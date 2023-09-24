【書評】《快雪青風行》：《大唐赤夜歌》宇宙的前傳，戲說從頭是很具策略性的寫法

《快雪青風行》可以說是《大唐赤夜歌》的前傳，雖然我尚不知凌斐青這個角色在二、三、四部表現得如何，但從《大唐》第一部的表現，魅力足挑男主角大樑，以這個角色做延伸，戲說從頭，是很具策略性的寫法。

先說缺點，《快雪》的年份大約在《大唐》的十年前（以凌斐青在《大唐》出場時已是青年計），整個故事的主旋律並不在妖物上，因此凌斐青初遇的雪妖，和再之後孟希夷使用的妖毒，都會有點刻意塞進去的感覺，大概是雲灣村、快雪塢太過歌舞昇平了，小說最後讓長孫岳毅出手擺平雪妖，但對雪妖的來歷卻隻字未提，孟希夷又是如何取得罕見的妖毒，也讓人心生疑竇。

題外話，孟希夷也頗具女主角相，但鹿青最後直接讓她退場，我認為是比較可惜的一點。

凌斐青的成長，主要在長孫岳毅授以「薙風」劍法後，這部分的鋪墊很具說服力，只不過長孫岳毅太沒有大俠風範，小說的戲劇性衝突於此開展；只是……凌斐青的母親唐漪雲對長孫岳毅的態度讓人覺得奇怪，不過為免影響讀者閱讀體驗，暫且不表。

以《快雪青風行》的篇幅來看，可作為一部武俠小品，故事的高潮處在凌斐青父子連袂攻上巨舶「鳳血樓」，本來主角光環護體的兩人就沒什麼可擔心的，但是最後鳳血樓主和三大護衛的表現還是過於酒囊飯袋了點，作為一個故事結尾的高潮，給人一種雷聲大雨點小的感覺，當然這與故事篇幅的架構有關，而要層巒疊嶂地舖墊故事，又是另一門技術了。

平心而論，凌斐青十四、五歲的年紀，習得一門玄奧武學已經是罕有的奇遇，但輕功和內功未必能勝過江湖上的名門正派，鹿青對劍法的描寫妙筆生花，然而對輕功和內功的描寫就顯得頗有不足，我想起《大唐雙龍傳》寇仲、徐子陵在故事中途，不斷使用魯妙子的一種機關爪在各大戰鬥場面險死還生，兩人雖然輕功不好（但內功有《長生訣》、外功有《井中八法》、《九字真言手印》），但有法寶護體，也算是一種解釋。回到角色成長，本來也不是「一夜變大俠」，又不是「課長」，就不在這裡這麼苛求了。

鹿青作為年輕世代（90後）最為傑出的武俠／奇幻小說作家，這部《快雪青風行》算是有血有肉的補強了凌斐青這個極具魅力的角色，快雪，是快雪時晴的快雪，快雪塢；青，當然是主角；風，則是《薙風劍法》。期待這個故事作為《大唐赤夜歌》（說起來我還真得快點去找二三四部來讀啊！）宇宙的一環，能為鹿青收穫更多不同年齡層的讀者。

故事結尾，凌斐青準備離開快雪塢，踏上莽莽江湖，這裡的描寫頗為動人，或許都得到了離家的那一刻，才會感覺自己真正長大。鹿青的健筆值得期待，祝福《快雪青風行》。

書籍介紹

《快雪青風行（繼《大唐赤夜歌》後最新力作）》，大旗出版

作者：鹿青

奇幻武俠小說《大唐赤夜歌》系列作者 鹿青 全新力作

屬於少年的江湖，從此開始……

風度翩翩的凌家大少爺凌斐青，在一次外出時遇見了正在被歹徒追殺的少女，勇敢的他當即挺身而出，卻因不敵對方攻擊而受了傷！危急之際，一位詭異俠客出現在他們面前，為兩人化解了危機。

而這位身分不明又裝扮詭異的俠客，隔日竟然成為了他的武功師父！凌斐青看著眼前這位舉止粗魯、穿著潦倒的怪人——他心目中的絕世英雄才不是這樣！於是，少年與大俠，開啟了你追我跑的練武日常。

然而，往日平靜的小鎮卻陸續發生種種怪事。正值炎夏的高山竟下起了大雪、鎮上客棧來了一位傳說會使用妖術的少女……在充滿刺激與幻想的江湖路上，還會有什麼樣的冒險等待著他？

本書特色：《快雪青風行》是台灣新銳作家——鹿青，繼長篇武俠小說系列《大唐赤夜歌》之後的全新力作！有別於沉悶肅殺氣息的武俠小說，在保有江湖俠客般自在的文筆之下，展現屬於青少年勇敢無畏的冒險精神。

Photo Credit: 大旗出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航