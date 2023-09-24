【樂評】草東沒有派對《瓦合》：捨棄年少時期的批判，走向獨抒「厭世」中年的情緒移轉
我們想讓你知道的是
相比上一張《醜奴兒》意圖強烈地少年強說愁，《瓦合》像是草東在經歷幾番愁滋味過程而誕生的作品，除了專輯拼接了新舊歌，社會視角及個體思念互有占比外，更多的是能見到能如此理性收斂地透過音樂編排、歌詞張力來書寫內心的劇痛，有時甚至分不清悲傷的指向性是隔著生死，還是面對世界的荒蕪。
文：循聲入座
草東街上繁木林立，左轉卻夾道兩邊生長著芒草，時常被風吹得歪倒，但那裡涼爽，樹林繁盛處終點多通向死路，似乎不受那裡的軍事基地及不遠處墓仔地的肅殺氣息影響，成為他們過去玩鬧的地方。因為有了成樂隊的夢，風如一縷絲地穿過器樂成聲，拂過記憶成詞，造就一段時代的共振。
以為能伸張正義，沒人理也沒關係，至少還有你，但後來竟也都不在了。驚覺變動的不止人事，還有人世。
草東沒有派對發跡至今過十個年頭，2016到17年是讓世界看見台灣有這麼一支代表「悶世代」樂團的時刻。過後新歌單曲在網路及演出現場的片段漫天，直至今（2023）年5月20日才以完整專輯面世。消息一出，滿城風雨，卻是帶鹹的淚水，內部發生憾事，從〈人洞山〉之後呈現向內關闔之勢，與過往搖起「厭世」大旗吶喊、衝撞「夢想」卻無法兌現的體制相比，判若二景。
與《醜奴兒》相比，《瓦合》確實批判、衝撞社會的作品精簡了不少，舉凡前張有的〈爛泥〉、〈勇敢的人〉、〈大風吹〉、〈我們〉，到了二專能明顯感受到的僅剩〈缸〉和〈空〉兩首，可卻放大了對於〈山海〉的呼應；〈情歌〉的滿溢之情。
〈但〉成了足以代表專輯主題的作品，就算樂團當時未發生憾事，草東可能仍會轉以在相對「溫柔」的道路上，持續充滿自嘲、厭世地前進著。畢竟歸根結底這些情緒都是因為愛呀！[註1]
希冀透過專輯脈絡、歌曲創作時間以及對歌詞的理解，來試析草東沒有派對正發生捨棄年少時期的批判，而走向獨抒「厭世」中年的情緒移轉，沒錯，他們也連同一起成長的樂迷們準備邁向下一階段。
正經歷「悶世代」陣痛期的代表作
「瓦合」，見於《史記．儒林列傳》中，而它的釋義則在《漢書．酈陸朱劉叔孫傳》中，由唐朝顏詩古註釋裡寫到：「謂如破瓦之相合，雖曰聚合而不齊同」。
相比上一張《醜奴兒》意圖強烈地少年強說愁，《瓦合》像是草東在經歷幾番愁滋味過程而誕生的作品，除了專輯拼接了新舊歌，社會視角及個體思念互有占比外，更多的是能見到能如此理性收斂地透過音樂編排、歌詞張力來書寫內心的劇痛，有時甚至分不清悲傷的指向性是隔著生死，還是面對世界的荒蕪。在音樂上，大家自然同仇敵愾，除此之外，稱我們這群人為「烏合之眾」，不但自嘲也確如其名，畢竟音樂結束後，我們面對的是各自內心戰場，而不是具政治意味地找出共同敵人，自然看似散沙。
但草東曾帶領著這盤「散沙」登上過世代的賁張，掀起萬般巨浪，還記得「我想要的公平都是不公們虛構的」群情激憤？「請別舉起手槍 這裡沒有反抗的人」的不合作宣言？讓當年（2017）金曲獎評審團主席黃韻玲老師以「打破格局，找到華語音樂新方向」，給予義憤填膺的青年人們一份敬重之心。
「他們是悶世代的爆發。音樂給人太大的衝擊，打破大家對於聽覺的想法。」
當時研究者更以「典範轉移」，將草東打敗五月天奪得金曲最佳樂團之事，視為「從熱血、小清新走向頹廢自棄」的時代來臨，是獨立音樂與主流音樂交火中值得討論的一次事件。而這種以「厭世」反叛社會原先既定規則的現象，在陳昇澤《台灣「獨立音樂」的「反叛」形象與社會屬性初探》論文研究中[註2]有著前因後果的解釋：
「2000年代出生以後的創作者，逐漸轉變為內在自我探索與抒發，這種自溺、自我的追求，可以看作大學生對未來的不確定，以及試圖透過反對中產階級父母庸庸碌碌生活，進而宣揚要『做自己想做的事』的另一種表述。」
它來源自轉向個人內在探索過程中頻頻受阻，進而對未來採取消極的應對態度。在年輕氣盛時，可以拿來與社會體制碰撞，獲得一定關注、認同與正視。但辛苦的是，隨著年歲增長，這樣的興奮劑很快便會因「不再年輕」並開始擔起社會責任（甚至是成為資源分配者、擁有話語權）後，陷入了另一種自我認同、令人兩難的陣痛期。
我們也許已經可以從近年青少年們感到他們喜歡的樂團「變得不那麼酷」中，歸結出這樣的原因，如傷心欲絕的許正泰唱得更溫柔了；康士坦的變化球的《眠月線》不再那麼兇猛厭世了，而草東也透過〈白日夢〉和〈芽〉開出了不同的道路，逐漸放大了他們對於「愛」的感受。
不過這樣的轉變不會是一蹴可幾，這張代表「悶世代」陣痛期的《瓦合》，還是保留了刺到痛處的草東式針砭社會作品——〈缸〉。把汲營於滿足欲望、追求功績，最終發現不過是螞蟻看人般不同維度的景象。
「於是砸了染缸／砸了染缸／才看見大海茫茫／而你我仍不知身在何方」
前面一段段透過延遲吉他音效並瞬間刷弦與鼓點的飆速感，和最後拖著沉重的吉他音，形成強烈對比，是過往期待與失落感的差距。
大風吹進人洞山，作品流變與轉向
攤開兩張專輯作品，聽感上《瓦合》在各曲的串聯度上與《醜奴兒》相比隱晦許多，後者不管是〈Intro〉進入〈醜〉的完美貼合，〈勇敢的人〉、〈大風吹〉和〈艾瑪〉、〈等〉之間，開頭器樂處理方式相近，只差在失真效果的處理上，都有著顯然差異。
《瓦合》中雖然也有〈孑〉這首像是〈人洞山〉 outro，與〈白日夢〉intro串接，但整體上明顯不以聽感為主，可能與各曲創作時間跨幅較長，以及較後期才確定收錄歌曲有關[註3]。只是筆者認為專輯仍有文本先行的脈絡可循。像是開頭較長的〈苦難精算師〉，招示專輯將以敘事鋪陳為主，〈缸〉、〈空〉和〈人洞山〉安排了器物的滿盈與空虛，如同情緒也受外界干擾而產生空盈。而後透過〈孑〉以孤獨之姿拉著入世的人進到〈白日夢〉的回憶，後三首〈床〉、〈八〉、〈老張〉有種回到少年不識愁滋味的苦悲與自嘲，最後的〈芽〉和〈但〉則是純然的送別詩。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。