雙北4大新百貨開幕，房仲：新店裕隆城周邊房價漲幅居冠；Diamond Towers月底試營運，新光三越營收拚創高
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。
雙北4大新百貨開幕，房仲：裕隆城周邊房價漲幅居冠
（中央社）台灣房屋根據實價登錄資料，統計雙北今年新開幕的4大百貨周邊房價，其中新店裕隆城今年均價來到每坪新台幣54.2萬元，較2021年上漲約6.7%，漲幅為4大新百貨冠軍。
試營運中的新店「YES! LIFE裕隆城」，預計9月28日正式開幕，為大台北南區的消費商圈激起新話題。
台灣房屋22日發布新聞稿指出，今年新開幕的4大百貨周邊房價漲幅亞軍是預計最快在第4季分區開幕的大巨蛋SOGO CITY，近3年周邊房價從91.6萬元漲至95.1萬元，漲幅約3.8%。
另外，東區「Diamond Towers 台北之星」的新光三越，雖僅上漲0.4%，但單價已突破百萬元大關，身價在4大新百貨中居冠。唯一下修的是4月開幕的大直NOKE忠泰樂生活，周邊均價比2021年微幅下滑2.8%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地的生活機能，不過對像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。
不過，張旭嵐解釋，新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。
她說明，房價在雙北4大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為「天龍國」的核心蛋黃區，且是4大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。
4大新百貨中，僅NOKE忠泰樂生活附近房價微跌2.8%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，過去低屋齡的豪宅交易頻傳；但今年大直商圈的房市交易，高價豪宅交易量不比3年前，整體市場以屋齡逾20年的相對低價中古屋為大宗，使商圈周邊的均價較2021年稍微修正。
Diamond Towers月底試營運，新光三越營收拚創高
（中央社）新光三越進軍台北東區百貨一級戰區，新光三越總經理吳昕陽22日表示，Diamond Towers將在月底展開試營運，至少1/3比例品牌都是東區獨家，選物店進駐也是一大亮點，力拚提升商品豐富度，與同業互相集客，促進繁榮共好。
新光三越營運部分，吳昕陽指出，今年截至8月底，業績都有兩位數百分比成長，接下來週年慶開跑「很有信心」，預估今年業績將再次突破歷史新高、達新台幣920億元，他笑說，「應該會超過」。
吳昕陽表示，Diamond Towers將在月底展開試營運，雖規模不大、僅4500坪，但對新光三越意義非常重要；新光三越近年在數位、實體、會員經營著力很深，現在Diamond Towers將展現數位和實體結合成果。
對於睽違近10年展新店，吳昕陽說，Diamond Towers是新光三越另一個挑戰，接下來也會在不同地區、不同面積，嘗試不同的開店模式；先前聚焦開設4、5萬坪大店，「現在4000坪感覺很簡單，實際上不簡單」，需進行更精準的商品定位，不能從童裝到家用都要做。
東區是百貨一級戰區，吳昕陽表示，為製造差異化，嘗試將生活風格概念放入，例如Diamond Towers有6家選物店，餐飲也是一大亮點，包含Restaurant A、日本橋玉井、初魚鐵板燒集團新品牌li teppanyaki、小小樹食、Purebread Bakery、興波咖啡旗艦店等；另將有保時捷展示中心進駐，相信可與東區同業做出區隔。
他透露，Diamond Towers進駐品牌為了新光三越，在氛圍、裝潢、商品面都有獨家呈現，至少1/3比例品牌都是東區獨家。
吳昕陽認為，新光三越進入忠孝商圈可促進繁榮，畢竟商圈過去10年面臨衰退，「我們進去產生一些化學變化也很好」，且Diamond Towers重複品牌不多，可帶來互相集客效果。他強調，「把商場越做越精緻」，就不用擔心市場瓜分問題。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45