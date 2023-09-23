保守派媒體大亨梅鐸卸任Fox和新聞集團董事長，誰將接掌媒體帝國？
我們想讓你知道的是
福斯公司需要有一個「堅實而明智」的商業計劃，確保「公司的領導不會因為最有權力的人，即CEO的離開而受到危害。」儘管拉克蘭是接替他父親集團領導的最佳人選，但當未來老梅鐸去世，將發生什麼情況尚不清楚。梅鐸將股份轉讓給他的六名成年子女，可能會為自己打造媒體帝國未來的資產糾紛埋下伏筆。
媒體大亨魯珀克・梅鐸（Rupert Murdoch）宣布將辭去福斯公司（Fox Corporation）和新聞集團（News Corp）的董事長職務，由他的兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）接任掌管這兩家大媒體集團。
梅鐸在給員工的電子信件中表示，是時候讓自己擔任「不同的角色了」。
92歲的梅鐸在1996年創立了福斯新聞（Fox News），它現在是美國收視率最高的電視新聞頻道。梅鐸表示，他將於11月中旬轉任兩家公司的名譽主席。
他在郵件寫道：「我們的公司狀態良好，我身體也挺健康。我們的機遇遠遠超過了商業挑戰。對於未來的幾年，我們有足夠的理由樂觀,。我當然也是，並計劃參與其中。」
今年52歲的拉克蘭・梅鐸是老梅鐸和他的第二任妻子安娜・瑪麗亞（Anna Maria dePeyster）的長子。這位媒體富豪結過四次婚，有六個孩子 ，其中許多人都跟隨父親進入了家族企業。
接班人的問題很大程度上取決於第二代、第三代和第四代的孩子。
拉克蘭是在1990年代末開始擔任集團高層而展露頭角，他一直是成為父親接班人的熱門人選。然而，他在2005年因與當時的福斯新聞老闆艾爾斯（Roger Ailes）爭執後而離開了這家公司。
拉克蘭之後又在2014年重返父親的媒體帝國，並一直擔任高層職位。老梅鐸另一位小孩詹姆士 （James Murdoch），則被認為是名自由派，是「開明思想」的兒子。他由於對某些編輯內容存在分歧，以及對公司治理方向的不滿，在2020年退出了公司董事會。
梅鐸的另一名女兒伊麗莎白，今年55歲，在集團中擔任各種高級職位，但她開設了自己的電視公司「Shine」，製作了《廚師大進化》和《最大的輸家》等節目。
此次經營權的過渡，發生在福斯集團動蕩不安的一年。該公司在今年4月同意支付7.875億美元（634萬英鎊）的和解金。此事來自被投票機器公司Dominion對該集團於2020年總統選舉的報導提起訴訟。而且，福斯集團還面臨著另一家投票技術公司Smartmatic提起的第二起類似訴訟，該公司要求賠償高達27億美元的賠償。
然後是今年4月25日，福斯宣布將與收視率最高的新聞主播塔克・卡爾森（Tucker Carlson）「分道揚鑣」，有報導稱這一決定來自高層。梅鐸家族的這一舉措發生在美國總統大選前一年，福斯新聞在選舉中發揮著重要影響力。該新聞網負責舉辦一系列爭奪2024年共和黨總統候選人提名的辯論。
媒體人吳爾夫（Michael Wolff）即將在幾天後發布一本引起眾人關注的告白書，名為《吳爾夫探秘：福斯新聞和梅鐸王朝的結局》（The Fall）。CNN媒體記者布萊恩・史特爾（Brian Stelter）則計劃在今年11月14日出版第二本梅鐸家族相關的書籍。
在給員工的信中，梅鐸發誓將繼續在當代進行「思想競賽」鬥爭。他批評其他媒體機構，指責他們與「政治狹隘階層」的一群精英階層勾結，而非追求真相。
在一份聲明中，拉克蘭則表示，他的父親「將繼續為兩家公司提供有價值的建議。」
梅鐸於1950年代在家鄉澳洲展開了職業生涯。他於1969年購並了英國的《世界新聞報》和《太陽報》等報紙。之後，他收購了許多美國出版物，包括《紐約郵報》和《華爾街日報》。通過新聞集團，他仍然是數百家地方、國家和國際媒體機構的所有者。
然而他的媒體生涯並不總是一帆風順。例如2005年他以超過五億美元的價格購並了社交媒體網站Myspace，該網站被Facebook擊敗，後來僅以3500萬美元出售。他在英國名聲最具破壞性的時刻，即2001年，他的媒體涉及竊聽醜聞。當時名下媒體英國《世界新聞報》，非法竊聽了已經失蹤，後來證實被謀殺的中學生米莉・道勒（Milly Dowler）的手機語音信箱。這對梅鐸個人來說是一次很大羞辱，也付出了巨大的財務代價。據報導，他的公司支付給竊聽受害者們超過10億英鎊賠償金。
在今天的離職公告之前，拉克蘭曾擔任福斯公司和Nova娛樂公司的執行主席。此一消息公布後，福斯股價上漲了近2％，而新聞公司的股價上漲了0.6％。
企業法專家貝克教授（Anat Alon-Beck）說，市場對拉克蘭升職的最終反應，將取決於福斯公司是否有一個「堅實而明智」的商業計劃，確保「公司的領導不會因為最有權力的人，即CEO的離開而受到危害。」
儘管拉克蘭是接替他父親集團領導的最佳人選，但當未來老梅鐸去世，將發生什麼情況尚不清楚。梅鐸將股份轉讓給他的六名成年子女，可能會為自己打造的媒體帝國，將來會發生的資產糾紛埋下伏筆。
分析：拉克蘭・梅鐸是誰？
溫德寧 （Mike Wendling）BBC 記者
拉克蘭・梅鐸今年52歲，是梅鐸與他的第二任妻子所生的三個孩子之一。他在英國倫敦出生，在美國知名學府接受教育，1994年畢業於普林斯頓大學。他的畢業論文涉及德國哲學，並以拜倫勳爵的名言開頭。大學畢業後，他到澳洲管理父親的公司，在集團度過了大部分的職業生涯。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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