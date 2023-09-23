因應禽流感，農業部至年底每月進口100多萬顆蛋；陳建仁：市面雞蛋99％是國產，可安心食用
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農業部並說，為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規劃到年底每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。農業部補充，9月目前已從來源國離港正在海運中，尚未入關的共約96萬多顆，其中源自澳洲約占三分之二，泰國約三分之一，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。
陳駿季：因應年底禽流感疫情，仍有必要進口雞蛋
（中央社）農業部代理部長陳駿季22日以去（2022）年國際大流行的H5N1為例指出，禽流感經2年流行期後會本土化，今年底對台灣是關鍵時間點；從種雞到產蛋雞是超過6個月的供應鏈，仍有必要進口雞蛋，預防今年冬天出現缺口時可迅速補足。
立法院22日邀請行政院長陳建仁提出「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告並備質詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時詢問，目前國內雞蛋的缺口是多少。
陳駿季表示，國人一天平均需求量約2400萬顆，21日的供應量約2300多萬顆、還差一點。目前雞舍產蛋率比較低，希望能先淘汰老母雞，而國內雞蛋產業從種雞、蛋中雞到產蛋雞，是一個超過6過月、比較長的供應鏈；當年輕產蛋雞補進來後，產蛋率就會提高，就可淘汰老母雞。
謝衣鳯反問，現在投入來得及嗎，去年俄烏戰爭造成飼料大漲，很多蛋雞農不願養雞，政府去年為何不針對飼料上漲、國內雞蛋供應鏈去解決，政府未來還要進口多少雞蛋，未來是否還會發生缺蛋情況。
陳駿季指出，現在看起來雞蛋供應是穩定的，但冬天是禽流感高風險期，去年在國際大流行的H5N1病毒，歷經2年流行期後會本土化，今年年底是非常關鍵時間點。
謝衣鳯說，當罹患禽流感機率增加，雞農不願在此時養雞，政府投入資源改善禽舍能來得及嗎。陳駿季表示，目前國內雞蛋的生產量是足夠的，但還是持續做必要的進口，目的是預防今年冬天若出現缺口、可迅速彌補，不是像今年3月，曾出現1個月空窗期。
防秋冬禽流感，農業部：至年底每月進100多萬顆蛋
有媒體報導稱「還有更多蛋在海上等著進來」，農業部22日表示，為維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能有禽流感疫情，到年底每月進口160萬顆到180萬顆。
農業部發布新聞說明，為確保消費者買得到、吃得到雞蛋，且兼顧糧食安全，同時還要穩定蛋價，以確保蛋農生計，所以專案進口雞蛋的執行，必須搭配滾動安全庫存機制推動。
農業部並說，為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規劃到年底每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。
經查，農業部補充，9月目前已從來源國離港正在海運中，尚未入關的共約96萬多顆，其中源自澳洲約占三分之二，泰國約三分之一，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。
陳建仁：市面雞蛋99％是國產，可安心食用
中秋節將至，用蛋量大增，但近期進口雞蛋爭議引發食安疑慮，許多民眾關注進口雞蛋流向及製品。行政院長陳建仁22日在立法院答覆立委質詢時說，市面上雞蛋99％都是國產，可以安心食用。
立法院第10屆第8會期22日開議，邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。
民進黨立委林楚茵質詢時說，進口雞蛋引發恐慌，不僅政府威信受影響，又適逢中秋節將至，波及整個雞蛋產業鏈，政府應該進行聯合稽查，並將稽查結果公開。
她指出，台灣每天國產雞蛋約2300萬顆，而根據陳建仁22日所提專案報告，至今專案進口雞蛋數量，從3月至7月，總計約1億4531萬顆，約是全國6天的需求量。
陳建仁答覆，國產雞蛋充裕，6月以後已經恢復足夠產能，現在市面上99％都是國產雞蛋；中秋節將至，專案進口的雞蛋已經沒有進入市場，大家可以安心食用。
陳建仁說，政府也會加強食安的管控，聯合稽查成果會發布相關消息。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
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在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
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