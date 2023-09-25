郭台銘參選的三大解讀：首富的盲點、台灣政壇的「八年魔咒」與泛藍分化
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政治學者翁履中分析，郭台銘的深藍論述，不符合美國理想的美中台關係裡台灣要扮演的角色，而對北京而言，郭的「大中國」想像又與中國那一套不同。在郭台銘宣佈獨立參選後，美國媒體沒有顯得太正面，中國官媒《環球時報》則大篇幅報導，形容他參選是攪動台灣政壇，只會讓在野陣營更加分裂，「親痛仇快」讓民進黨坐收漁翁之利。
台灣鴻海創辦人郭台銘8月底宣佈以獨立身份參選明（2024）年初的總統大選，9月中旬委任藝人賴佩霞為其競選搭檔，每個舉動都話題性十足。然而，數周來各項民調都顯示其支持度一直敬陪末座，落後其他三名參選人。
分析指，這位台灣富商對政治和自我認知充滿「盲點」。一方面，他參選將會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，變相助該黨打破台灣民主政治的「八年魔咒」，為兩岸關係帶來更多不確定性；另一方面，他入局意味著與國民黨恩怨進入第二季，再度分化泛藍陣營，包括郭台銘自己的支持者。
「假如賴清德勝選，民進黨一黨獨大，會帶領全國朝『台灣主體性』前進，」美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》說。
「不會立刻獨立，但是台灣獨立更有機會成為社會唯一共識，這就如同國民黨當年一黨獨大，全台灣的意識形態都朝大中華一統的方向前進。」
首富的盲點
郭台銘1974年創辦鴻海公司，1985年成立富士康（Foxconn）後赴大陸設廠，逐漸建立其代工王國。他過去20年六度成為《富比士》台灣首富，財產據報超過2000億台幣（62億美元）。
72歲的郭台銘2016年萌生總統夢，據報當時是受川普競選美國總統的啟發，這讓他有「台灣版川普」之稱。他在2019年初試牛刀，卻遭滑鐵盧。
相比之下，他在台灣沒有川普在美國那樣的廣泛支持，卻有著與這位美國前總統同樣的缺點——過度自信，脫離現實。
「這是富豪的通病，以為自己擅長做生意，就也擅長其他領域的事情，」新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對《BBC中文》說。
郭台銘這次打著「整合藍白」的旗號參選，但沒有清晰的路線圖，至今在野陣營的另外兩名參選人侯友宜和柯文哲都對郭表現冷淡。
他日前高調宣佈與毫無從政經驗的藝人賴佩霞搭檔參選，當天卻曝出賴擁有美國籍，違反《總統副總統選舉罷免法》規定，若她無法如期放棄美籍將趕不及在11月中旬登記為候選人。
莊嘉穎指出，事件暴露了郭台銘對政治和法律條文生疏，其團隊的專業水平備受質疑。「商人很強調主動，要有彈性和魄力，甚至偏向先斬後奏，但這未必在政治界得到容忍。他以生意人的角度去理解政治，低估了政治領域的複雜性，不小心就踩到地雷。」
事實上，郭台銘涉入政圈後屢屢失敗。2019年他以國民黨員身分參與黨內的總統提名初選，敗北後退黨，最終沒有如外界預料般以獨立身份參選。
「上一次他剛進入政治，很快失敗，就離開了，這次要更努力一點，不然就更丟臉，」台灣政治大學外交系副教授黃奎博說。
「主要是他認為自己還有機會，所以要先成為參選人，才能跟柯文哲和侯友宜有平等的地位，才有發言權。就好像買彩票，你要先買才能進到遊戲裡，反正選總統的一點點錢對他沒什麼。」
但錢不一定能買到支持，根據不同機構公布的民調結果，民進黨賴清德目前以三成以上的支持率居首，民眾黨的柯文哲和國民黨的侯友宜各有近兩成，郭台銘墊底，支持率徘徊在10%左右。外界幾乎一致認為他沒有機會。
他在參選過程中大打經濟牌，稱「企業家治國的時代來臨了」，保證以自己的財經知識和經營能力，可讓台灣從明年起會計年度的經濟增長率翻倍，並會透過發展經濟和科技使台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。
這番豪言壯語能否兌現，黃奎博教授不太看好，他指新加坡是把國家當成企業來管理，決策過程以利益及結果為導向，這一套在台灣難以複製。
「新加坡法律規範和執法很嚴，台灣民主自由慣了，而且很重視人際感情和親和力，民選政治人物不是靠政策表現來爭取民眾好感，而是靠與民眾的互動，所以你看到縣長、議員、里長到處跟人家唱歌跳舞，婚禮和葬禮都去。」
「郭台銘有很好的管理經驗和決斷力，但沒有政治敏感度，就會變成災難，因為政治是協調和利益交換的藝術，如果他不管別人就自己很決斷，只會製造更多問題，」黃教授說。
他解釋，台灣的問題表面上是經濟，說到底還是兩岸關係。「台灣如果要相對穩定，必須了解我們經濟互動最多是跟中國，不可能脫鉤。但兩岸最根本的矛盾是主權與法理上的，不是靠經濟可以解決，需要的是耐性、智慧和時間。」
郭台銘參選時指出，面對台海與中美關係的兵兇戰危，「絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭」，保證會為台海帶來未來50年的和平。他7月曾投書《華盛頓郵報》，主張在「一中框架」下與北京談判，其兩岸立場因此被指是四位參選人中最親北京。
政治學者翁履中分析，郭台銘的深藍論述，不符合美國理想的美中台關係裡台灣要扮演的角色，而對北京而言，郭的「大中國」想像又與中國那一套不同。
在郭台銘宣佈獨立參選後，美國媒體沒有顯得太正面，中國官媒《環球時報》則大篇幅報導，形容他參選是攪動台灣政壇，只會讓在野陣營更加分裂，「親痛仇快」讓民進黨坐收漁翁之利。
「對北京來講，他們開放溝通，但郭先生的作風太強勢，他做生意的風格是用盡一切方法達成目標，只有他說了算，並不是一個可以溝通的對象，」翁履中說。
「這種狼性，如果你是中國或美國元首可能還可以，但台灣是小國，你鴻海在全球市場很強大沒錯，但台灣不是，台灣總統在國際舞台上需要的是柔軟身段去斡旋和求生存，不是有錢就要聽你的。郭先生沒有搞清楚這一點，是他最大的盲點。」
「八年魔咒」與統獨議題
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。