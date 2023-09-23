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TNL+ 2023/09/23,
職場

社群平台KOL獲利驚人，81％美國Z世代「夢幻工作」是成為網紅、YouTuber

社群平台KOL獲利驚人，81％美國Z世代「夢幻工作」是成為網紅、YouTuber
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當網紅或成為KOL所能獲得的利益驚人，不少從事相關行業的年輕人可輕鬆賺到百萬，且即使是很小眾的網紅，也能撐起自己的一番「斜槓事業」。況且許多KOL可以拿到免費的贈品或贊助品，從產品、食物、活動入場券，甚至是旅遊住宿機會等。

文：Taylor Mei

1997年後誕生的Z世代，從出生的那一刻起，就難與網路脫鉤。根據「美國晨間諮詢公司」（Morning Consult）最新的民調指出，有約81％的Z世代成員想成為TikTok、YouTube與Instagram等平台的網紅。

其中更有一大部分的Z世代與千禧世代成員指出，比起藉由其他媒介吸收市面上的新產品及推薦資訊，他們反而更仰賴且更信任網紅。

過半Z世代想當網紅

民調指出，這些年輕世代的人們主要受到網路世界裡的用戶影響，並嚮往特定網紅的生活型態、知識與美感等。

同時，民調也顯示，有超過一半、約57％的Z世代成員表示，如果有機會的話他們會想成為網紅，跟其他美國民眾相較之下，超出了17個百分點之多。有約30％的人們更指出，他們會願意付錢來獲得成為網紅的機會。

根據美國《國會山報》（The Hill）指出，另一美國行銷公司「HigherVisibilty」所執行的民調也顯示，每四個Z世代成員中，就會有一名想要成為網紅，且有20％的男性、13％的女性表示，成為網紅是他們「唯一想要的職涯發展」。

2019年LinkedIn上一項調查也指出，對美國和英國的青少年而言，YouTuber是他們的「夢幻工作」，比中國立志想當太空人的青少年來得多。

為何現在青年族群認為網紅是夢幻工作？

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