英相蘇納克考慮借鏡紐西蘭禁止下一代購買香菸，民調低谷為2030無菸目標帶來挑戰
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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在考慮參考紐西蘭去（2022）年12月新發布的禁菸政策，逐步提高合法吸菸年齡，最終禁止向2009年1月1日以後之後出生者販售菸草，而這將會是目前世界上最嚴厲的禁菸措施。禁菸政策將會是2024英國秋季大選政見的一環，雖然出發點良善，希望能藉此減輕社會負擔並提高人民福祉，但蘇納克最近面臨的民意低谷也將成為推動此項新政策的挑戰。
根據《衛報》昨（22）日引述政府消息人士的報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在考慮採取措施，禁止下一代購買香菸。蘇納克正考慮借鏡紐西蘭去（2022）年12月宣布的新禁菸政策，其中將包括逐步提高合法吸菸年齡，最終禁止向2009年1月1日或之後出生者販售菸草，這將會是目前世界上最嚴厲的禁菸措施。
借鏡紐西蘭，禁菸政策成大選政見一環
紐西蘭的禁菸政策將逐步淘汰香菸，以使下一代人永遠不會吸菸。在前總理阿爾登（Jacinda Ardern）的領導下，紐西蘭還立法降低了煙草製品的尼古丁含量，並強制要求煙草製品只能在專門的煙草商店銷售，而非在便利商店和超市也能銷售。
英國工黨（Labour Party）此前曾表示，工黨正在就如何像紐西蘭一樣逐步淘汰向年輕人銷售香煙的政策進行諮詢。工黨影子衛生部長斯特雷廷（Wes Streeting）1月也曾表示，他想了解英國民眾是否對這一政策變化感興趣。
英國今（2023）年5月宣布，將填起過去允許零售商免費提供電子煙樣品給兒童的漏洞，以打擊電子煙的氾濫。另外，英格蘭和威爾士的各委員會也在7月以環境和健康為由，呼籲政府在2024年前禁止銷售一次性電子煙。
在明（2024）年預期舉行的選舉之前，蘇納克團隊正在考慮展開一系列以消費者為中心的新政策舉措，而這些香菸政策也是其中一環。然而本週，蘇納克因在淨零排放目標上食言，而受到商界、中間派保守黨人和環境團體的廣泛批評。
蘇納克也因在教育領域製造不確定性被指責，因為有消息稱他正在考慮全面改革大考制度，轉而採用與國際文憑（International Baccalaureate, IB）更相似的制度，允許學生學習更多科目。
針對蘇納克在淨零排放目標上的食言和對教育政策造成的混亂，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，政府正在英國製造不穩定，加劇了保守黨領導下的「經濟火坑」惡況（economic bin-fire）。
施凱爾向《衛報》表示，在人民和企業呼籲穩定之際，蘇納克為了討好前任英國首相特拉斯（Liz Truss）和其他「縱火犯」，依然不顧一切地火上澆油，使保守黨的經濟熊熊燃燒。他還說，英國現有千載難逢的機會能扭轉13年來的衰退以取得進步，降低人民開支，創造優質工作崗位，擺脫俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的控制，和對中國的過度依賴。然而蘇納克的軟弱現正阻礙著英國實現真正的國家復興。
民調低谷將為2030無菸目標帶來挑戰
英國民調公司YouGov週五（22日）發布的一項民意調查顯示，在宣布淨零排放目標變化後，蘇納克的淨支持率降至-45，這是他迄今為止的最低分。該民意調查也發現，68%的英國人對蘇納克持負面看法。
此外，益普索（Ipsos）的民調發現，公眾對蘇納克推遲淨零排放目標的政策意見不一。該民意調查發現，在了解該政策的人中，47%的人認為政府是對的，46%的人認為政府是錯的；在接受調查並了解該公告的2019年保守黨選民中，約71%的人表示這是正確的決定，而2019年工黨選民中，只有24%的人表示同意。
在被問及紐西蘭式的禁菸政策時，政府發言人表示吸菸是種致命的習慣，它每年奪走數萬人的生命，並為國民健保體系體系和經濟帶來沉重的負擔。而《路透社》表示，英國政府發言人在回覆《路透社》的電子郵件中說道，英國希望鼓勵更多人戒菸，並實現到2030年無菸的目標，而這就是他們已經採取相關措施以降低吸菸率的原因。
發言人補充說明，這包括通過全球首創的「轉換戒菸」（swap to stop）計畫，向100萬名吸菸者提供免費電子煙設備、為激勵孕婦戒菸而推出的優惠卷計劃，以及諮詢有關在香菸包裝上印刷強制性戒菸提示的事宜。
新聞來源
- Rishi Sunak considers banning cigarettes for next generation（衛報）
- Sunak may ban cigarettes in UK for future generations, the Guardian reports（路透社）
延伸閱讀
- 吸菸人口將少於5％，瑞典邁向歐洲第一個「無菸」國
- 教育部要求大專院校依《菸害防制法》撤除吸菸區，學生團體：不是把人趕到校外就能解決問題
- 國健署調查：青少年紙菸吸菸率下降、電子煙使用率3年內翻倍，因為「朋友都在吸」
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核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
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