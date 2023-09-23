雙北4大新百貨開幕，房仲：新店裕隆城周邊房價漲幅居冠；Diamond Towers月底試營運，新光三越營收拚創高

雙北4大新百貨開幕，房仲：裕隆城周邊房價漲幅居冠

（中央社）台灣房屋根據實價登錄資料，統計雙北今年新開幕的4大百貨周邊房價，其中新店裕隆城今年均價來到每坪新台幣54.2萬元，較2021年上漲約6.7%，漲幅為4大新百貨冠軍。

試營運中的新店「YES! LIFE裕隆城」，預計9月28日正式開幕，為大台北南區的消費商圈激起新話題。

台灣房屋22日發布新聞稿指出，今年新開幕的4大百貨周邊房價漲幅亞軍是預計最快在第4季分區開幕的大巨蛋SOGO CITY，近3年周邊房價從91.6萬元漲至95.1萬元，漲幅約3.8%。

另外，東區「Diamond Towers 台北之星」的新光三越，雖僅上漲0.4%，但單價已突破百萬元大關，身價在4大新百貨中居冠。唯一下修的是4月開幕的大直NOKE忠泰樂生活，周邊均價比2021年微幅下滑2.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地的生活機能，不過對像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。

不過，張旭嵐解釋，新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。

她說明，房價在雙北4大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為「天龍國」的核心蛋黃區，且是4大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。

4大新百貨中，僅NOKE忠泰樂生活附近房價微跌2.8%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，過去低屋齡的豪宅交易頻傳；但今年大直商圈的房市交易，高價豪宅交易量不比3年前，整體市場以屋齡逾20年的相對低價中古屋為大宗，使商圈周邊的均價較2021年稍微修正。

Photo Credit: 中央社 新光三越總經理吳昕陽表示，台北東區Diamond Towers將在月底展開試營運，至少1/3比例品牌都是東 區獨家。中央社記者曾智怡攝 112年9月22日

Diamond Towers月底試營運，新光三越營收拚創高

（中央社）新光三越進軍台北東區百貨一級戰區，新光三越總經理吳昕陽22日表示，Diamond Towers將在月底展開試營運，至少1/3比例品牌都是東區獨家，選物店進駐也是一大亮點，力拚提升商品豐富度，與同業互相集客，促進繁榮共好。

新光三越營運部分，吳昕陽指出，今年截至8月底，業績都有兩位數百分比成長，接下來週年慶開跑「很有信心」，預估今年業績將再次突破歷史新高、達新台幣920億元，他笑說，「應該會超過」。

吳昕陽表示，Diamond Towers將在月底展開試營運，雖規模不大、僅4500坪，但對新光三越意義非常重要；新光三越近年在數位、實體、會員經營著力很深，現在Diamond Towers將展現數位和實體結合成果。

對於睽違近10年展新店，吳昕陽說，Diamond Towers是新光三越另一個挑戰，接下來也會在不同地區、不同面積，嘗試不同的開店模式；先前聚焦開設4、5萬坪大店，「現在4000坪感覺很簡單，實際上不簡單」，需進行更精準的商品定位，不能從童裝到家用都要做。

東區是百貨一級戰區，吳昕陽表示，為製造差異化，嘗試將生活風格概念放入，例如Diamond Towers有6家選物店，餐飲也是一大亮點，包含Restaurant A、日本橋玉井、初魚鐵板燒集團新品牌li teppanyaki、小小樹食、Purebread Bakery、興波咖啡旗艦店等；另將有保時捷展示中心進駐，相信可與東區同業做出區隔。

他透露，Diamond Towers進駐品牌為了新光三越，在氛圍、裝潢、商品面都有獨家呈現，至少1/3比例品牌都是東區獨家。

吳昕陽認為，新光三越進入忠孝商圈可促進繁榮，畢竟商圈過去10年面臨衰退，「我們進去產生一些化學變化也很好」，且Diamond Towers重複品牌不多，可帶來互相集客效果。他強調，「把商場越做越精緻」，就不用擔心市場瓜分問題。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀