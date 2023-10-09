徵稿要求孩子歌頌「誠實」我認為不是好題目，反而可能將謊言豆沙包塞入其嘴裡
我們想讓你知道的是
最近，某房屋仲介公司主辦了一個名為「埋下誠實的種子」的徵稿活動。我是發自內心認為這不是一個好的題目，即使你立意良善，希望孩子體會誠實的意義，可是在獎金的利誘或大人的要求下，孩子反而可能寫出不誠實的內容，和你的立意背道而馳。
文：鴻雁
今天一位家長傳了一份徵稿文宣給我，表示想鼓勵孩子投稿。這是某房屋仲介公司主辦的名為「埋下誠實的種子」徵稿活動：國小中年級組的題目是〈做個誠實的人〉，高年級組是〈這件事，讓我學會了誠實〉，國中組是〈誠實的力量〉。
看完文宣後我語帶保留地告訴她，這個題目不好處理，但如果小朋友有好的題材，倒是可以試試。
不過說實在話，我是發自內心認為這不是一個好的題目，即使你立意良善，希望孩子體會誠實的意義，可是在獎金的利誘或大人的要求下，孩子反而可能寫出不誠實的內容，和你的立意背道而馳。
怎麼說呢？
一、說謊「一定是」不道德的嗎？
從活動宗旨到這三個組別的題目，明顯是誘導孩子歌頌誠實、鄙棄說謊，畫出兩者之間非黑即白的對立界線。雖然誠實是自古以來被頌揚的美德，沒有人不希望自己的孩子是誠實的孩子，但這種道德理想恐怕只存在於幻想中的烏托邦世界。
因為，心理學家早已指出：說謊是人類的天性，擅於說謊的孩子其心智理論（theory of mind）甚至高於不會說謊的孩子（簡單來說就是比較聰明）。而且，重點是——說謊是人類遇到危險時所產生的自我防禦機制！那麼，當一個人出於自保的本能而說謊，你好意思指責受害者不道德，而不檢討他所面對的加害者嗎？
更何況，難道身為大人的你從來都不說謊？研究指出：不分老少，每人每天至少撒三個謊。先不說詐欺、外遇、劈腿……等嚴重欺瞞行為，相信大家在面對自己的父母、伴侶、主管或小孩時，多少會為了讓自己或是讓對方好過一點，說些掩蓋過失或美化事實的謊言。那麼，當你自己也免不了說謊時，你好意思要求小朋友歌頌誠實？
二、誠不誠實的關鍵，在小孩身上嗎？
在徵稿文宣上所寫的活動宗旨中提到「促使孩子們發想，讓孩子們從生活當中探索誠實的意義與重要性」，講的是冠冕堂皇，似乎讓孩子發想發想、探索探索，誠實的意義就可以蹦出來。可惜，決定孩子誠不誠實的關鍵，並不在小孩身上，而在大人身上！
研究指出：孩子之所以會說謊，絕大多數來自於父母的過度反應。誠如長年輔導問題少年的日本教育家岡本茂樹的觀察：
造成孩子說謊的罪魁禍首，其實是「父母」。當父母對於孩子犯的錯過度反應時，孩子因為面臨處罰感到恐懼，就有可能選擇欺騙的方式來掩飾過錯。
各位不妨回想自己童年或青少年時期對父母撒謊時的情境，便知道這段話的涵義。身為作文老師的我，在孩子筆下看過無數學生自白所說的謊，幾乎都是面對父母的過度反應——責罵、毆打、擺臉色、情緒勒索……——而自然啟動的防禦機制，避免受到傷害。（可參閱拙文〈打罵就能嚇阻孩子撒謊嗎？當你了解孩子說謊的原因，你可能會慚愧……〉及〈關於打罵教育，先不問有沒有用，我就問：「你有沒有資格？」〉中所舉的例子）
既然如此，大人的行為模式沒有改變，卻希望小孩子寫一篇作文就可以成為誠實的孩子，這比說謊鼻子會變長的幻覺更荒謬。
三、找不到誠實的題材，就開始不誠實地亂掰
請設身處地想想以下兩種情境，哪一種情境在你的職場上比較常發生？
- 因為誠實而受到褒獎，得到的好處更勝於說謊。
- 因為誠實而受到指責，得到的壞處更勝於說謊。
我不敢說第一種情境完全沒有，不過第二種情形應該更常發生。
如果連成人世界多半是「誠實沒有好下場」的話，閱歷不夠豐富的孩子除非舉老掉牙的華盛頓砍櫻桃樹為例，不然很難找到自己因為誠實而獲益的例證。
在我帶學生寫類似題目的過程中，更常見到孩子老實向父母稟報自己的成績而被罵、老實說自己想打電動而被唸、老實說自己想跟同學出去玩而被禁足……很少見到有好結果的。
如此一來，在獎金的利誘或大人的要求下而投稿的孩子，他們只能用不誠實的手段——亂掰——來寫這一篇作文。真能達到「埋下誠實的種子」的目的嗎？我相當懷疑。
話雖如此，我不是鼓勵孩子說謊，而是反對這種可能「為美化誠實而說謊亂掰」的徵文活動。與其這樣，倒不如帶孩子真誠地面對自己所說過的謊言，剖析自己不誠實的動機，並思考改善方式。（可參閱拙文〈認識說謊，才能避免說謊：運用〈說謊事件分析表〉帶孩子走向誠實〉）
歸根究柢，必須自我檢討的是我們大人，該反省一下自己的什麼言行舉止是造成孩子說謊的元凶——揪出它、改掉它，才能為孩子創造一個不需要說謊的自在氛圍。
否則，你以為硬塞進孩子嘴裡的是誠實豆沙包，會不會其實是謊言豆沙包呢？
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：要求孩子寫作文歌頌「誠實」，說不定是變相把孩子推向「不誠實」
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。