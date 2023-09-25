郭台銘參選的三大解讀：首富的盲點、台灣政壇的「八年魔咒」與泛藍分化

台灣鴻海創辦人郭台銘8月底宣佈以獨立身份參選明（2024）年初的總統大選，9月中旬委任藝人賴佩霞為其競選搭檔，每個舉動都話題性十足。然而，數周來各項民調都顯示其支持度一直敬陪末座，落後其他三名參選人。

分析指，這位台灣富商對政治和自我認知充滿「盲點」。一方面，他參選將會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，變相助該黨打破台灣民主政治的「八年魔咒」，為兩岸關係帶來更多不確定性；另一方面，他入局意味著與國民黨恩怨進入第二季，再度分化泛藍陣營，包括郭台銘自己的支持者。

「假如賴清德勝選，民進黨一黨獨大，會帶領全國朝『台灣主體性』前進，」美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》說。

「不會立刻獨立，但是台灣獨立更有機會成為社會唯一共識，這就如同國民黨當年一黨獨大，全台灣的意識形態都朝大中華一統的方向前進。」

首富的盲點

郭台銘1974年創辦鴻海公司，1985年成立富士康（Foxconn）後赴大陸設廠，逐漸建立其代工王國。他過去20年六度成為《富比士》台灣首富，財產據報超過2000億台幣（62億美元）。

Photo Credit: Reuters / BBC News

72歲的郭台銘2016年萌生總統夢，據報當時是受川普競選美國總統的啟發，這讓他有「台灣版川普」之稱。他在2019年初試牛刀，卻遭滑鐵盧。

相比之下，他在台灣沒有川普在美國那樣的廣泛支持，卻有著與這位美國前總統同樣的缺點——過度自信，脫離現實。

「這是富豪的通病，以為自己擅長做生意，就也擅長其他領域的事情，」新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對《BBC中文》說。

郭台銘這次打著「整合藍白」的旗號參選，但沒有清晰的路線圖，至今在野陣營的另外兩名參選人侯友宜和柯文哲都對郭表現冷淡。

他日前高調宣佈與毫無從政經驗的藝人賴佩霞搭檔參選，當天卻曝出賴擁有美國籍，違反《總統副總統選舉罷免法》規定，若她無法如期放棄美籍將趕不及在11月中旬登記為候選人。

莊嘉穎指出，事件暴露了郭台銘對政治和法律條文生疏，其團隊的專業水平備受質疑。「商人很強調主動，要有彈性和魄力，甚至偏向先斬後奏，但這未必在政治界得到容忍。他以生意人的角度去理解政治，低估了政治領域的複雜性，不小心就踩到地雷。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 藝人賴佩霞（右）是政治素人，她宣佈擔任郭台銘副手後即爆出國籍風波。

事實上，郭台銘涉入政圈後屢屢失敗。2019年他以國民黨員身分參與黨內的總統提名初選，敗北後退黨，最終沒有如外界預料般以獨立身份參選。

「上一次他剛進入政治，很快失敗，就離開了，這次要更努力一點，不然就更丟臉，」台灣政治大學外交系副教授黃奎博說。

「主要是他認為自己還有機會，所以要先成為參選人，才能跟柯文哲和侯友宜有平等的地位，才有發言權。就好像買彩票，你要先買才能進到遊戲裡，反正選總統的一點點錢對他沒什麼。」

但錢不一定能買到支持，根據不同機構公布的民調結果，民進黨賴清德目前以三成以上的支持率居首，民眾黨的柯文哲和國民黨的侯友宜各有近兩成，郭台銘墊底，支持率徘徊在10%左右。外界幾乎一致認為他沒有機會。

他在參選過程中大打經濟牌，稱「企業家治國的時代來臨了」，保證以自己的財經知識和經營能力，可讓台灣從明年起會計年度的經濟增長率翻倍，並會透過發展經濟和科技使台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

這番豪言壯語能否兌現，黃奎博教授不太看好，他指新加坡是把國家當成企業來管理，決策過程以利益及結果為導向，這一套在台灣難以複製。

「新加坡法律規範和執法很嚴，台灣民主自由慣了，而且很重視人際感情和親和力，民選政治人物不是靠政策表現來爭取民眾好感，而是靠與民眾的互動，所以你看到縣長、議員、里長到處跟人家唱歌跳舞，婚禮和葬禮都去。」

「郭台銘有很好的管理經驗和決斷力，但沒有政治敏感度，就會變成災難，因為政治是協調和利益交換的藝術，如果他不管別人就自己很決斷，只會製造更多問題，」黃教授說。

他解釋，台灣的問題表面上是經濟，說到底還是兩岸關係。「台灣如果要相對穩定，必須了解我們經濟互動最多是跟中國，不可能脫鉤。但兩岸最根本的矛盾是主權與法理上的，不是靠經濟可以解決，需要的是耐性、智慧和時間。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯入侵烏克蘭在台灣社會引起「今日烏克蘭、明日台灣」的恐懼，圖為台北自由廣場的聲援集會。

郭台銘參選時指出，面對台海與中美關係的兵兇戰危，「絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭」，保證會為台海帶來未來50年的和平。他7月曾投書《華盛頓郵報》，主張在「一中框架」下與北京談判，其兩岸立場因此被指是四位參選人中最親北京。

政治學者翁履中分析，郭台銘的深藍論述，不符合美國理想的美中台關係裡台灣要扮演的角色，而對北京而言，郭的「大中國」想像又與中國那一套不同。

在郭台銘宣佈獨立參選後，美國媒體沒有顯得太正面，中國官媒《環球時報》則大篇幅報導，形容他參選是攪動台灣政壇，只會讓在野陣營更加分裂，「親痛仇快」讓民進黨坐收漁翁之利。

「對北京來講，他們開放溝通，但郭先生的作風太強勢，他做生意的風格是用盡一切方法達成目標，只有他說了算，並不是一個可以溝通的對象，」翁履中說。

「這種狼性，如果你是中國或美國元首可能還可以，但台灣是小國，你鴻海在全球市場很強大沒錯，但台灣不是，台灣總統在國際舞台上需要的是柔軟身段去斡旋和求生存，不是有錢就要聽你的。郭先生沒有搞清楚這一點，是他最大的盲點。」

「八年魔咒」與統獨議題