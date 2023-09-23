保守派媒體大亨梅鐸卸任Fox和新聞集團董事長，誰將接掌媒體帝國？

媒體大亨魯珀克・梅鐸（Rupert Murdoch）宣布將辭去福斯公司（Fox Corporation）和新聞集團（News Corp）的董事長職務，由他的兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）接任掌管這兩家大媒體集團。

梅鐸在給員工的電子信件中表示，是時候讓自己擔任「不同的角色了」。

92歲的梅鐸在1996年創立了福斯新聞（Fox News），它現在是美國收視率最高的電視新聞頻道。梅鐸表示，他將於11月中旬轉任兩家公司的名譽主席。

他在郵件寫道：「我們的公司狀態良好，我身體也挺健康。我們的機遇遠遠超過了商業挑戰。對於未來的幾年，我們有足夠的理由樂觀,。我當然也是，並計劃參與其中。」

今年52歲的拉克蘭・梅鐸是老梅鐸和他的第二任妻子安娜・瑪麗亞（Anna Maria dePeyster）的長子。這位媒體富豪結過四次婚，有六個孩子 ，其中許多人都跟隨父親進入了家族企業。

接班人的問題很大程度上取決於第二代、第三代和第四代的孩子。

拉克蘭是在1990年代末開始擔任集團高層而展露頭角，他一直是成為父親接班人的熱門人選。然而，他在2005年因與當時的福斯新聞老闆艾爾斯（Roger Ailes）爭執後而離開了這家公司。

拉克蘭之後又在2014年重返父親的媒體帝國，並一直擔任高層職位。老梅鐸另一位小孩詹姆士 （James Murdoch），則被認為是名自由派，是「開明思想」的兒子。他由於對某些編輯內容存在分歧，以及對公司治理方向的不滿，在2020年退出了公司董事會。

梅鐸的另一名女兒伊麗莎白，今年55歲，在集團中擔任各種高級職位，但她開設了自己的電視公司「Shine」，製作了《廚師大進化》和《最大的輸家》等節目。

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此次經營權的過渡，發生在福斯集團動蕩不安的一年。該公司在今年4月同意支付7.875億美元（634萬英鎊）的和解金。此事來自被投票機器公司Dominion對該集團於2020年總統選舉的報導提起訴訟。而且，福斯集團還面臨著另一家投票技術公司Smartmatic提起的第二起類似訴訟，該公司要求賠償高達27億美元的賠償。

然後是今年4月25日，福斯宣布將與收視率最高的新聞主播塔克・卡爾森（Tucker Carlson）「分道揚鑣」，有報導稱這一決定來自高層。梅鐸家族的這一舉措發生在美國總統大選前一年，福斯新聞在選舉中發揮著重要影響力。該新聞網負責舉辦一系列爭奪2024年共和黨總統候選人提名的辯論。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 這位媒體富豪結過四次婚，有六個孩子 ，其中許多人都跟隨父親進入了家族企業。（2007年資料照片）

媒體人吳爾夫（Michael Wolff）即將在幾天後發布一本引起眾人關注的告白書，名為《吳爾夫探秘：福斯新聞和梅鐸王朝的結局》（The Fall）。CNN媒體記者布萊恩・史特爾（Brian Stelter）則計劃在今年11月14日出版第二本梅鐸家族相關的書籍。

在給員工的信中，梅鐸發誓將繼續在當代進行「思想競賽」鬥爭。他批評其他媒體機構，指責他們與「政治狹隘階層」的一群精英階層勾結，而非追求真相。

在一份聲明中，拉克蘭則表示，他的父親「將繼續為兩家公司提供有價值的建議。」

梅鐸於1950年代在家鄉澳洲展開了職業生涯。他於1969年購並了英國的《世界新聞報》和《太陽報》等報紙。之後，他收購了許多美國出版物，包括《紐約郵報》和《華爾街日報》。通過新聞集團，他仍然是數百家地方、國家和國際媒體機構的所有者。

然而他的媒體生涯並不總是一帆風順。例如2005年他以超過五億美元的價格購並了社交媒體網站Myspace，該網站被Facebook擊敗，後來僅以3500萬美元出售。他在英國名聲最具破壞性的時刻，即2001年，他的媒體涉及竊聽醜聞。當時名下媒體英國《世界新聞報》，非法竊聽了已經失蹤，後來證實被謀殺的中學生米莉・道勒（Milly Dowler）的手機語音信箱。這對梅鐸個人來說是一次很大羞辱，也付出了巨大的財務代價。據報導，他的公司支付給竊聽受害者們超過10億英鎊賠償金。

在今天的離職公告之前，拉克蘭曾擔任福斯公司和Nova娛樂公司的執行主席。此一消息公布後，福斯股價上漲了近2％，而新聞公司的股價上漲了0.6％。

企業法專家貝克教授（Anat Alon-Beck）說，市場對拉克蘭升職的最終反應，將取決於福斯公司是否有一個「堅實而明智」的商業計劃，確保「公司的領導不會因為最有權力的人，即CEO的離開而受到危害。」

儘管拉克蘭是接替他父親集團領導的最佳人選，但當未來老梅鐸去世，將發生什麼情況尚不清楚。梅鐸將股份轉讓給他的六名成年子女，可能會為自己打造的媒體帝國，將來會發生的資產糾紛埋下伏筆。

分析：拉克蘭・梅鐸是誰？

溫德寧 （Mike Wendling）BBC 記者

拉克蘭・梅鐸今年52歲，是梅鐸與他的第二任妻子所生的三個孩子之一。他在英國倫敦出生，在美國知名學府接受教育，1994年畢業於普林斯頓大學。他的畢業論文涉及德國哲學，並以拜倫勳爵的名言開頭。大學畢業後，他到澳洲管理父親的公司，在集團度過了大部分的職業生涯。