《華爾街日報》：傳拜登政府與以色列低調合作，擬允沙烏地濃縮鈾換建交

（中央社）根據美國和以色列官員說法，以色列官員正就一項頗具爭議的提案與拜登（Joe Biden）政府低調合作，計劃在沙烏地阿拉伯建立一個由美國營運的鈾濃縮設施，作為三方協議以沙建交的條件之一。

《華爾街日報》（WSJ）報導，這項提案是讓兩個中東國家沙烏地和以色列建立正式外交關係的複雜三方協議一部分。

這些官員表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指示最高核子與安全專家和美國談判代表合作，試圖達成妥協以讓沙烏地成為繼伊朗之後中東第2個公開進行鈾濃縮的國家。

美國和沙烏地一直在協商一項協議架構，即沙烏地承認以色列，以交換幫助沙烏地在境內發展濃縮鈾的民用核子計畫等。這項協議逐漸成形，當中其他方面預計包括對巴勒斯坦人的讓步和美國安全保證。

如果沙烏地同意與以色列建立外交關係，將為其他阿拉伯和穆斯林國家的跟進鋪平道路，實際上將結束阿拉伯世界數十年來對以色列的排斥立場。以色列成立於1948年，是一個猶太國家。

雖然美國和以色列到目前為止均未同意可讓沙烏地進行鈾濃縮的計畫，但若就此達成共識，將意味著美國與以色列持續數十年的政策出現轉變。這兩國的領袖之前無論是何政治派別，都力阻中東國家發展鈾濃縮能力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）說：「以色列支持沙烏地阿拉伯濃縮鈾，將代表這個國家自建國以來一直反對中東核子擴散的政策出現巨變，也代表這位執政期間致力反對伊朗濃縮鈾活動的總理態度大轉彎。」

儘管以色列不會公開承認，但它是這個區域唯一擁核武的國家，自然不會想見到敵對國家加入這個小族群。以色列據信在核武計畫中使用鈽，其核子技術人員范努努（Mordechai Vanunu）於1980年代洩漏國家秘密武器計畫細節，包括秘密濃縮鈾設施等資訊而遭判處18年有期徒刑。

在美國和以色列領導人試圖達成協議以重塑中東局面之際，沙烏地推動濃縮鈾一事已成為他們面臨的最棘手問題之一。

沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）形容與以色列關係正常化的談判是認真的，每天距離達成協議愈來愈近，同時表明，如果伊朗獲得核武，他的國家也將尋求核武。

納坦雅胡指示以色列官員開始談判，是迄今表明他願意允許沙烏地尋求核子目標的最明確跡象，批評人士認為此舉恐會加速中東地區的軍備競賽。

儘管拜登政府正制訂在沙烏地建立由美國營運的濃縮鈾系統計畫，以作為因應沙國推展自身核計畫的選項，美國官員仍提醒說，他們正在考量其他替代方案。

知情人士指出，美國總統拜登尚未批准允許在沙烏地進行鈾濃縮的想法。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺