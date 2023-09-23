澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元；傳美國將提供基輔ATACMS長程飛彈
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加拿大總理杜魯道宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（新台幣155億元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（新台幣2122.6億元）。
澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日持續尋求國際支援行程，往訪親密盟友加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），杜魯道矢言增加對這個遭戰火蹂躪國家的援助。
《法新社》報導，澤倫斯基21日晚間抵達加拿大首都渥太華（Ottawa），他本週稍早在聯合國發表演說，昨天在華府與美國國會和總統拜登會面，拜登矢言援烏的戰車即將抵達。
澤倫斯基在國會演說，表達基輔對加拿大支援的感謝之意。
他說，加拿大「總是捍衛正義，當俄羅斯對烏克蘭全面發動戰爭，我毫不懷疑你們將選擇自由正義的一方。」
澤倫斯基表示：「感謝你們。」
澤倫斯基最後以加拿大總督西蒙（Mary Simon）教他的原住民語言來結束演講，大意是「不要放棄，保持堅強克服一切困難。」
杜魯道宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（新台幣155億元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。
除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（新台幣2122.6億元）。
外媒：美國將提供烏克蘭ATACMS長程飛彈
《國家廣播公司新聞網》（NBC News）22日引述3名美國官員和1名國會人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供基輔長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。
基輔曾一再請求拜登政府供應長程陸軍戰術飛彈系統，以協助烏軍攻擊和阻礙在俄羅斯佔領區內的供應線、空軍基地和鐵路網絡等。
當澤倫斯基訪問華盛頓與拜登談話，甚至美國宣布對基輔提供3.25億美元新軍援案時，白宮都未披露任何有關長程陸軍戰術飛彈系統的決定。
白宮和五角大廈均未針對《國家廣播公司新聞網》的報導置評。五角大廈也不願表示，是否在澤倫斯基21日於國防部的會議中做出了任何承諾，僅表示「關於長程陸軍戰術飛彈系統，我們沒有什麼要宣布。」
《路透社》之前報導，拜登政府正考慮運交長程陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭。這種飛彈飛行距離可達306公里。
根據美國陸軍網站，長程陸軍戰術飛彈系統設計用以「深度打擊敵方第二梯隊」，並可用於攻擊前線後方的指揮控制中心、防空系統和後勤站點。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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