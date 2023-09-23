杭州亞運：莊智淵林昀儒領軍，台灣桌球男團2連勝晉級；女子單人雙槳黃義婷晉級決賽

莊智淵林昀儒領軍，亞運台灣桌球男團2連勝晉級

（中央社）台灣桌球男團在杭州亞運團體賽首戰贏球後，晚間再戰哈薩克，「桌球教父」莊智淵、一哥林昀儒攜手合作，其中林昀儒貢獻2勝，率隊以3比1勝出，以2連勝之姿晉級淘汰賽。

杭州亞運桌球團體賽昨（22）日在拱墅運河體育公園體育館展開首日賽程，採5點3勝制。

台灣男團首戰面對馬爾地夫，儘管「7朝元老」莊智淵、一哥林昀儒都未上場，仍以3比0輕鬆過關。

台灣隊晚間迎戰哈薩克，由世界排名第28名莊智淵打頭陣，面對排名第78名哈薩克選手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），以11比9、10比12、11比7、11比5獲勝。

林昀儒扛起第2點，迎戰肯日古洛夫（Aidos Kenzhigulov），未遭遇太多抵抗，以直落3輕鬆勝出。

第3點黃彥誠迎戰哈薩克選手庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev），在以11比9搶下首局後，以5比11、9比11、7比11連丟3局落敗。

林昀儒隨後再度上陣，以3比0結束比賽，台灣隊確定以2連勝晉級。

談到今天對手，莊智淵賽後接受媒體聯訪時表示，由於過去交手曾輸給對方，「因此對於這場比賽還是滿重視的，準備也有做足，但場上還是有遇到一些困難，失誤還是偏多」。

林昀儒表示：「感覺今天狀況比想像中好，第1場上來以為不一定會這麼順，但今天上來都做得還不錯」。

亞運桌球男團共20隊參賽，分成6組，取分組前2、共12隊晉級16強，其中4隊有望提前取得8強門票，將在抽籤後決定。

Photo Credit: 中央社 第19屆杭州亞洲運動會將於23日開幕，桌球項目22日 提前開打，台灣桌球男團分組賽第2場賽事迎戰哈薩 克，「7朝元老」莊智淵（圖）上午休兵，晚間上陣 搶下首局勝利。

Photo Credit: 中央社 台灣桌球男團22日在杭州亞運分組賽第2場賽事迎戰 哈薩克，「台灣桌球一哥」林昀儒（圖）以直落3輕取對手，拿下第2盤勝利。

亞運女子單人雙槳，黃義婷分組第3晉級決賽

（中央社）杭州亞運昨天進行的划船女子單人雙槳準決賽，台灣好手黃義婷划出8分14秒36，以分組第3的成績順利晉級25日的決賽。

台灣「划船甜心」黃義婷昨天在單人雙槳2000公尺的準決賽，出發後的500公尺就排在第3，之後的1000、1500公尺都是排在第3過計時點，過終點時就以8分14秒36順利晉級決賽。

和黃義婷準決賽同組的由烏茲別克選手普拉卡頓（Anna Prakaten）以7分47秒88的成績拿下第1、中國選手劉睿琦以7分55秒69獲得第2，其中普拉卡頓是東京奧運單人雙槳的銀牌得主。

另一組女子單人雙槳準決賽，前3名分別為日本選手米川志保的8分06秒32、第2名菲律賓選手德卡可（Joanie Delgaco）的8分18秒30、第3名香港選手梁穎桉的8分20秒35。

9月25日的決賽就取上述6人晉級，從準決賽的成績來看，黃義婷暫居坐4望3，想要站上頒獎台的機會很高。曾當選過2屆奧運國手的黃義婷，在上屆雅加達亞運替台灣摘下1面銀牌。

Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社 杭州亞運22日進行划船女子單人雙槳準決賽，台灣好手黃義婷划出8分14秒36，以分組第3順利晉級決賽。圖為黃義婷16日練習畫面。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航