《菱近詐騙》：斥資150億美元的緬甸「亞太新城」，實際卻承接菲柬遷移來的賭博行業

我們想讓你知道的是
「整個亞太城都是亞太集團的，土地是他的，房子也是他的。」Sammy解釋說，亞太城就像柬埔寨西港一樣，裡面還有很多很多的園區，亞太城是目前全球最大的詐騙園區，有三萬人規模，而且多是自願的，而先前的KK只有兩萬多人。以整個苗瓦迪三十萬的詐騙人口估算，這兩個園區人口將近占了苗瓦迪的五分之一。
文：《菱傳媒》採訪團隊
不到十二點半，我們就出發了。接下來，我們要探索的是苗瓦迪北部規模最大的詐騙園區亞太城，而從美索到水溝谷，約要一小時的車程。
我們沿著莫艾河持續往北走，下午一點四十分左右抵達水溝谷與美索交界處。不過有了上次的驚魂記，這次我們沒有下車，僅在對岸拍攝園區的那頭。
Sammy說，亞太城過去都是農地，後來蓋了很多大樓，主要是亞太集團這七八年搞出來的，這裡原本什麼都沒有，整個造鎮都是亞太集團做的，他們還幫泰國蓋機場、公共建設。亞太城裡有非常多的園區，但亞太集團只是房東，因此園區裡做什麼他不會管，所以也成為詐騙園區的溫床。
「整個亞太城都是亞太集團的，土地是他的，房子也是他的。」Sammy解釋說，亞太城就像柬埔寨西港一樣，裡面還有很多很多的園區，亞太城是目前全球最大的詐騙園區，有三萬人規模，而且多是自願的，而先前的KK只有兩萬多人。以整個苗瓦迪三十萬的詐騙人口估算，這兩個園區人口將近占了苗瓦迪的五分之一。
亞太城的老闆也大有來頭，Sammy繼續跟我們說著這位東南亞詐騙首腦佘智江的故事。亞太國際控股集團董事局主席佘智江是中國商人（四十歲，又名佘倫凱），擁有柬埔寨國籍，2022年8月在泰國曼谷落網，並引渡回中國受審。據指出，佘智江不僅在緬甸擁有私人軍隊，更曾在台北101設點，投資博奕、詐騙、區塊鏈公司。
據指出，佘智江1982年出生於湖南邵陽一個農村，家族世代務農，而他為了賺錢，曾做過直銷、廚師、修車，還開按摩店、擺地攤等，短短幾年就換了二十多份工作。隨著網路世代來臨後，佘智江也搭上熱潮成立遊戲開發公司，自告奮勇帶了「四萬元人民幣」勇闖海外發展，赴菲律賓從事網路賭博，旗下項目包括位於馬尼拉的「亞太水療」。佘成功在短短幾年內海削千億，成為東南亞僑商圈鼎鼎大名的商人。
（亞太國際控股集團-緬甸亞太城官方宣傳片）
2014年，佘智江因在菲律賓開設非法彩票業務，被山東省的法院定罪（佘未到場），同案八名嫌疑犯被判重刑，自此他一直被中國列為逃犯，更被國際刑警組織（Interpol）祭出紅色通緝令。
不過，佘智江行事卻逐漸高調，並且用上佘倫凱等多個化名，冠上柬埔寨湖南總商會等十一個社團的榮譽會長或創會會長頭銜、香港緬中友好協會永遠榮譽會長，還一度擔任中國僑聯轄下的中國僑商聯合會常務副會長，登上了《中國僑商》雜誌的封面。
2017年，佘智江高調宣布斥資一百五十億美元，在緬甸發展「亞太新城」。根據規劃文件，亞太新城位於緬泰接壤的克倫邦州的水溝谷，占地十八萬畝，是一座匯集「科技、賭博、娛樂、旅遊、文化、農業」的「智慧城市」，依託「中泰緬經濟走廊」，力圖成為「一帶一路建設中的示範性旗艦項目」。
然而，亞太城實際上卻是用於承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨西港等遷移過來的網路賭博行業，內有多家線上博彩公司，向中國大陸為主的客戶推薦、運營網路賭博遊戲。而2018年11月，他更受到菲律賓總統杜特蒂的邀請，參加了招待習近平的歡迎晚宴。
根據國際刑警組織發出的紅色通緝令稱，2018年1月至2021年2月，佘智江與他人串通註冊公司，研發網路賭博平台，設立紅樹林、易購、易優國際等網絡賭博網站，招募賭徒33萬人。佘智江獲得的不法收入共高達1.5億人民幣，並已全數轉移到境外。
2020年6月，緬甸政府組建特別法庭，調查亞太城可能存在的非法賭博問題。中國駐緬大使館發布聲明表示，緬甸亞太城是第三國投資，同「一帶一路」倡議毫無關係；中國正會同緬甸，加大力度打擊非法賭博等跨境違法犯罪活動，支持緬甸調查處理亞太城問題。
我們聽著Sammy講述亞太城與佘智江的故事，車子也漸漸駛離了亞太城，而原本我們打算前往的緬甸難民營，司機大哥告訴我們，若沒裡面的人安排，一般人是無法前往的，也因此我們只好放棄，回到美索市區繼續探索當地的寺廟、醫院、警察局、法院及風土人情。
書籍介紹
本文摘錄自《菱近詐騙：菱傳媒資深記者前進中南半島詐騙園區的第一手獨家報導》，菱傳媒出版。
作者：《菱傳媒》採訪團隊
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隨著科技進步，跨國詐騙集團已演變成另類的高智慧產業鏈，黃、賭、毒一條龍經營，受害人被騙入詐騙園區之後，就難有翻身之日，被毒打、被虐待、被轉賣、被摘器官，生命陷入了另一個無形的牢獄中，靈魂被困於黑暗之中，絕望又無助。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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