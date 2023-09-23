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2023/09/23,
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葉倫訪問發揮效用，美中啟動經濟與金融工作小組，紐時：雙方仍有巨大分歧

葉倫訪問發揮效用，美中啟動經濟與金融工作小組，紐時：雙方仍有巨大分歧
美國財政部長葉倫（右二）Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

成立工作小組將美國財政部和中國掌管經濟金融議題官員直接連結在一起，是恢復過去數十年來美中關係作法，這在美國前總統川普（Donald Trump）任內被廢除。工作小組的成立，雖能被視為美中關係逐漸好轉跡象之一，但紐時表示，雙方在關稅、科技管制及投資限制等領域仍存在巨大分歧。

葉倫訪問發揮效用，美中啟動經濟與金融工作小組

（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中後雙邊關係出現進展。美國財政部昨（22）日宣布，美中啟動經濟與金融工作小組，提供雙方管道進行坦率實質討論，未來將定期召開副部長層級會議。

美國財政部昨天上午發布新聞稿，宣布美中啟動「經濟工作小組」（Economic Working Group）與「金融工作小組」（Financial Working Group）。

美國財政部指出，這2個工作小組由葉倫與中國國務院副總理何立峰主持，未來將提供雙方結構性管道，針對經濟、金融政策議題進行坦率實質討論，並交換經濟與金融發展相關資訊。

針對執行層面，「經濟工作小組」將由美中兩國財政部帶領，「金融工作小組」則是由美國財政部與中國人民銀行領導；雙方將定期召開副部長層級會議，並向葉倫與何立峰兩人彙報。

美國財政部表示，工作小組的成立，是基於葉倫7月訪中期間與何立峰達成的共識，亦是執行美國總統拜登（Joe Biden）去年11月於印尼峇厘島與中國國家主席習近平會晤後，所下達深化美中溝通的指令。

葉倫7月初對中國進行4天訪問，是拜登政府近期盼透過「親身外交」緩和美中緊張所派出的官員之一。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已率先訪問中國。

訪中期間，葉倫出席4場公開會見，分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆及中國人民銀行黨委書記兼副行長潘功勝等會晤或會談。

《紐約時報》（New York Times）報導，成立工作小組將美國財政部和中國掌管經濟金融議題官員直接連結在一起，是恢復過去數十年來美中關係作法，這在美國前總統川普（Donald Trump）任內被廢除。

工作小組的成立，雖能被視為美中關係逐漸好轉跡象之一，但紐時表示，雙方在關稅、科技管制及投資限制等領域仍存在巨大分歧。

中美成立經濟領域工作組，落實兩國元首共識

（中央社）根據中國官媒《央視新聞》昨天晚間報導，為了落實中美兩國元首去年在峇里島會晤的重要共識，經由中美雙方商定，決定成立經濟領域工作組，包含「經濟工作組」和「金融工作組」。

《央視新聞》報導，根據中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員牽頭。

兩個工作組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。

去年11月中旬，在G20峇里島峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平舉行拜習峰會。

今年11月舉行的APEC峰會，外界關注中美最高領導人是否會會晤。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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