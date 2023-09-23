因應禽流感，農業部至年底每月進口100多萬顆蛋；陳建仁：市面雞蛋99％是國產，可安心食用

陳駿季：因應年底禽流感疫情，仍有必要進口雞蛋

（中央社）農業部代理部長陳駿季22日以去（2022）年國際大流行的H5N1為例指出，禽流感經2年流行期後會本土化，今年底對台灣是關鍵時間點；從種雞到產蛋雞是超過6個月的供應鏈，仍有必要進口雞蛋，預防今年冬天出現缺口時可迅速補足。

立法院22日邀請行政院長陳建仁提出「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告並備質詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時詢問，目前國內雞蛋的缺口是多少。

陳駿季表示，國人一天平均需求量約2400萬顆，21日的供應量約2300多萬顆、還差一點。目前雞舍產蛋率比較低，希望能先淘汰老母雞，而國內雞蛋產業從種雞、蛋中雞到產蛋雞，是一個超過6過月、比較長的供應鏈；當年輕產蛋雞補進來後，產蛋率就會提高，就可淘汰老母雞。

謝衣鳯反問，現在投入來得及嗎，去年俄烏戰爭造成飼料大漲，很多蛋雞農不願養雞，政府去年為何不針對飼料上漲、國內雞蛋供應鏈去解決，政府未來還要進口多少雞蛋，未來是否還會發生缺蛋情況。

陳駿季指出，現在看起來雞蛋供應是穩定的，但冬天是禽流感高風險期，去年在國際大流行的H5N1病毒，歷經2年流行期後會本土化，今年年底是非常關鍵時間點。

謝衣鳯說，當罹患禽流感機率增加，雞農不願在此時養雞，政府投入資源改善禽舍能來得及嗎。陳駿季表示，目前國內雞蛋的生產量是足夠的，但還是持續做必要的進口，目的是預防今年冬天若出現缺口、可迅速彌補，不是像今年3月，曾出現1個月空窗期。

防秋冬禽流感，農業部：至年底每月進100多萬顆蛋

有媒體報導稱「還有更多蛋在海上等著進來」，農業部22日表示，為維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能有禽流感疫情，到年底每月進口160萬顆到180萬顆。

農業部發布新聞說明，為確保消費者買得到、吃得到雞蛋，且兼顧糧食安全，同時還要穩定蛋價，以確保蛋農生計，所以專案進口雞蛋的執行，必須搭配滾動安全庫存機制推動。

農業部並說，為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規劃到年底每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。

經查，農業部補充，9月目前已從來源國離港正在海運中，尚未入關的共約96萬多顆，其中源自澳洲約占三分之二，泰國約三分之一，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。

陳建仁：市面雞蛋99％是國產，可安心食用

中秋節將至，用蛋量大增，但近期進口雞蛋爭議引發食安疑慮，許多民眾關注進口雞蛋流向及製品。行政院長陳建仁22日在立法院答覆立委質詢時說，市面上雞蛋99％都是國產，可以安心食用。

立法院第10屆第8會期22日開議，邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時說，進口雞蛋引發恐慌，不僅政府威信受影響，又適逢中秋節將至，波及整個雞蛋產業鏈，政府應該進行聯合稽查，並將稽查結果公開。

她指出，台灣每天國產雞蛋約2300萬顆，而根據陳建仁22日所提專案報告，至今專案進口雞蛋數量，從3月至7月，總計約1億4531萬顆，約是全國6天的需求量。

陳建仁答覆，國產雞蛋充裕，6月以後已經恢復足夠產能，現在市面上99％都是國產雞蛋；中秋節將至，專案進口的雞蛋已經沒有進入市場，大家可以安心食用。

陳建仁說，政府也會加強食安的管控，聯合稽查成果會發布相關消息。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航