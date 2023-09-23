越南最後的王子彊㭽曾來台辦「廣播隊」，他的玄孫女更在台灣辦喜宴

文：洪德青

本書最後要提一下越南文物收藏家許燦煌和他的越南房東阮福輝光（Nguyễn Phú Huy Quang），他們的故事曾登上BBC越文網受到很大的迴響。

1990年代許燦煌是一位前進越南的台商，從事日系化妝品代理事業，不過他跟一般常去酒店消費的台商很不一樣，他是文青台商，閒暇之餘最愛逛的就是胡志明市舊書店，本來就愛看書的他，起初只是想找些中文書解解鄉愁，結果赫然發現那裡藏了許多漢文的線裝古書。他曾一口氣買下幾百本的清末民初線裝書，心裡盤算著要將這批書運回台灣再轉手出脫，畢竟當年光華商場的線裝書每本要價三五千元起跳，很有利潤空間。

有一回，他看到一疊像「奏摺」的漢字文書，寫著「嗣德」的年號（嗣德是越南皇帝，在位期間從1847至1843年），老闆娘開口要價一萬五千美金。當時他對越南歷史並不了解，心想老闆娘要騙人也不是這樣狠削，於是隨口說他家裡的金庫總共也只有300美金，結果老闆娘二話不說先收訂金，然後銀貨兩訖成交。想不到隔天，老闆娘急呼呼要求加價贖回，他馬上嗅出不尋常的契機，原來他昨天買的那批奏摺，是貨真價實的珍寶，從此他一頭栽進收藏越南古書的洞天之地。

Photo Credit： L.Ruffier CC BY 4.0 越南皇帝嗣德

當年許燦煌租屋在胡志明市第五郡陳平仲街（Tran Binh Trong Street），房東叫阮福輝光，人稱阿光，非常照顧他。阿光是一位不囉嗦不計較的好房東，因此他與阿光一家人同住了五年，阿光也成了他的拜把兄弟。阿光看他常常去阮氏明開路（Nguyen Thi Minh Khai Street）的舊書店帶回一堆的古代聖旨奏摺，熱衷收藏越南古書，於是就把自己珍藏多年的兩本越南國寶級經典巨著送給了他，一本是陳仲金的《越南史略》（Trần Trọng Kim，Việt Nam Sử Lược），另一本則是阮攸的《金雲翹傳》（Nguyễn Du, Truyện Kiều），這兩本書對許燦煌來說非常重要，前者開啟了他對越南文史的認識，後者則讓他接觸了越南古典文學。

許燦煌接過《越南史略》隨手翻閱時，阿光突然指著阮氏皇朝那頁，開口跟許燦煌說，他其實是阮朝開國皇帝嘉隆的長房長孫後代，屬於太子景（Nguyễn Phúc Cảnh）嫡系系統，「阮福」是皇室的姓，「輝」是他的字輩。阿光說他的曾祖父是彊㭽，他還親口背誦他們命名系統的排行字輩給許燦煌聽：「美麗英彊壯，聯輝發佩香」。阿光的祖父阮福壯炬屬於壯字輩，是彊㭽次子，父親叫阮福聯平，屬於聯字輩，阿光則屬於輝字輩。

許燦煌聽到阿光驚人的身世，全身起了雞皮疙瘩，他之前渾然不知這位朝夕相處、擅長打法式開侖撞球（carom）、愛吃烤羊乳房（有點類似台灣厚版的豬頭皮），也愛喝酒的房東，竟然有皇室血統！專門收集越南皇室文件的他，結交了越南皇室後代好友，人生真是充滿驚喜。阿光出生於1964年沒見過曾祖父彊㭽，但阿光的爸爸出生於1938年見過彊㭽，就輩份而言，阿光的爸爸是彊㭽的孫子，跟越南末代皇帝保大算是同輩。

1999年越南經濟尚未起飛，阿光已有能力帶著全家人來台灣找許燦煌玩，許燦煌帶著他在台灣四處觀光旅遊時，阿光應該不知道他的曾祖父彊㭽1939年來過台灣，整整早他一甲子。2002年許燦煌結束越南事業，返台定居，等他想重新聯繫阿光時，才知道阿光一家人已移民美國，那時候沒有臉書，沒有社群軟體，兩人因而斷了音訊。

直到17年後2019年，BBC越文網記者范高峰（Phạm Cao Phong）透過台大越文老師阮蓮香（Nguyễn Thị Liên Hương）的介紹，來台採訪許燦煌的越南文物收藏。范高峰撰寫許燦煌的文章被阿光友人看到，輾轉告知阿光夫婦，阿光太太跟范高峰拿到了許燦煌的聯絡方式，失聯已久的兩家人終於通上電話。

據許燦煌表示，阿光現在住在加州，阿光的爸媽住在胡志明市第七郡。前幾年阿光的大女兒跟一位美籍台裔男結婚，阿光嫁女時還來台灣辦了場喜宴。我聽到這裡，感覺彊㭽這一脈五代人──從彊㭽1939年來台開辦廣播、曾孫阿光與台商在1990年代是拜把兄弟，到玄孫女嫁給美籍台裔男來台辦喜宴──他們跟台灣實在太有緣了，只能說台灣與越南的關係真是超乎想像的源遠流長，充滿耐人尋味的巧合與偶然。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《當越南王子走進彭瑞麟照相館》，貓頭鷹出版社。

作者：洪德青

在法國強勢殖民的時代，越南最後王朝的王子有著一個讓越南再次獨立的夢想。他遠赴日本與台灣，學習並試圖取得一切收復失土的資源。但是一張由台灣第一位攝影學士拍攝的「全家福」，卻讓他成為歷史中一枚被利用的棄子……



渴望革命的越南王子

王子追隨孫中山的腳步在日本學習對抗西方列強的知識與技術（同時也成為蔣介石的學長），出逃與反對殖民的態度使得他遭到法國殖民政府的通緝。在當時日本政治強人的資助，以及日本進入二十世紀的南向政策促進下，王子到了台灣，在台北放送局進行越洋廣播，嘗試重燃越南人民對抗殖民的熱情。也是在這裡他遇見了台灣攝影的先驅——彭瑞麟。



台灣攝影學士彭瑞麟與它的照相館

彭瑞麟是首位進入東京寫真專門學校的台灣人，憑藉個人努力以第一名的成績畢業，也從當時學校校長的手中習得今日已經失傳的金漆寫真。因為成績優秀，他有機會進入宮內廳成為宮廷攝影師，也曾經被推薦前往美國深造。但在畢業後選擇回到台灣完婚，並在台北開設自己的照相館。在這家由恩師石川欽一郎命名的「阿波羅照相館」裡，彭瑞麟更投入攝影教育，在培育台灣攝影人才方面不遺餘力。他成為日本時代政府最器重的攝影師，也因此受邀為越南王子拍攝一系列沙龍照。



陰謀？誤會？一張照片改變的國際情勢

其中一張沙龍照裡，王子看起來子孫滿堂，還有一位來自日本的妻子。這張照片傳遍越南與日本，讓越南人民大受打擊，認為王子似乎早已在台灣「落地生根」，再無心革命。這會是日本當局為了進軍越南而下的一步棋嗎？從這張照片開始，作者洪德青深入挖掘越南與日本記錄，並首度獨家獲得家屬授權彭瑞麟日記，揭露台越之間鮮為人知的一段歷史。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：​杜晉軒