【樂評】草東沒有派對《瓦合》：捨棄年少時期的批判，走向獨抒「厭世」中年的情緒移轉

文：循聲入座

草東街上繁木林立，左轉卻夾道兩邊生長著芒草，時常被風吹得歪倒，但那裡涼爽，樹林繁盛處終點多通向死路，似乎不受那裡的軍事基地及不遠處墓仔地的肅殺氣息影響，成為他們過去玩鬧的地方。因為有了成樂隊的夢，風如一縷絲地穿過器樂成聲，拂過記憶成詞，造就一段時代的共振。

以為能伸張正義，沒人理也沒關係，至少還有你，但後來竟也都不在了。驚覺變動的不止人事，還有人世。

草東沒有派對發跡至今過十個年頭，2016到17年是讓世界看見台灣有這麼一支代表「悶世代」樂團的時刻。過後新歌單曲在網路及演出現場的片段漫天，直至今（2023）年5月20日才以完整專輯面世。消息一出，滿城風雨，卻是帶鹹的淚水，內部發生憾事，從〈人洞山〉之後呈現向內關闔之勢，與過往搖起「厭世」大旗吶喊、衝撞「夢想」卻無法兌現的體制相比，判若二景。

與《醜奴兒》相比，《瓦合》確實批判、衝撞社會的作品精簡了不少，舉凡前張有的〈爛泥〉、〈勇敢的人〉、〈大風吹〉、〈我們〉，到了二專能明顯感受到的僅剩〈缸〉和〈空〉兩首，可卻放大了對於〈山海〉的呼應；〈情歌〉的滿溢之情。

〈但〉成了足以代表專輯主題的作品，就算樂團當時未發生憾事，草東可能仍會轉以在相對「溫柔」的道路上，持續充滿自嘲、厭世地前進著。畢竟歸根結底這些情緒都是因為愛呀！[註1]

希冀透過專輯脈絡、歌曲創作時間以及對歌詞的理解，來試析草東沒有派對正發生捨棄年少時期的批判，而走向獨抒「厭世」中年的情緒移轉，沒錯，他們也連同一起成長的樂迷們準備邁向下一階段。

正經歷「悶世代」陣痛期的代表作

「瓦合」，見於《史記．儒林列傳》中，而它的釋義則在《漢書．酈陸朱劉叔孫傳》中，由唐朝顏詩古註釋裡寫到：「謂如破瓦之相合，雖曰聚合而不齊同」。

相比上一張《醜奴兒》意圖強烈地少年強說愁，《瓦合》像是草東在經歷幾番愁滋味過程而誕生的作品，除了專輯拼接了新舊歌，社會視角及個體思念互有占比外，更多的是能見到能如此理性收斂地透過音樂編排、歌詞張力來書寫內心的劇痛，有時甚至分不清悲傷的指向性是隔著生死，還是面對世界的荒蕪。在音樂上，大家自然同仇敵愾，除此之外，稱我們這群人為「烏合之眾」，不但自嘲也確如其名，畢竟音樂結束後，我們面對的是各自內心戰場，而不是具政治意味地找出共同敵人，自然看似散沙。

但草東曾帶領著這盤「散沙」登上過世代的賁張，掀起萬般巨浪，還記得「我想要的公平都是不公們虛構的」群情激憤？「請別舉起手槍 這裡沒有反抗的人」的不合作宣言？讓當年（2017）金曲獎評審團主席黃韻玲老師以「打破格局，找到華語音樂新方向」，給予義憤填膺的青年人們一份敬重之心。

「他們是悶世代的爆發。音樂給人太大的衝擊，打破大家對於聽覺的想法。」

當時研究者更以「典範轉移」，將草東打敗五月天奪得金曲最佳樂團之事，視為「從熱血、小清新走向頹廢自棄」的時代來臨，是獨立音樂與主流音樂交火中值得討論的一次事件。而這種以「厭世」反叛社會原先既定規則的現象，在陳昇澤《台灣「獨立音樂」的「反叛」形象與社會屬性初探》論文研究中[註2]有著前因後果的解釋：

「2000年代出生以後的創作者，逐漸轉變為內在自我探索與抒發，這種自溺、自我的追求，可以看作大學生對未來的不確定，以及試圖透過反對中產階級父母庸庸碌碌生活，進而宣揚要『做自己想做的事』的另一種表述。」

它來源自轉向個人內在探索過程中頻頻受阻，進而對未來採取消極的應對態度。在年輕氣盛時，可以拿來與社會體制碰撞，獲得一定關注、認同與正視。但辛苦的是，隨著年歲增長，這樣的興奮劑很快便會因「不再年輕」並開始擔起社會責任（甚至是成為資源分配者、擁有話語權）後，陷入了另一種自我認同、令人兩難的陣痛期。

我們也許已經可以從近年青少年們感到他們喜歡的樂團「變得不那麼酷」中，歸結出這樣的原因，如傷心欲絕的許正泰唱得更溫柔了；康士坦的變化球的《眠月線》不再那麼兇猛厭世了，而草東也透過〈白日夢〉和〈芽〉開出了不同的道路，逐漸放大了他們對於「愛」的感受。

不過這樣的轉變不會是一蹴可幾，這張代表「悶世代」陣痛期的《瓦合》，還是保留了刺到痛處的草東式針砭社會作品——〈缸〉。把汲營於滿足欲望、追求功績，最終發現不過是螞蟻看人般不同維度的景象。

「於是砸了染缸／砸了染缸／才看見大海茫茫／而你我仍不知身在何方」

前面一段段透過延遲吉他音效並瞬間刷弦與鼓點的飆速感，和最後拖著沉重的吉他音，形成強烈對比，是過往期待與失落感的差距。

大風吹進人洞山，作品流變與轉向

攤開兩張專輯作品，聽感上《瓦合》在各曲的串聯度上與《醜奴兒》相比隱晦許多，後者不管是〈Intro〉進入〈醜〉的完美貼合，〈勇敢的人〉、〈大風吹〉和〈艾瑪〉、〈等〉之間，開頭器樂處理方式相近，只差在失真效果的處理上，都有著顯然差異。

《瓦合》中雖然也有〈孑〉這首像是〈人洞山〉 outro，與〈白日夢〉intro串接，但整體上明顯不以聽感為主，可能與各曲創作時間跨幅較長，以及較後期才確定收錄歌曲有關[註3]。只是筆者認為專輯仍有文本先行的脈絡可循。像是開頭較長的〈苦難精算師〉，招示專輯將以敘事鋪陳為主，〈缸〉、〈空〉和〈人洞山〉安排了器物的滿盈與空虛，如同情緒也受外界干擾而產生空盈。而後透過〈孑〉以孤獨之姿拉著入世的人進到〈白日夢〉的回憶，後三首〈床〉、〈八〉、〈老張〉有種回到少年不識愁滋味的苦悲與自嘲，最後的〈芽〉和〈但〉則是純然的送別詩。