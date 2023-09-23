登革熱累計本土病例10年來次高；台南市疫情本週首見反轉，羅一鈞：拚10月中單週少於千例

（中央社）行政院長陳建仁今（23）日赴立法院專案報告登革熱疫情，他在書面報告中指出，今年登革熱疫情，主要受到全球疫情嚴峻、台灣氣溫較高、雨量較多等因素影響，加上感染個案年齡層高於往年，重症及死亡發生風險增加。

立法院今天加開院會，邀請行政院長陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

陳建仁在報告中表示，自今年6月13日衛福部疾管署公布首例本土登革熱病例後，截至9月21日全國累計9380例本土病例，今年本土累計病例數為過去10年以來第2高，僅次於2015年同期的1萬5992例。主要集中在台南市8450例、雲林縣403例、高雄市339例，其餘13縣市共計188例。

書面報告並指出，今年疫情嚴峻可能影響因素，包括：一、COVID-19管制措施鬆綁後，國際與國內交流頻繁；二、鄰近東南亞國家疫情嚴峻；三、氣候條件增添防治不利因素；四、感染登革熱個案年齡層高於往年。

針對疫情防治與政府因應作為，陳建仁表示，衛福部與環境部定期每1到2個月召開「行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」，作為中央跨部會與地方政府聯繫平台，強化登革熱防治工作之溝通與整合；從7月12日起增加開會頻率為2週召開一次，截至9月21日已召開9次會議。

除了加強中央與地方政府跨部會協調合作，陳建仁表示，政府也密切監視國內外疫情、訂定防治工作指引，督導各縣市防治整備，並加強宣導民眾落實孳生源清除工作及就醫警覺，適時回應輿情，建置全國病媒蚊風險監測地圖。

為因應台南市疫情，陳建仁表示，衛福部提升登革熱應變機制，由衛福部疾病管制署成立「登革熱前進應變工作隊」，由該署副署長擔任隊長，自9月18日該週起率員進駐台南市，環境部環境管理署副署長也於同日進駐，以強化對該市疫情防治工作的協助及支援。

另外，政府自今年6月26日起成立登革熱機動防疫隊，督導地方政府執行社區診斷、風險評估及化學防治，截至9月21日，累計出動984組1991人次。

為降低個案通報隱藏期，陳建仁指出，政府推廣基層診所適時使用「登革熱 NS1 抗原快速診斷試劑」，輔助診斷參考，及早發現潛在登革熱個案，減少疑似病例的就醫次數和縮短隱藏期。同時為加速病例之偵測，針對登革熱流行區通報個案，採用登革熱NS1快篩試劑檢驗結果為陽性者，即判定為確定病例。快篩試劑費用以公務預算支應。

為全面遏止登革熱疫情，陳建仁表示，衛福部將持續密切監測疫情發展，並視疫情變化適時調整因應策略，維護國人健康。

台南市疫情本週首見反轉

（中央社）台南市登革熱疫情本週首見反轉，疾管署副署長羅一鈞昨（22）日表示，目標在10月中旬前單週病例數跌破千例，且若能達連續2週疫情下降，前進應變工作隊就會討論是否降階或解編。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞18日起擔任「登革熱前進應變工作隊」隊長，進駐台南防治登革熱。疾管署昨日透過新聞稿表示，本週台南市登革熱疫情首見反轉，17至21日累計公布1261例，較上週同期 （10至14日）1417例下降。

對於疫情走勢，羅一鈞昨日接受媒體聯訪表示，目前主要病例集中區如永康區、東區、安南區等病例數都明顯下降，南區、中西區則從上升轉為持平。

羅一鈞說，希望下週次級熱區也能呈下降趨勢，並看到連續2週疫情下降，疫情受控趨勢會更確定；目標10月中旬前，單週病例數低於千例。若能達成10月中旬前單週病例數跌破千例，且連續2週病例數穩定下降，前進應變工作隊就會討論是否降階或解編。

羅一鈞提醒，民眾勿因疫情反轉就掉以輕心，要慎防中秋連假前疫情反撲，未來2週是防疫關鍵期，目前社區防治力道也絲毫沒有減弱；中秋佳節可能有團員、烤肉等活動，提醒民眾要做好防蚊措施，穿長袖長褲、噴灑防蚊液避免叮咬，也要確實清除家中積水容器。

疾管署提醒，近來在疫情發生地區執行必要化學防治工作，主要目的在於快速消滅帶病毒的病媒蚊，有效防止社區疫情擴散；呼籲民眾收到通知後，配合地方政府執行化學防治工作。不過疾管署也指出，進行化學噴藥僅能撲滅成蚊，民眾務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。

疾管署今天表示，全國累計至22日共9645例本土病例，分別為台南市8686例、雲林縣409例、高雄市351例、屏東縣52例、嘉義縣34例、桃園市22例、台中市19例、新北市19例、台北市14例、新竹市13例、南投縣9例、嘉義市5例、彰化縣5例、新竹縣4例、苗栗縣2例、基隆市1例。

埃及斑蚊傳播效率高，主要分布在嘉義以南

（中央社）台南市昨日新增237例本土性登革熱，全市累計8686例；市府衛生局表示，埃及斑蚊分布在嘉義以南，白線斑蚊則在1500公尺以下平地或山區，這也是登革熱在南部流行的主因。

台南市政府昨日發布新聞稿引述高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科醫師林俊祐的話指出，登革熱是蚊媒傳染病，台灣主要病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊，其中以埃及斑蚊傳播效率最高。

他表示，埃及斑蚊喜歡生活在室內或居家附近，和民眾生活環境重疊，吸血時警覺性較高，易有多人次吸血感染情況，主要分布在嘉義以南。白線斑蚊以一次吸到飽為原則，多在1500公尺以下平地或山區。這也是南部登革熱流行風險較高主因。