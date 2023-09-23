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2023/09/23,
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屏東工廠爆炸大火4勇消殉職、103人輕重傷、6員工失聯，倖存消防員：一踏進去就爆炸，入口秒崩全堵死

屏東工廠爆炸大火4勇消殉職、103人輕重傷、6員工失聯，倖存消防員：一踏進去就爆炸，入口秒崩全堵死
屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午5時許發生火警，火場內部燒得通紅，鐵皮和金屬屋梁因高溫而變形，截至晚間7時20分，已有逾80人送醫。Photo Credit: 屏東縣消防局提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

位於屏東科技園區的一間高爾夫球工廠在昨日傍晚發生火警，後續更引發爆炸意外，導致至少103人傷亡，其中還包含4名消防員不幸殉職。對此，就有一名倖存消防員在受訪時表示，正當消防員們踏進火場、準備布置水線時，沒想到卻突然發生爆炸，導致倉庫入口處瞬間崩塌堵住，一行人只能拼命往外爬，才能保住性命。

屏東惡火釀103死傷、4勇消殉職，仍有6人失聯

（TVBS新聞網）位於屏東市經建路科學園區內的「明揚國際」公司倉庫，昨（22）日傍晚5時許發生爆炸火警，大批警消挺入火場搜救時又發生崩坍意外，一度造成多名消防員受困，稍早現場又尋獲失聯許久的3名消防員，但3人被找到時皆已明顯死亡。據悉，本次火警已造成4名消防員不幸殉職且有多名消防員輕重傷，目前統計已有近百人送醫，但現場仍有6名員工失聯。

據了解，該起火警發生於昨日傍晚5時許，位於屏東科學園區內的「名揚國際」公司倉庫發生爆炸意外，屏東警消立即啟動大傷機制，且派遣大批人車到場灌救，由於現場傳出有人員受困，消防員挺進火場灌救時，疑似倉庫內的塑料、氧化物因為不耐高溫而爆炸，造成部分廠房崩塌，多名消防員受困在內。

搜救人員持續射水灌救，在昨晚7時許救出賴姓消防員，但其已明顯死亡且難以辨識身分。直到晚間10時許，工廠內又再度傳出爆炸聲，更加增添救援難度，但搜救人員鍥而不捨，稍早12時許，前線又尋獲失聯的陳姓、施姓、鍾姓消防員等3人，但3人均已不幸罹難。

消防署統計至昨日11時59分，目前火警造成103人輕重傷，其中包含11名消防員，但現場仍有6名員工失聯，搜救行動仍在持續中。

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Photo Credit: 屏東縣消防局提供 via 中央社
屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午發生火警，內部鐵皮和金屬屋梁無法耐住高溫而變形，消防局表示，當時6名消防員進到火場救援，但射水後發生爆炸，起火爆炸原因不明。
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Photo Credit: 民眾提供 via 中央社
屏東科技產業園區一家工廠22日下午發生火警，警消射水灌救後爆炸，現場情況危急，醫護團隊現場跪地救援，爭取搶救時間。

倖存消防員：「一踏進去就爆炸」，入口秒崩全堵死

（TVBS新聞網）位於屏東科技園區的一間高爾夫球工廠在昨日傍晚發生火警，後續更引發爆炸意外，導致至少103人傷亡，其中還包含4名消防員不幸殉職。對此，就有一名倖存消防員在受訪時表示，正當消防員們踏進火場、準備布置水線時，沒想到卻突然發生爆炸，導致倉庫入口處瞬間崩塌堵住，一行人只能拼命往外爬，才能保住性命。

根據警消人員說法，這間高爾夫球工廠在昨日傍晚起火後，屏東縣警消立刻就派出大量人車趕赴現場灌救，然而當第一梯次的4名屏東分隊消防員、7名屏東二分隊消防員走進火場準備布置水線時，該工廠卻瞬間發生爆炸，導致倉庫入口處崩塌，令一行人受困火場。

據了解，這起爆炸案共造成8名消防人員傷亡，其中屏東分隊的王姓小隊長、楊姓隊員、郭姓隊員有燒燙傷；盧姓隊員的左前臂遭炸斷。另外，屏二分隊的陳姓小隊長在逃出火場後身體不適、一名林姓隊員住院觀察、另一名林姓隊員則還在插管治療當中。不幸的是，除了一名賴姓隊員因傷重送醫不治外，一度受困火場的陳姓、鍾姓、施姓隊員事後皆確認已經殉職，4人的遺體皆送往殯儀館。

屏東大火事發地點「明揚國際」，年營收35億為知名高球大廠子公司

（TVBS新聞網）屏東經建路科學園區昨日發生火警，據消防署指出，昨天下午5時31分許接獲報案，明揚國際2層RC鐵皮倉庫發生火警，屏東縣消防於下午5時42分許抵達，傍晚18時許發生爆炸情況，18時28分許二度爆炸。據目前所掌握，共計82人後送，包含其中1名消防員在救災現場已OHCA，後搶救不治、因災殉職。據了解，明揚國際主要從事高爾夫球的代工生產，也是知名大廠明安國際集團的子公司。

晚間8時50分許，消防署指出，現場仍有人員受困火場中火場外仍有民眾受傷。屏東縣政府消防局表示，火場內仍有5人失聯，仍持續搜救當中。另據《TVBS》記者現場掌握，當時尚有7名工廠員工、3名消防員受困火場。

爆炸的倉庫為位在屏東經建路科學園區的明揚國際鐵皮倉庫，詳細起火原因仍待確認，但有消防員表示現場瀰漫異味，初步推估是化學藥劑洩漏致災。

據了解，明楊國際主要以生產專業高爾夫球為事業，供應高爾夫業界的知名廠商；同時也是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司。另外，明揚國際主要從事高爾夫球的代工生產，2021年佔營收比重約98％。另據《CTWant》報導，明揚於2006年成立，並在2014年掛牌上市，去年大賣2170萬打高爾夫球，營收35億元創下歷史新高。

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Photo Credit: 民眾提供 via 中央社
圖為消防人員出火場後沖水降溫。
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Photo Credit: 民眾提供 via 中央社
屏東科技產業園區一家工廠22日下午5時許發生火警，由於現場情況危急，傷患救出後由現場人員進行初步治療。
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Photo Credit: 屏基提供 via 中央社
屏東明揚國際公司22日傍晚發生火警，甚至引發爆炸意外，導致逾百人受傷送醫，縣府啟動大量傷患機制。

屏東科技園區工廠爆炸釀死傷，林右昌南下掌握救災

（中央社）屏東科技產業園區內工廠大火釀死傷，現場仍在搶救中。內政部晚間透過媒體群組指出，內政部長林右昌取消今天公開行程，即刻南下屏東掌握救災情形，同時慰問關心受傷人員及民眾。

屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司昨天下午5時許發生火警，廠內因不明原因爆炸，1名消防員殉職，初估82人送醫，傷亡人數有待確認釐清，現場持續搶救中。

此外，內政部發言人林昆鋒昨天深夜表示，林右昌除即刻趕往事故現場關心，直接掌握救災進度，同時也已指示政務次長吳容輝，儘速召開災害事故調查會，啟動事故調查程序，了解意外發生原因。

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Photo Credit: 中央社
內政部長林右昌（中）23日凌晨抵達表示，4名消防員進入火場後就發生爆炸，將最高從優撫卹。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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