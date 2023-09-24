秦剛、李尚福等中國高官接連「失蹤」，習近平遇到麻煩了嗎？
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從某種角度看，這些官員的「失蹤」是習近平領導層不穩定的跡象。觀察人士注意到，李尚福和秦剛不僅是部長，還身兼更高級的國務委員職務，他們受到習近平的青睞。因此，他們的突然垮台可能被視為中國領導人用人失察。但另一種觀點認為，這是習近平又一次進行實力展示。
他們曾受到習近平的信任和青睞。現在，他們似乎正在消失。
近幾個月來，中國多位高級官員的「失蹤」引發了外界的強烈猜測：領導人習近平是否正在展開一場大清洗，尤其是與軍隊有關的人士。
最近一名似乎「落馬」的官員是國防部長李尚福，他已經有幾周沒有在公開場合露面了。
雖然他的缺席起初並未被視為不尋常的訊號，但當一位美國高級外交官指出這一點時，人們開始關注這一跡象。《路透社》隨後報導稱，曾負責監督中國人民解放軍武器採購的李尚福，正因裝備採購問題接受調查。
在他「失蹤」幾週前，解放軍火箭軍（控制核導彈的軍事部門）的兩名高級將領和一名軍事法庭法官被免職。
現在又有新的傳言稱，解放軍的領導機構——中央軍委的一些幹部也正在接受調查。
除了「健康原因」之外，官方幾乎沒有對這些免職做出任何解釋。在訊息真空狀態下，各種猜測層出不窮。主要猜測是當局正在打擊解放軍中的腐敗現象。
中國軍隊一直處於被嚴格審視的狀態。在七月，軍方發出了一次不同尋常的呼籲，要求公眾舉報過去五年中的腐敗線索。根據BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）統計，習近平還啟動了新一輪視察，自四月以來，他對各大軍區的部隊進行了五次視察。
研究中共與軍隊關係的新加坡南洋理工大學研究員蔡志祥（James Char）指出，腐敗問題長期以來一直籠罩著解放軍，尤其是自1970年代中國進行經濟改革以來。
中國每年的軍費開支超過千億元人民幣，其中一部分用於採購交易。但出於國家安全的考慮，這些交易往往無法完全公開，而中國的一黨集權體制又進一步加劇了這種透明度缺乏的情況。
蔡志祥博士指出，與其他國家的軍隊受到公眾監督不同，中國軍隊完全受中國共產黨監督。
他補充說，雖然習近平在遏制軍隊的內部腐敗和在一定程度上恢復軍隊聲譽方面取得一些成果，但「根除腐敗即使不是完全不可能，也是一項極為艱巨的任務」，因為這需要「系統性的重新設計，而這恐怕是威權國家所不願意做的」。
「除非中共當局願意建立一個不再受到其自身約束的適當的法律體系，否則此類清洗將會不斷發生。」
但這些官員的「消失」也可能源於北京在處理與華盛頓的棘手關係時，日益加深的疑慮與不安。
今年七月，中國修訂後的《反間諜法》生效，其賦予了當局更大的調查權力和範圍。不久之後，中國國家安全部公開鼓勵公民幫助他們打擊間諜活動。
李尚福的「失蹤」與外交部長秦剛的「消失」如出一轍。今年七月，秦剛的」消失「也引起了人們廣泛的猜測，他最終在七月被免去外交部長職務。《華爾街日報》本周報導稱，秦剛因涉嫌婚外情並導致其在美國誕下一名孩子而接受調查。
「在（共產黨）精英的圈子裡，有婚外情並不能成為免職的原因，但如果與一名可能被懷疑與外國情報機構有聯繫的人有婚外情，並生下一個持有你的主要地緣政治對手——甚至敵對國家——護照的孩子，可能就會出事了。」中國問題分析師利明璋（Bill Bishop）指出。
還有人猜測，習近平是迫於黨內壓力才開始整頓行動的，因為中國正在艱難地應對後新冠疫情時期的經濟放緩和青年失業率飆升等問題。在中國的政治體制下，習近平不僅是中國國家主席，也是軍隊的最高統帥。
從某種角度看，這些官員的「失蹤」是習近平領導層不穩定的跡象。
觀察人士注意到，李尚福和秦剛不僅是部長，還身兼更高級的國務委員職務，他們受到習近平的青睞。因此，他們的突然垮台可能被視為中國領導人用人失察。
習近平在去年的中共「二十大」上鞏固了權力，成功地翦除了潛在的政敵，並在關鍵的政治局常委會中加入了他的盟友。因此，如果有人將這些官員的「失蹤」視為一場政治清洗，那麼在新領導班子上台後卻不得不如此迅速地「大換血」的確是一個不好的跡象。
但另一種觀點認為，這是習近平又一次進行實力展示。
觀察人士表示，作為一名曾被清洗的中共官員之子，習近平以公開打擊腐敗而聞名，這也是旨在掃除敵人的政治肅清運動。
自毛澤東以來，沒有其他中國領導人對官場的整頓行動規模能與習近平相提並論。據估計，從他2013年上台後不久就發起同時針對低級和高級官員的「打虎拍蠅」運動開始，其肅貪行動已導致數千名幹部「落馬」。
2017年，他將矛頭指向軍隊，查處了100多名高級軍官。國家通訊社《新華社》當時在一篇文章中說，這個數字「遠遠超過槍林彈雨中為締造新中國而犧牲的將軍數量」。
但最大的問題在於，近期官員「失蹤」事件會發出什麼信號，以及將產生怎樣的影響。
觀察人士表示，這些事件將在軍隊和政府中製造一種恐懼氣氛。雖然這可能是整肅軍紀的預期結果，但也會打擊士氣。
多年來，習近平有計劃地鏟除那些失去他信任的人，並將自己的親信成堆安排在高級職位上，這可能意味著他身邊都是唯唯諾諾的官員。
蔡志祥指出，群體思維的風險是習近平領導層的「真正不穩定因素」，因為它可能對中國的國家安全和外交政策產生不利影響。
事實上，這些官員的「失蹤」發生在台海局勢緊張之時，最近幾周中國向台灣海域派遣了更多軍艦和軍機。
智庫卡內基中國（Carnegie China）的非常駐研究員莊嘉穎（Ian Chong）表示，外交政策和國防外交溝通出現任何中斷都將「特別令人擔憂」，因為「可能發生意外，控制事態升級可能變得更具挑戰性」。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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