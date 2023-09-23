國慶大會不只翡翠騎士，「純金之聲」UCLA棕熊行進樂隊也將來台；禮賓紀念品亮相體現台灣精神
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文總秘書長李厚慶表示，去（2022）年國慶邀請「京都橘高校」來台演出，颳起全台「橘色炫風」，今年延續台日友情，慶籌會9月初公布東京農大二高接力於國慶演出，今再加碼棕熊行進樂隊將在國慶大會上獻「純金之聲」，美國表演團體登上國慶舞台，見證台美民主陣線好友誼。
國慶大會不只翡翠騎士，「純金之聲」UCLA棕熊行進樂隊也將來台
（中央社）文總與國慶籌備委員會昨（22）日宣布，擁「純金之聲」美名的UCLA棕熊行進樂隊將參與國慶大會演出，這是美國睽違62年來再度參與國慶大會，將與台灣團隊、日本翡翠騎士共同演出。
棕熊行進樂隊總指導教練費雪（Kenneth Fisher）透過新聞稿表示，這是樂隊闊別7年再訪台，除編制擴大以外，對於過去和台灣的交流印象深刻，這屆學生報名十分踴躍，對來台演出和品嚐各地美食感到非常興奮，學生紛紛指定教練務必安排參觀101大樓和喝珍奶行程，展現台灣親切的美食外交實力。
中華文化總會發布新聞稿表示，UCLA全球大學排行前30名，學生十分重視課業，為不影響一般上學時間，樂隊會在開學前舉行為期14天、每天12小時的集訓，在練習空檔，學生也自發組成學習小組，這次行程中，更將抓緊空檔複習功課。
文總秘書長李厚慶表示，去（2022）年國慶邀請「京都橘高校」來台演出，颳起全台「橘色炫風」，今年延續台日友情，慶籌會9月初公布東京農大二高接力於國慶演出，今再加碼棕熊行進樂隊將在國慶大會上獻「純金之聲」，美國表演團體登上國慶舞台，見證台美民主陣線好友誼。
李厚慶補充，1961年國慶大會上，美國軍機群自關島起飛，飛越閱兵台致敬祝賀，留下珍貴畫面，今年國慶再度有美國好朋友參與，令人非常期待。此次特別感謝台灣運動好事協會執行長劉柏君（索非亞）透過UCLA校友聯繫校方，促成棕熊行進樂隊來台參與國慶大會演出。
棕熊行進樂隊於國慶大會演出分3部份，首先以Bruin Fanfare與Strike Up the Band for UCLA為演出拉開序幕，後者為美國著名作曲家蓋希文（George Gershwin）在1936年時獻給UCLA的禮物，是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。
棕熊行進樂隊接著帶來美國著名拉丁裔歌手席琳娜（Selena Quintanilla-Pérez）的金曲組曲，並以The Mighty Bruins一曲結尾，此曲為UCLA經典「戰歌」，由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人康提（Bill Conti）作曲，同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。
除國慶大會演出外，棕熊行進樂隊也受嘉義縣長翁章梁邀請，將前往嘉義縣參觀故宮南院、鄒族逐鹿文創園區及奉天宮等特色景點，還將與東石國中及竹崎高中兩校樂旗隊和街舞培訓隊互動。
國慶小物純鈦杯亮相，下方上圓設計體現台灣精神
（中央社）112年國慶大會禮賓紀念品昨天亮相，包含國慶徽章、超輕純鈦杯、貴賓帽等全為台灣製造商品，共550組提供給民眾；另也宣布第3組表演團體，為有「純金之聲」美名的UCLA棕熊行進樂隊。
國慶籌備委員會大會處長曹守全及國慶大會主持人莊惠琪昨天舉行記者會，公布民國112年國慶大會禮賓紀念品，包含國慶徽章、超輕純鈦杯、貴賓帽及國慶提袋，全為台灣製造。
莊惠琪說，今年推出重量不到200克的超輕純鈦杯，特別選用屢獲德國IF、Red Dot、台灣精品等設計獎的台灣在地廠商，且純鈦杯外型採下方上圓的設計，體現方正、端莊、堅強包容的台灣精神，並融入今年國慶主視覺設計元素，充分展現鈦金屬細膩質樸的工藝美感。
國慶貴賓帽部分，莊惠琪表示，此次選用寬大帽簷的戶外休閒帽款，採用特殊立體剪裁，結合國慶主視覺環帶設計，使帽型戴起來更為精神挺拔，兼具創意美感與防曬及防潑水等實用性。
慶籌會日前已公布今年國慶大會2組表演團體，分別為「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」，曹守全昨天宣布第3組表演團體是美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」。
曹守全說明，UCLA棕熊行進樂隊曾在奧斯卡金像獎演出，也常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，由於樂器統一採用亮眼金色，更有「純金之聲」稱號。
莊惠琪也透露，國慶大會主持是另一個專業領域，已為國慶大會做了語速訓練等非常多次的演練，而另外3位國慶主持人絕對優秀，屆時揭曉定會讓大家眼睛一亮。
慶籌會日前公布，今年國慶主題為「民主台灣、堅韌永續：2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過彎曲柔軟的線段、相互交疊並延伸，代表台灣民眾溫柔而堅韌的態度；主視覺色彩以「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川「海水藍」，加上廟宇「磚牆紅」，及傳統野台戲常見「戲台紅」，象徵台灣文化深度與美學。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心