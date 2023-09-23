越南最後的王子彊㭽曾來台辦「廣播隊」，他的玄孫女更在台灣辦喜宴
我們想讓你知道的是
許燦煌聽到阿光驚人的身世，全身起了雞皮疙瘩，他之前渾然不知這位朝夕相處、擅長打法式開侖撞球（carom）、愛吃烤羊乳房（有點類似台灣厚版的豬頭皮），也愛喝酒的房東，竟然有皇室血統！專門收集越南皇室文件的他，結交了越南皇室後代好友，人生真是充滿驚喜。
文：洪德青
本書最後要提一下越南文物收藏家許燦煌和他的越南房東阮福輝光（Nguyễn Phú Huy Quang），他們的故事曾登上BBC越文網受到很大的迴響。
1990年代許燦煌是一位前進越南的台商，從事日系化妝品代理事業，不過他跟一般常去酒店消費的台商很不一樣，他是文青台商，閒暇之餘最愛逛的就是胡志明市舊書店，本來就愛看書的他，起初只是想找些中文書解解鄉愁，結果赫然發現那裡藏了許多漢文的線裝古書。他曾一口氣買下幾百本的清末民初線裝書，心裡盤算著要將這批書運回台灣再轉手出脫，畢竟當年光華商場的線裝書每本要價三五千元起跳，很有利潤空間。
有一回，他看到一疊像「奏摺」的漢字文書，寫著「嗣德」的年號（嗣德是越南皇帝，在位期間從1847至1843年），老闆娘開口要價一萬五千美金。當時他對越南歷史並不了解，心想老闆娘要騙人也不是這樣狠削，於是隨口說他家裡的金庫總共也只有300美金，結果老闆娘二話不說先收訂金，然後銀貨兩訖成交。想不到隔天，老闆娘急呼呼要求加價贖回，他馬上嗅出不尋常的契機，原來他昨天買的那批奏摺，是貨真價實的珍寶，從此他一頭栽進收藏越南古書的洞天之地。
當年許燦煌租屋在胡志明市第五郡陳平仲街（Tran Binh Trong Street），房東叫阮福輝光，人稱阿光，非常照顧他。阿光是一位不囉嗦不計較的好房東，因此他與阿光一家人同住了五年，阿光也成了他的拜把兄弟。阿光看他常常去阮氏明開路（Nguyen Thi Minh Khai Street）的舊書店帶回一堆的古代聖旨奏摺，熱衷收藏越南古書，於是就把自己珍藏多年的兩本越南國寶級經典巨著送給了他，一本是陳仲金的《越南史略》（Trần Trọng Kim，Việt Nam Sử Lược），另一本則是阮攸的《金雲翹傳》（Nguyễn Du, Truyện Kiều），這兩本書對許燦煌來說非常重要，前者開啟了他對越南文史的認識，後者則讓他接觸了越南古典文學。
許燦煌接過《越南史略》隨手翻閱時，阿光突然指著阮氏皇朝那頁，開口跟許燦煌說，他其實是阮朝開國皇帝嘉隆的長房長孫後代，屬於太子景（Nguyễn Phúc Cảnh）嫡系系統，「阮福」是皇室的姓，「輝」是他的字輩。阿光說他的曾祖父是彊㭽，他還親口背誦他們命名系統的排行字輩給許燦煌聽：「美麗英彊壯，聯輝發佩香」。阿光的祖父阮福壯炬屬於壯字輩，是彊㭽次子，父親叫阮福聯平，屬於聯字輩，阿光則屬於輝字輩。
許燦煌聽到阿光驚人的身世，全身起了雞皮疙瘩，他之前渾然不知這位朝夕相處、擅長打法式開侖撞球（carom）、愛吃烤羊乳房（有點類似台灣厚版的豬頭皮），也愛喝酒的房東，竟然有皇室血統！專門收集越南皇室文件的他，結交了越南皇室後代好友，人生真是充滿驚喜。阿光出生於1964年沒見過曾祖父彊㭽，但阿光的爸爸出生於1938年見過彊㭽，就輩份而言，阿光的爸爸是彊㭽的孫子，跟越南末代皇帝保大算是同輩。
1999年越南經濟尚未起飛，阿光已有能力帶著全家人來台灣找許燦煌玩，許燦煌帶著他在台灣四處觀光旅遊時，阿光應該不知道他的曾祖父彊㭽1939年來過台灣，整整早他一甲子。2002年許燦煌結束越南事業，返台定居，等他想重新聯繫阿光時，才知道阿光一家人已移民美國，那時候沒有臉書，沒有社群軟體，兩人因而斷了音訊。
直到17年後2019年，BBC越文網記者范高峰（Phạm Cao Phong）透過台大越文老師阮蓮香（Nguyễn Thị Liên Hương）的介紹，來台採訪許燦煌的越南文物收藏。范高峰撰寫許燦煌的文章被阿光友人看到，輾轉告知阿光夫婦，阿光太太跟范高峰拿到了許燦煌的聯絡方式，失聯已久的兩家人終於通上電話。
據許燦煌表示，阿光現在住在加州，阿光的爸媽住在胡志明市第七郡。前幾年阿光的大女兒跟一位美籍台裔男結婚，阿光嫁女時還來台灣辦了場喜宴。我聽到這裡，感覺彊㭽這一脈五代人──從彊㭽1939年來台開辦廣播、曾孫阿光與台商在1990年代是拜把兄弟，到玄孫女嫁給美籍台裔男來台辦喜宴──他們跟台灣實在太有緣了，只能說台灣與越南的關係真是超乎想像的源遠流長，充滿耐人尋味的巧合與偶然。
延伸閱讀
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書籍介紹
本文摘錄自《當越南王子走進彭瑞麟照相館》，貓頭鷹出版社。
作者：洪德青
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在法國強勢殖民的時代，越南最後王朝的王子有著一個讓越南再次獨立的夢想。他遠赴日本與台灣，學習並試圖取得一切收復失土的資源。但是一張由台灣第一位攝影學士拍攝的「全家福」，卻讓他成為歷史中一枚被利用的棄子……
渴望革命的越南王子
王子追隨孫中山的腳步在日本學習對抗西方列強的知識與技術（同時也成為蔣介石的學長），出逃與反對殖民的態度使得他遭到法國殖民政府的通緝。在當時日本政治強人的資助，以及日本進入二十世紀的南向政策促進下，王子到了台灣，在台北放送局進行越洋廣播，嘗試重燃越南人民對抗殖民的熱情。也是在這裡他遇見了台灣攝影的先驅——彭瑞麟。
台灣攝影學士彭瑞麟與它的照相館
彭瑞麟是首位進入東京寫真專門學校的台灣人，憑藉個人努力以第一名的成績畢業，也從當時學校校長的手中習得今日已經失傳的金漆寫真。因為成績優秀，他有機會進入宮內廳成為宮廷攝影師，也曾經被推薦前往美國深造。但在畢業後選擇回到台灣完婚，並在台北開設自己的照相館。在這家由恩師石川欽一郎命名的「阿波羅照相館」裡，彭瑞麟更投入攝影教育，在培育台灣攝影人才方面不遺餘力。他成為日本時代政府最器重的攝影師，也因此受邀為越南王子拍攝一系列沙龍照。
陰謀？誤會？一張照片改變的國際情勢
其中一張沙龍照裡，王子看起來子孫滿堂，還有一位來自日本的妻子。這張照片傳遍越南與日本，讓越南人民大受打擊，認為王子似乎早已在台灣「落地生根」，再無心革命。這會是日本當局為了進軍越南而下的一步棋嗎？從這張照片開始，作者洪德青深入挖掘越南與日本記錄，並首度獨家獲得家屬授權彭瑞麟日記，揭露台越之間鮮為人知的一段歷史。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。