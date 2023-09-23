《華爾街日報》：傳拜登政府與以色列低調合作，擬允沙烏地濃縮鈾換建交
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華府智庫「捍衛民主基金會」執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）說：「以色列支持沙烏地阿拉伯濃縮鈾，將代表這個國家自建國以來一直反對中東核子擴散的政策出現巨變，也代表這位執政期間致力反對伊朗濃縮鈾活動的總理態度大轉彎。」在美國和以色列領導人試圖達成協議以重塑中東局面之際，沙烏地推動濃縮鈾一事已成為他們面臨的最棘手問題之一。
（中央社）根據美國和以色列官員說法，以色列官員正就一項頗具爭議的提案與拜登（Joe Biden）政府低調合作，計劃在沙烏地阿拉伯建立一個由美國營運的鈾濃縮設施，作為三方協議以沙建交的條件之一。
《華爾街日報》（WSJ）報導，這項提案是讓兩個中東國家沙烏地和以色列建立正式外交關係的複雜三方協議一部分。
這些官員表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指示最高核子與安全專家和美國談判代表合作，試圖達成妥協以讓沙烏地成為繼伊朗之後中東第2個公開進行鈾濃縮的國家。
美國和沙烏地一直在協商一項協議架構，即沙烏地承認以色列，以交換幫助沙烏地在境內發展濃縮鈾的民用核子計畫等。這項協議逐漸成形，當中其他方面預計包括對巴勒斯坦人的讓步和美國安全保證。
如果沙烏地同意與以色列建立外交關係，將為其他阿拉伯和穆斯林國家的跟進鋪平道路，實際上將結束阿拉伯世界數十年來對以色列的排斥立場。以色列成立於1948年，是一個猶太國家。
雖然美國和以色列到目前為止均未同意可讓沙烏地進行鈾濃縮的計畫，但若就此達成共識，將意味著美國與以色列持續數十年的政策出現轉變。這兩國的領袖之前無論是何政治派別，都力阻中東國家發展鈾濃縮能力。
華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）說：「以色列支持沙烏地阿拉伯濃縮鈾，將代表這個國家自建國以來一直反對中東核子擴散的政策出現巨變，也代表這位執政期間致力反對伊朗濃縮鈾活動的總理態度大轉彎。」
儘管以色列不會公開承認，但它是這個區域唯一擁核武的國家，自然不會想見到敵對國家加入這個小族群。以色列據信在核武計畫中使用鈽，其核子技術人員范努努（Mordechai Vanunu）於1980年代洩漏國家秘密武器計畫細節，包括秘密濃縮鈾設施等資訊而遭判處18年有期徒刑。
在美國和以色列領導人試圖達成協議以重塑中東局面之際，沙烏地推動濃縮鈾一事已成為他們面臨的最棘手問題之一。
沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）形容與以色列關係正常化的談判是認真的，每天距離達成協議愈來愈近，同時表明，如果伊朗獲得核武，他的國家也將尋求核武。
納坦雅胡指示以色列官員開始談判，是迄今表明他願意允許沙烏地尋求核子目標的最明確跡象，批評人士認為此舉恐會加速中東地區的軍備競賽。
儘管拜登政府正制訂在沙烏地建立由美國營運的濃縮鈾系統計畫，以作為因應沙國推展自身核計畫的選項，美國官員仍提醒說，他們正在考量其他替代方案。
知情人士指出，美國總統拜登尚未批准允許在沙烏地進行鈾濃縮的想法。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。