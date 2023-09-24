秦剛、李尚福等中國高官接連「失蹤」，習近平遇到麻煩了嗎？

他們曾受到習近平的信任和青睞。現在，他們似乎正在消失。

近幾個月來，中國多位高級官員的「失蹤」引發了外界的強烈猜測：領導人習近平是否正在展開一場大清洗，尤其是與軍隊有關的人士。

最近一名似乎「落馬」的官員是國防部長李尚福，他已經有幾周沒有在公開場合露面了。

雖然他的缺席起初並未被視為不尋常的訊號，但當一位美國高級外交官指出這一點時，人們開始關注這一跡象。《路透社》隨後報導稱，曾負責監督中國人民解放軍武器採購的李尚福，正因裝備採購問題接受調查。

在他「失蹤」幾週前，解放軍火箭軍（控制核導彈的軍事部門）的兩名高級將領和一名軍事法庭法官被免職。

現在又有新的傳言稱，解放軍的領導機構——中央軍委的一些幹部也正在接受調查。

除了「健康原因」之外，官方幾乎沒有對這些免職做出任何解釋。在訊息真空狀態下，各種猜測層出不窮。主要猜測是當局正在打擊解放軍中的腐敗現象。

中國軍隊一直處於被嚴格審視的狀態。在七月，軍方發出了一次不同尋常的呼籲，要求公眾舉報過去五年中的腐敗線索。根據BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）統計，習近平還啟動了新一輪視察，自四月以來，他對各大軍區的部隊進行了五次視察。

研究中共與軍隊關係的新加坡南洋理工大學研究員蔡志祥（James Char）指出，腐敗問題長期以來一直籠罩著解放軍，尤其是自1970年代中國進行經濟改革以來。

中國每年的軍費開支超過千億元人民幣，其中一部分用於採購交易。但出於國家安全的考慮，這些交易往往無法完全公開，而中國的一黨集權體制又進一步加劇了這種透明度缺乏的情況。

Photo Credit:Getty Images / BBC News 李尚福

蔡志祥博士指出，與其他國家的軍隊受到公眾監督不同，中國軍隊完全受中國共產黨監督。

他補充說，雖然習近平在遏制軍隊的內部腐敗和在一定程度上恢復軍隊聲譽方面取得一些成果，但「根除腐敗即使不是完全不可能，也是一項極為艱巨的任務」，因為這需要「系統性的重新設計，而這恐怕是威權國家所不願意做的」。

「除非中共當局願意建立一個不再受到其自身約束的適當的法律體系，否則此類清洗將會不斷發生。」

但這些官員的「消失」也可能源於北京在處理與華盛頓的棘手關係時，日益加深的疑慮與不安。

今年七月，中國修訂後的《反間諜法》生效，其賦予了當局更大的調查權力和範圍。不久之後，中國國家安全部公開鼓勵公民幫助他們打擊間諜活動。

李尚福的「失蹤」與外交部長秦剛的「消失」如出一轍。今年七月，秦剛的」消失「也引起了人們廣泛的猜測，他最終在七月被免去外交部長職務。《華爾街日報》本周報導稱，秦剛因涉嫌婚外情並導致其在美國誕下一名孩子而接受調查。

「在（共產黨）精英的圈子裡，有婚外情並不能成為免職的原因，但如果與一名可能被懷疑與外國情報機構有聯繫的人有婚外情，並生下一個持有你的主要地緣政治對手——甚至敵對國家——護照的孩子，可能就會出事了。」中國問題分析師利明璋（Bill Bishop）指出。

還有人猜測，習近平是迫於黨內壓力才開始整頓行動的，因為中國正在艱難地應對後新冠疫情時期的經濟放緩和青年失業率飆升等問題。在中國的政治體制下，習近平不僅是中國國家主席，也是軍隊的最高統帥。

從某種角度看，這些官員的「失蹤」是習近平領導層不穩定的跡象。

觀察人士注意到，李尚福和秦剛不僅是部長，還身兼更高級的國務委員職務，他們受到習近平的青睞。因此，他們的突然垮台可能被視為中國領導人用人失察。

習近平在去年的中共「二十大」上鞏固了權力，成功地翦除了潛在的政敵，並在關鍵的政治局常委會中加入了他的盟友。因此，如果有人將這些官員的「失蹤」視為一場政治清洗，那麼在新領導班子上台後卻不得不如此迅速地「大換血」的確是一個不好的跡象。

但另一種觀點認為，這是習近平又一次進行實力展示。

觀察人士表示，作為一名曾被清洗的中共官員之子，習近平以公開打擊腐敗而聞名，這也是旨在掃除敵人的政治肅清運動。

自毛澤東以來，沒有其他中國領導人對官場的整頓行動規模能與習近平相提並論。據估計，從他2013年上台後不久就發起同時針對低級和高級官員的「打虎拍蠅」運動開始，其肅貪行動已導致數千名幹部「落馬」。

2017年，他將矛頭指向軍隊，查處了100多名高級軍官。國家通訊社《新華社》當時在一篇文章中說，這個數字「遠遠超過槍林彈雨中為締造新中國而犧牲的將軍數量」。

但最大的問題在於，近期官員「失蹤」事件會發出什麼信號，以及將產生怎樣的影響。

觀察人士表示，這些事件將在軍隊和政府中製造一種恐懼氣氛。雖然這可能是整肅軍紀的預期結果，但也會打擊士氣。

多年來，習近平有計劃地鏟除那些失去他信任的人，並將自己的親信成堆安排在高級職位上，這可能意味著他身邊都是唯唯諾諾的官員。

蔡志祥指出，群體思維的風險是習近平領導層的「真正不穩定因素」，因為它可能對中國的國家安全和外交政策產生不利影響。

事實上，這些官員的「失蹤」發生在台海局勢緊張之時，最近幾周中國向台灣海域派遣了更多軍艦和軍機。

智庫卡內基中國（Carnegie China）的非常駐研究員莊嘉穎（Ian Chong）表示，外交政策和國防外交溝通出現任何中斷都將「特別令人擔憂」，因為「可能發生意外，控制事態升級可能變得更具挑戰性」。