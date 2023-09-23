登革熱累計本土病例10年來次高；台南市疫情本週首見反轉，羅一鈞：拚10月中單週少於千例
我們想讓你知道的是
疾管署副署長羅一鈞說，希望下週次級熱區也能呈下降趨勢，並看到連續2週疫情下降，疫情受控趨勢會更確定；目標10月中旬前，單週病例數低於千例。若能達成10月中旬前單週病例數跌破千例，且連續2週病例數穩定下降，前進應變工作隊就會討論是否降階或解編。
（中央社）行政院長陳建仁今（23）日赴立法院專案報告登革熱疫情，他在書面報告中指出，今年登革熱疫情，主要受到全球疫情嚴峻、台灣氣溫較高、雨量較多等因素影響，加上感染個案年齡層高於往年，重症及死亡發生風險增加。
立法院今天加開院會，邀請行政院長陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。
陳建仁在報告中表示，自今年6月13日衛福部疾管署公布首例本土登革熱病例後，截至9月21日全國累計9380例本土病例，今年本土累計病例數為過去10年以來第2高，僅次於2015年同期的1萬5992例。主要集中在台南市8450例、雲林縣403例、高雄市339例，其餘13縣市共計188例。
書面報告並指出，今年疫情嚴峻可能影響因素，包括：一、COVID-19管制措施鬆綁後，國際與國內交流頻繁；二、鄰近東南亞國家疫情嚴峻；三、氣候條件增添防治不利因素；四、感染登革熱個案年齡層高於往年。
針對疫情防治與政府因應作為，陳建仁表示，衛福部與環境部定期每1到2個月召開「行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」，作為中央跨部會與地方政府聯繫平台，強化登革熱防治工作之溝通與整合；從7月12日起增加開會頻率為2週召開一次，截至9月21日已召開9次會議。
除了加強中央與地方政府跨部會協調合作，陳建仁表示，政府也密切監視國內外疫情、訂定防治工作指引，督導各縣市防治整備，並加強宣導民眾落實孳生源清除工作及就醫警覺，適時回應輿情，建置全國病媒蚊風險監測地圖。
為因應台南市疫情，陳建仁表示，衛福部提升登革熱應變機制，由衛福部疾病管制署成立「登革熱前進應變工作隊」，由該署副署長擔任隊長，自9月18日該週起率員進駐台南市，環境部環境管理署副署長也於同日進駐，以強化對該市疫情防治工作的協助及支援。
另外，政府自今年6月26日起成立登革熱機動防疫隊，督導地方政府執行社區診斷、風險評估及化學防治，截至9月21日，累計出動984組1991人次。
為降低個案通報隱藏期，陳建仁指出，政府推廣基層診所適時使用「登革熱 NS1 抗原快速診斷試劑」，輔助診斷參考，及早發現潛在登革熱個案，減少疑似病例的就醫次數和縮短隱藏期。同時為加速病例之偵測，針對登革熱流行區通報個案，採用登革熱NS1快篩試劑檢驗結果為陽性者，即判定為確定病例。快篩試劑費用以公務預算支應。
為全面遏止登革熱疫情，陳建仁表示，衛福部將持續密切監測疫情發展，並視疫情變化適時調整因應策略，維護國人健康。
台南市疫情本週首見反轉
（中央社）台南市登革熱疫情本週首見反轉，疾管署副署長羅一鈞昨（22）日表示，目標在10月中旬前單週病例數跌破千例，且若能達連續2週疫情下降，前進應變工作隊就會討論是否降階或解編。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞18日起擔任「登革熱前進應變工作隊」隊長，進駐台南防治登革熱。疾管署昨日透過新聞稿表示，本週台南市登革熱疫情首見反轉，17至21日累計公布1261例，較上週同期 （10至14日）1417例下降。
對於疫情走勢，羅一鈞昨日接受媒體聯訪表示，目前主要病例集中區如永康區、東區、安南區等病例數都明顯下降，南區、中西區則從上升轉為持平。
羅一鈞說，希望下週次級熱區也能呈下降趨勢，並看到連續2週疫情下降，疫情受控趨勢會更確定；目標10月中旬前，單週病例數低於千例。若能達成10月中旬前單週病例數跌破千例，且連續2週病例數穩定下降，前進應變工作隊就會討論是否降階或解編。
羅一鈞提醒，民眾勿因疫情反轉就掉以輕心，要慎防中秋連假前疫情反撲，未來2週是防疫關鍵期，目前社區防治力道也絲毫沒有減弱；中秋佳節可能有團員、烤肉等活動，提醒民眾要做好防蚊措施，穿長袖長褲、噴灑防蚊液避免叮咬，也要確實清除家中積水容器。
疾管署提醒，近來在疫情發生地區執行必要化學防治工作，主要目的在於快速消滅帶病毒的病媒蚊，有效防止社區疫情擴散；呼籲民眾收到通知後，配合地方政府執行化學防治工作。不過疾管署也指出，進行化學噴藥僅能撲滅成蚊，民眾務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。
疾管署今天表示，全國累計至22日共9645例本土病例，分別為台南市8686例、雲林縣409例、高雄市351例、屏東縣52例、嘉義縣34例、桃園市22例、台中市19例、新北市19例、台北市14例、新竹市13例、南投縣9例、嘉義市5例、彰化縣5例、新竹縣4例、苗栗縣2例、基隆市1例。
埃及斑蚊傳播效率高，主要分布在嘉義以南
（中央社）台南市昨日新增237例本土性登革熱，全市累計8686例；市府衛生局表示，埃及斑蚊分布在嘉義以南，白線斑蚊則在1500公尺以下平地或山區，這也是登革熱在南部流行的主因。
台南市政府昨日發布新聞稿引述高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科醫師林俊祐的話指出，登革熱是蚊媒傳染病，台灣主要病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊，其中以埃及斑蚊傳播效率最高。
他表示，埃及斑蚊喜歡生活在室內或居家附近，和民眾生活環境重疊，吸血時警覺性較高，易有多人次吸血感染情況，主要分布在嘉義以南。白線斑蚊以一次吸到飽為原則，多在1500公尺以下平地或山區。這也是南部登革熱流行風險較高主因。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！