋見小路」及國立屏東科技大學農企業管理系「踏浪前行，織網未來」奪得銅獎。

農業部表示，新世代農業需仰賴跨領域青年人才整合來創新發展，本屆大專生各團隊投入農村議題相當多元，有運用小水力發展智慧綠能農村、有研發低鉀水耕技術，培育適合農村腎臟病患者食用的低鉀蔬菜。

也有培育農友無人機操作技術，提升農田經營管理效率、有海女、牽罟及鰹竿釣等傳統漁村文化技藝的保存，並推動海洋保育、有透過廣播錄製方式，讓在地長者及孩童說唱在地故事，讓農村更有活力。

各個團隊都是扣合著產業及農村發展當下面臨的問題去與在地共同思考可持續性發展的解決方案，更有4位來自駐村社區的在地同學透過本競賽回到家鄉服務，成果相當豐碩。

Photo Credit - 農業部農村水保署 農業部、合作企業及來自全台灣各地的25隊駐村大專院校團隊大合照。

大專生洄游農村競賽只是起點，為了延續學生創意發想，農業部辦理青年回鄉行動獎勵計畫，只要是參加過洄游農村競賽，年滿18-24歲就有資格參加該計畫的洄游行動組，入選者每年最高獎金30萬元，可以執行1-2年。若是年滿24-45歲者，更可以參加青年回留組，入選者每年最高獎金80萬元，最長可以執行3年。

本次活動適逢農委會正式升格農業部，「農業永續」及「農村永續」乃是農業部現正推動的重要工作。未來農業部亦將持續引動青年投入糧食安全、食農教育、綠色照顧、資源永續及農村農遊產業精進等農業工程，希冀更多大專青年生能走入農村，發揮專業與創意，一同為臺灣農村、農業帶來新氣象與希望。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan