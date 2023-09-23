《菱近詐騙》：斥資150億美元的緬甸「亞太新城」，實際卻承接菲柬遷移來的賭博行業

文：《菱傳媒》採訪團隊

不到十二點半，我們就出發了。接下來，我們要探索的是苗瓦迪北部規模最大的詐騙園區亞太城，而從美索到水溝谷，約要一小時的車程。

我們沿著莫艾河持續往北走，下午一點四十分左右抵達水溝谷與美索交界處。不過有了上次的驚魂記，這次我們沒有下車，僅在對岸拍攝園區的那頭。

Photo Credit： Wikipedia CC BY SA 3.0 美索位於泰國的位置

Sammy說，亞太城過去都是農地，後來蓋了很多大樓，主要是亞太集團這七八年搞出來的，這裡原本什麼都沒有，整個造鎮都是亞太集團做的，他們還幫泰國蓋機場、公共建設。亞太城裡有非常多的園區，但亞太集團只是房東，因此園區裡做什麼他不會管，所以也成為詐騙園區的溫床。

「整個亞太城都是亞太集團的，土地是他的，房子也是他的。」Sammy解釋說，亞太城就像柬埔寨西港一樣，裡面還有很多很多的園區，亞太城是目前全球最大的詐騙園區，有三萬人規模，而且多是自願的，而先前的KK只有兩萬多人。以整個苗瓦迪三十萬的詐騙人口估算，這兩個園區人口將近占了苗瓦迪的五分之一。

亞太城的老闆也大有來頭，Sammy繼續跟我們說著這位東南亞詐騙首腦佘智江的故事。亞太國際控股集團董事局主席佘智江是中國商人（四十歲，又名佘倫凱），擁有柬埔寨國籍，2022年8月在泰國曼谷落網，並引渡回中國受審。據指出，佘智江不僅在緬甸擁有私人軍隊，更曾在台北101設點，投資博奕、詐騙、區塊鏈公司。

據指出，佘智江1982年出生於湖南邵陽一個農村，家族世代務農，而他為了賺錢，曾做過直銷、廚師、修車，還開按摩店、擺地攤等，短短幾年就換了二十多份工作。隨著網路世代來臨後，佘智江也搭上熱潮成立遊戲開發公司，自告奮勇帶了「四萬元人民幣」勇闖海外發展，赴菲律賓從事網路賭博，旗下項目包括位於馬尼拉的「亞太水療」。佘成功在短短幾年內海削千億，成為東南亞僑商圈鼎鼎大名的商人。

（亞太國際控股集團-緬甸亞太城官方宣傳片）

2014年，佘智江因在菲律賓開設非法彩票業務，被山東省的法院定罪（佘未到場），同案八名嫌疑犯被判重刑，自此他一直被中國列為逃犯，更被國際刑警組織（Interpol）祭出紅色通緝令。

不過，佘智江行事卻逐漸高調，並且用上佘倫凱等多個化名，冠上柬埔寨湖南總商會等十一個社團的榮譽會長或創會會長頭銜、香港緬中友好協會永遠榮譽會長，還一度擔任中國僑聯轄下的中國僑商聯合會常務副會長，登上了《中國僑商》雜誌的封面。

2017年，佘智江高調宣布斥資一百五十億美元，在緬甸發展「亞太新城」。根據規劃文件，亞太新城位於緬泰接壤的克倫邦州的水溝谷，占地十八萬畝，是一座匯集「科技、賭博、娛樂、旅遊、文化、農業」的「智慧城市」，依託「中泰緬經濟走廊」，力圖成為「一帶一路建設中的示範性旗艦項目」。

然而，亞太城實際上卻是用於承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨西港等遷移過來的網路賭博行業，內有多家線上博彩公司，向中國大陸為主的客戶推薦、運營網路賭博遊戲。而2018年11月，他更受到菲律賓總統杜特蒂的邀請，參加了招待習近平的歡迎晚宴。

根據國際刑警組織發出的紅色通緝令稱，2018年1月至2021年2月，佘智江與他人串通註冊公司，研發網路賭博平台，設立紅樹林、易購、易優國際等網絡賭博網站，招募賭徒33萬人。佘智江獲得的不法收入共高達1.5億人民幣，並已全數轉移到境外。

2020年6月，緬甸政府組建特別法庭，調查亞太城可能存在的非法賭博問題。中國駐緬大使館發布聲明表示，緬甸亞太城是第三國投資，同「一帶一路」倡議毫無關係；中國正會同緬甸，加大力度打擊非法賭博等跨境違法犯罪活動，支持緬甸調查處理亞太城問題。

我們聽著Sammy講述亞太城與佘智江的故事，車子也漸漸駛離了亞太城，而原本我們打算前往的緬甸難民營，司機大哥告訴我們，若沒裡面的人安排，一般人是無法前往的，也因此我們只好放棄，回到美索市區繼續探索當地的寺廟、醫院、警察局、法院及風土人情。

書籍介紹

本文摘錄自《菱近詐騙：菱傳媒資深記者前進中南半島詐騙園區的第一手獨家報導》，菱傳媒出版。

作者：《菱傳媒》採訪團隊

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：​杜晉軒