【書評】《快雪青風行》：《大唐赤夜歌》宇宙的前傳，戲說從頭是很具策略性的寫法
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鹿青作為年輕世代（90後）最為傑出的武俠／奇幻小說作家，這部《快雪青風行》算是有血有肉的補強了凌斐青這個極具魅力的角色，快雪，是快雪時晴的快雪，快雪塢；青，當然是主角；風，則是《薙風劍法》。期待這個故事作為《大唐赤夜歌》（說起來我還真得快點去找二三四部來讀啊！）宇宙的一環，能為鹿青收穫更多不同年齡層的讀者。
《快雪青風行》可以說是《大唐赤夜歌》的前傳，雖然我尚不知凌斐青這個角色在二、三、四部表現得如何，但從《大唐》第一部的表現，魅力足挑男主角大樑，以這個角色做延伸，戲說從頭，是很具策略性的寫法。
先說缺點，《快雪》的年份大約在《大唐》的十年前（以凌斐青在《大唐》出場時已是青年計），整個故事的主旋律並不在妖物上，因此凌斐青初遇的雪妖，和再之後孟希夷使用的妖毒，都會有點刻意塞進去的感覺，大概是雲灣村、快雪塢太過歌舞昇平了，小說最後讓長孫岳毅出手擺平雪妖，但對雪妖的來歷卻隻字未提，孟希夷又是如何取得罕見的妖毒，也讓人心生疑竇。
題外話，孟希夷也頗具女主角相，但鹿青最後直接讓她退場，我認為是比較可惜的一點。
凌斐青的成長，主要在長孫岳毅授以「薙風」劍法後，這部分的鋪墊很具說服力，只不過長孫岳毅太沒有大俠風範，小說的戲劇性衝突於此開展；只是……凌斐青的母親唐漪雲對長孫岳毅的態度讓人覺得奇怪，不過為免影響讀者閱讀體驗，暫且不表。
以《快雪青風行》的篇幅來看，可作為一部武俠小品，故事的高潮處在凌斐青父子連袂攻上巨舶「鳳血樓」，本來主角光環護體的兩人就沒什麼可擔心的，但是最後鳳血樓主和三大護衛的表現還是過於酒囊飯袋了點，作為一個故事結尾的高潮，給人一種雷聲大雨點小的感覺，當然這與故事篇幅的架構有關，而要層巒疊嶂地舖墊故事，又是另一門技術了。
平心而論，凌斐青十四、五歲的年紀，習得一門玄奧武學已經是罕有的奇遇，但輕功和內功未必能勝過江湖上的名門正派，鹿青對劍法的描寫妙筆生花，然而對輕功和內功的描寫就顯得頗有不足，我想起《大唐雙龍傳》寇仲、徐子陵在故事中途，不斷使用魯妙子的一種機關爪在各大戰鬥場面險死還生，兩人雖然輕功不好（但內功有《長生訣》、外功有《井中八法》、《九字真言手印》），但有法寶護體，也算是一種解釋。回到角色成長，本來也不是「一夜變大俠」，又不是「課長」，就不在這裡這麼苛求了。
鹿青作為年輕世代（90後）最為傑出的武俠／奇幻小說作家，這部《快雪青風行》算是有血有肉的補強了凌斐青這個極具魅力的角色，快雪，是快雪時晴的快雪，快雪塢；青，當然是主角；風，則是《薙風劍法》。期待這個故事作為《大唐赤夜歌》（說起來我還真得快點去找二三四部來讀啊！）宇宙的一環，能為鹿青收穫更多不同年齡層的讀者。
故事結尾，凌斐青準備離開快雪塢，踏上莽莽江湖，這裡的描寫頗為動人，或許都得到了離家的那一刻，才會感覺自己真正長大。鹿青的健筆值得期待，祝福《快雪青風行》。
書籍介紹
《快雪青風行（繼《大唐赤夜歌》後最新力作）》，大旗出版
作者：鹿青
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奇幻武俠小說《大唐赤夜歌》系列作者 鹿青 全新力作
屬於少年的江湖，從此開始……
風度翩翩的凌家大少爺凌斐青，在一次外出時遇見了正在被歹徒追殺的少女，勇敢的他當即挺身而出，卻因不敵對方攻擊而受了傷！危急之際，一位詭異俠客出現在他們面前，為兩人化解了危機。
而這位身分不明又裝扮詭異的俠客，隔日竟然成為了他的武功師父！凌斐青看著眼前這位舉止粗魯、穿著潦倒的怪人——他心目中的絕世英雄才不是這樣！於是，少年與大俠，開啟了你追我跑的練武日常。
然而，往日平靜的小鎮卻陸續發生種種怪事。正值炎夏的高山竟下起了大雪、鎮上客棧來了一位傳說會使用妖術的少女……在充滿刺激與幻想的江湖路上，還會有什麼樣的冒險等待著他？
本書特色：《快雪青風行》是台灣新銳作家——鹿青，繼長篇武俠小說系列《大唐赤夜歌》之後的全新力作！有別於沉悶肅殺氣息的武俠小說，在保有江湖俠客般自在的文筆之下，展現屬於青少年勇敢無畏的冒險精神。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心