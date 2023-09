國慶大會不只翡翠騎士，「純金之聲」UCLA棕熊行進樂隊也將來台；禮賓紀念品亮相體現台灣精神

國慶大會不只翡翠騎士,「純金之聲」UCLA棕熊行進樂隊也將來台

(中央社)文總與國慶籌備委員會昨(22)日宣布,擁「純金之聲」美名的UCLA棕熊行進樂隊將參與國慶大會演出,這是美國睽違62年來再度參與國慶大會,將與台灣團隊、日本翡翠騎士共同演出。

棕熊行進樂隊總指導教練費雪(Kenneth Fisher)透過新聞稿表示,這是樂隊闊別7年再訪台,除編制擴大以外,對於過去和台灣的交流印象深刻,這屆學生報名十分踴躍,對來台演出和品嚐各地美食感到非常興奮,學生紛紛指定教練務必安排參觀101大樓和喝珍奶行程,展現台灣親切的美食外交實力。

中華文化總會發布新聞稿表示,UCLA全球大學排行前30名,學生十分重視課業,為不影響一般上學時間,樂隊會在開學前舉行為期14天、每天12小時的集訓,在練習空檔,學生也自發組成學習小組,這次行程中,更將抓緊空檔複習功課。

文總秘書長李厚慶表示,去(2022)年國慶邀請「京都橘高校」來台演出,颳起全台「橘色炫風」,今年延續台日友情,慶籌會9月初公布東京農大二高接力於國慶演出,今再加碼棕熊行進樂隊將在國慶大會上獻「純金之聲」,美國表演團體登上國慶舞台,見證台美民主陣線好友誼。

李厚慶補充,1961年國慶大會上,美國軍機群自關島起飛,飛越閱兵台致敬祝賀,留下珍貴畫面,今年國慶再度有美國好朋友參與,令人非常期待。此次特別感謝台灣運動好事協會執行長劉柏君(索非亞)透過UCLA校友聯繫校方,促成棕熊行進樂隊來台參與國慶大會演出。

棕熊行進樂隊於國慶大會演出分3部份,首先以Bruin Fanfare與Strike Up the Band for UCLA為演出拉開序幕,後者為美國著名作曲家蓋希文(George Gershwin)在1936年時獻給UCLA的禮物,是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。

棕熊行進樂隊接著帶來美國著名拉丁裔歌手席琳娜(Selena Quintanilla-Pérez)的金曲組曲,並以The Mighty Bruins一曲結尾,此曲為UCLA經典「戰歌」,由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人康提(Bill Conti)作曲,同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。

除國慶大會演出外,棕熊行進樂隊也受嘉義縣長翁章梁邀請,將前往嘉義縣參觀故宮南院、鄒族逐鹿文創園區及奉天宮等特色景點,還將與東石國中及竹崎高中兩校樂旗隊和街舞培訓隊互動。

國慶小物純鈦杯亮相,下方上圓設計體現台灣精神

(中央社)112年國慶大會禮賓紀念品昨天亮相,包含國慶徽章、超輕純鈦杯、貴賓帽等全為台灣製造商品,共550組提供給民眾;另也宣布第3組表演團體,為有「純金之聲」美名的UCLA棕熊行進樂隊。

國慶籌備委員會大會處長曹守全及國慶大會主持人莊惠琪昨天舉行記者會,公布民國112年國慶大會禮賓紀念品,包含國慶徽章、超輕純鈦杯、貴賓帽及國慶提袋,全為台灣製造。

莊惠琪說,今年推出重量不到200克的超輕純鈦杯,特別選用屢獲德國IF、Red Dot、台灣精品等設計獎的台灣在地廠商,且純鈦杯外型採下方上圓的設計,體現方正、端莊、堅強包容的台灣精神,並融入今年國慶主視覺設計元素,充分展現鈦金屬細膩質樸的工藝美感。

國慶貴賓帽部分,莊惠琪表示,此次選用寬大帽簷的戶外休閒帽款,採用特殊立體剪裁,結合國慶主視覺環帶設計,使帽型戴起來更為精神挺拔,兼具創意美感與防曬及防潑水等實用性。

Photo Credit: 中央社 112年國慶大會國慶大會主持人之一的莊惠琪22日展示今年國慶大會禮賓紀念品,包含國慶徽章、超輕純鈦杯等台灣製造商品。

慶籌會日前已公布今年國慶大會2組表演團體,分別為「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」,曹守全昨天宣布第3組表演團體是美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」。

曹守全說明,UCLA棕熊行進樂隊曾在奧斯卡金像獎演出,也常受邀在美式足球賽前表演,擅長節奏輕快拉丁曲風,由於樂器統一採用亮眼金色,更有「純金之聲」稱號。

莊惠琪也透露,國慶大會主持是另一個專業領域,已為國慶大會做了語速訓練等非常多次的演練,而另外3位國慶主持人絕對優秀,屆時揭曉定會讓大家眼睛一亮。

慶籌會日前公布,今年國慶主題為「民主台灣、堅韌永續:2023 TAIWAN NATIONAL DAY」,透過彎曲柔軟的線段、相互交疊並延伸,代表台灣民眾溫柔而堅韌的態度;主視覺色彩以「國旗三原色」為主,搭配代表海納百川「海水藍」,加上廟宇「磚牆紅」,及傳統野台戲常見「戲台紅」,象徵台灣文化深度與美學。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航