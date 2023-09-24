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2023/09/24,
印太

越南本土咖啡品牌「中原傳奇咖啡」，在加州小西貢開設首間美國分店

越南本土咖啡品牌「中原傳奇咖啡」，在加州小西貢開設首間美國分店
中原傳奇咖啡。Photo Credit：Dragfyre CC BY SA 3.0

我們想讓你知道的是

「中原傳奇咖啡」擴張到美國市場，是繼2021年越南咖啡連鎖店TNI King Coffee和Phuc Long Coffee & Tea進軍美國開店後的第三個越南本土咖啡品牌，也搭上了越南精釀咖啡店再美國城市興起的風潮。近年來，從費城、波特蘭、奧斯汀到西雅圖這幾個城市，都有出現由越南第一代和第二代移民經營的咖啡店。

越南咖啡遠近馳名，如今深受越南人喜愛的本土品牌咖啡「中原傳奇咖啡」（Trung Nguyên Legend Cafe進軍美國，21日在南加州威斯敏斯特市（Westminster）的小西貢開設美國首間分店，店內的咖啡飲品都是用越南土產的羅布斯塔咖啡豆調製，而咖啡豆都是產自越南中部高地的邦美蜀市（Buôn Ma Thuột），除此之外，顧客還可喝到「cà phê trứng」（越南蛋咖啡）和「cà phê chồn」（靈貓咖啡）。

成立於1996年的「中原傳奇咖啡」是越南最著名的咖啡品牌之一， 創辦人鄧黎原羽目前在越南經營四家工廠和110家店面，產品更外銷到超過60個國家，外銷到美國也有超過20年歷史，其中G7即溶咖啡於2011年10月更正式進入Costco等零售商場。而除了美國分店外，Trung Nguyên在上海有開設三家分店。

今年3月，基於將越南咖啡推向全球消費者策略的一部分，「中原傳奇咖啡」在韓國首爾也開設了辦公室，是繼中國之後開設的第二個國際辦公室；據尼爾森數據，G7即溶咖啡是2020年韓國網路上最受歡迎的五個咖啡品牌之一。

「中原傳奇咖啡」擴張到美國市場是繼2021年越南咖啡連鎖店TNI King CoffeePhuc Long Coffee & Tea進軍美國開店後的第三個越南本土咖啡品牌，也搭上越南精品咖啡店在美國城市興起的風潮。近年來，從費城、波特蘭、奧斯汀到西雅圖這幾個城市，都有出現由越南第一代和第二代移民經營的咖啡店，負責中原咖啡美國分店經銷公司H & L Wholesale Food Corporation的Jennie Tang就表示：「我們希望將越南咖啡文化帶到美國」。

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新聞來源

核稿編輯：杜晉軒


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