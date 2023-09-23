開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/23,
美加

澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元；傳美國將提供基輔ATACMS長程飛彈

澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元；傳美國將提供基輔ATACMS長程飛彈
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與加拿大總理杜魯道（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

加拿大總理杜魯道宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（新台幣155億元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（新台幣2122.6億元）。

澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日持續尋求國際支援行程，往訪親密盟友加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），杜魯道矢言增加對這個遭戰火蹂躪國家的援助。

《法新社》報導，澤倫斯基21日晚間抵達加拿大首都渥太華（Ottawa），他本週稍早在聯合國發表演說，昨天在華府與美國國會和總統拜登會面，拜登矢言援烏的戰車即將抵達。

澤倫斯基在國會演說，表達基輔對加拿大支援的感謝之意。

他說，加拿大「總是捍衛正義，當俄羅斯對烏克蘭全面發動戰爭，我毫不懷疑你們將選擇自由正義的一方。」

澤倫斯基表示：「感謝你們。」

澤倫斯基最後以加拿大總督西蒙（Mary Simon）教他的原住民語言來結束演講，大意是「不要放棄，保持堅強克服一切困難。」

杜魯道宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（新台幣155億元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。

除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（新台幣2122.6億元）。

外媒：美國將提供烏克蘭ATACMS長程飛彈

《國家廣播公司新聞網》（NBC News）22日引述3名美國官員和1名國會人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供基輔長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。

基輔曾一再請求拜登政府供應長程陸軍戰術飛彈系統，以協助烏軍攻擊和阻礙在俄羅斯佔領區內的供應線、空軍基地和鐵路網絡等。

當澤倫斯基訪問華盛頓與拜登談話，甚至美國宣布對基輔提供3.25億美元新軍援案時，白宮都未披露任何有關長程陸軍戰術飛彈系統的決定。

白宮和五角大廈均未針對《國家廣播公司新聞網》的報導置評。五角大廈也不願表示，是否在澤倫斯基21日於國防部的會議中做出了任何承諾，僅表示「關於長程陸軍戰術飛彈系統，我們沒有什麼要宣布。」

《路透社》之前報導，拜登政府正考慮運交長程陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭。這種飛彈飛行距離可達306公里。

根據美國陸軍網站，長程陸軍戰術飛彈系統設計用以「深度打擊敵方第二梯隊」，並可用於攻擊前線後方的指揮控制中心、防空系統和後勤站點。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2022烏克蘭危機”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。