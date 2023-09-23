中國經濟下行怎麼救？內部爭論結構性改革或加大投資；網傳「一攬子化債方案」貴州、天津分配最多
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中共中央政治局7月24日召開會議提出，要有效防範化解地方債務風險，制定實施「一攬子化債方案」。陸媒《財新周刊》8月率先披露，中國計畫允許地方政府發行1.5兆元特殊再融資債券，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省份和地區償還債務。
中國經濟下行怎麼救？內部爭論結構性改革或加大投資
（中央社）《路透社》報導，中國經濟陷入困境引發政府顧問罕見出現兩極化意見，一派提倡結構性改革，另一派要求政府加大開支來刺激經濟。有分析指出，中國更依賴政策刺激，而不是更艱難的結構性改革。
《路透社》21日報導指出，中國政府最近幾個月推出的零碎救經濟措施，引起外界關注其經濟領導層正面臨應該優先推出短期措施還是進行改革的艱難決定。
中國政府內部的經濟顧問也有兩派意見，雖然他們不會行使直接權力，但可影響政策制定。
提倡加大開支來刺激經濟的一方認為，中國政府現在的債務水準低，可以與地方政府承擔開支，支持基建及加速其它經濟活動。
報導引述一名要求匿名的顧問表示，中國需要加大財政刺激措施，政府的財政狀況良好，有空間可以加大開支。
目前中國中央政府債務占國內生產毛額（GDP）的21％，遠低於地方政府的76％，包括隱性債務。
但支持結構性改革的一方認為，幾十年來幫助推動經濟成長的刺激方案已走到盡頭，現在需要進行更大膽的經濟結構性改革。
支持改革的陣營中，有顧問認為在有跡象顯示中國加強控制經濟之際，應重啟陷入僵局的市場改革。改革包括放寬戶籍制度來刺激消費，及以犧牲國企巨頭為代價，來消除民營企業進入市場的障礙。
支持改革的顧問也認為，如果沒有政治決心推動改革，中國將難以持續恢復民企的信心，也難以持續提振經濟。
據報導，兩派的顧問都認為，政府應在預計於今（2023）年12月召開中央經濟工作會議前，緊急處理他們的提議。
除了中國政府經濟顧問，外部的經濟學家對推行改革抑或加大投資來救經濟，都有不同意見。
中國知名經濟學家余永定向《路透社》表示，中國需要更強的刺激經濟措施、一個總體規劃，及一攬子宏觀經濟政策。
他主張，中國應發行更多政府債券來投資基建，包括公共設施如醫院及老人住房。中國不應該擔心債務占GDP的比重，以及政府債券占GDP的比重。
余永定並指出，在美元與人民幣息差擴大可能會引發資本外逃及人民幣貶值下，中國人民銀行的貨幣寬鬆政策受到限制。
不過，《路透社》引述中國人民銀行顧問劉世錦最近在一個論壇表示，如果繼續集中於利用宏觀經濟政策來穩增長，副作用會愈來愈多，更重要的是，會錯失進行結構性改革的機會。
他認為，不是只有宏觀經濟措施才會於短期內產生效果，具有擴張效應的結構性改革也可以產生立即效果。
報導引述野村證券首席經濟學家蘇博文（Rob Subbaraman）指出，短期刺激經濟措施可以提振經濟，但會令結構性扭曲情況加劇；另一方面，結構性改革會帶來陣痛，需要較長時間提振經濟，但長遠經濟可以持續增長。
「中國兩者都需要，而現在的情況從歷史上看，中國更依賴政策刺激，而不是更艱難的結構性改革」，他說。
青島大學經濟學院教授易憲容表示，中國經濟一定要回到前領導人鄧小平所設的基礎上，否則外資會沒有信心，經濟也不會好。當民營企業失去信心，經濟也難以復甦。
中國化地方債借新還舊，網傳6.6兆分配額度貴州、天津最多
中國即將推出「一攬子化債方案」，允許地方政府發行人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元）特殊再融資債券，以幫助12個壓力較大的省市償還債務。近日網傳1.5兆地方分配額度，貴州、天津最多。
3年疫情折騰下，中國地方政府收入銳減，防疫開支大增，多地債務爆表無力償還。
中共中央政治局7月24日召開會議提出，要有效防範化解地方債務風險，制定實施「一攬子化債方案」。
陸媒《財新周刊》8月率先披露，中國計畫允許地方政府發行1.5兆元特殊再融資債券，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省份和地區償還債務。
報導指出，中國央行或將設立應急流動性金融工具（SPV），由主要銀行參與，透過這一工具給地方城投提供流動性，利率較低，期限較長。
所謂特殊再融資債券，主要是用於地方政府償還債務，尤其是隱性債務。說白了就是中央給地方新的借貸額度，「借新錢還舊錢」。
中國經營報也指出，多地政府已上報「建制縣隱性債務風險化解試點方案」。另一方面，目前監管部門已初步批復方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啟發行，額度約1.5兆元。
中國國務院8月28日提出今年以來預算執行情況的報告，表示今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢。外界預估，特殊再融資債券或將在9月發行。
中國社群平台近日熱傳「1.5萬億一攬子化債計劃各省額度」，披露12個困難省市的分配額度。
截圖顯示，天津市1500億元基本確定，近兩天在傳1700億元，尚待斟酌；貴州原計劃是1300億元，但在爭取1700億元，據傳最終定在1680億元。
其次，陝西省傳出保底1000億元，湖南省也是1000億元；重慶市保底600億元，最多可能1000億元；吉林650億元左右；湖北分到600億元；廣西500億元左右；河南300億元；甘肅據傳50億元。最後一個名額在山東省和江蘇省鎮江市之間決定。
截圖顯示，雲南原本計劃是900億元，其中省會昆明獲得400億元，但9月上旬，中國財政部新增2023年雲南政府債務限額1182億元，並提出加大轉移支付力度後，特殊再融資債額度可能會有變化。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！