英相蘇納克考慮借鏡紐西蘭禁止下一代購買香菸，民調低谷為2030無菸目標帶來挑戰

根據《衛報》昨（22）日引述政府消息人士的報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在考慮採取措施，禁止下一代購買香菸。蘇納克正考慮借鏡紐西蘭去（2022）年12月宣布的新禁菸政策，其中將包括逐步提高合法吸菸年齡，最終禁止向2009年1月1日或之後出生者販售菸草，這將會是目前世界上最嚴厲的禁菸措施。

借鏡紐西蘭，禁菸政策成大選政見一環

紐西蘭的禁菸政策將逐步淘汰香菸，以使下一代人永遠不會吸菸。在前總理阿爾登（Jacinda Ardern）的領導下，紐西蘭還立法降低了煙草製品的尼古丁含量，並強制要求煙草製品只能在專門的煙草商店銷售，而非在便利商店和超市也能銷售。

英國工黨（Labour Party）此前曾表示，工黨正在就如何像紐西蘭一樣逐步淘汰向年輕人銷售香煙的政策進行諮詢。工黨影子衛生部長斯特雷廷（Wes Streeting）1月也曾表示，他想了解英國民眾是否對這一政策變化感興趣。

英國今（2023）年5月宣布，將填起過去允許零售商免費提供電子煙樣品給兒童的漏洞，以打擊電子煙的氾濫。另外，英格蘭和威爾士的各委員會也在7月以環境和健康為由，呼籲政府在2024年前禁止銷售一次性電子煙。

在明（2024）年預期舉行的選舉之前，蘇納克團隊正在考慮展開一系列以消費者為中心的新政策舉措，而這些香菸政策也是其中一環。然而本週，蘇納克因在淨零排放目標上食言，而受到商界、中間派保守黨人和環境團體的廣泛批評。

蘇納克也因在教育領域製造不確定性被指責，因為有消息稱他正在考慮全面改革大考制度，轉而採用與國際文憑（International Baccalaureate, IB）更相似的制度，允許學生學習更多科目。

針對蘇納克在淨零排放目標上的食言和對教育政策造成的混亂，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，政府正在英國製造不穩定，加劇了保守黨領導下的「經濟火坑」惡況（economic bin-fire）。

施凱爾向《衛報》表示，在人民和企業呼籲穩定之際，蘇納克為了討好前任英國首相特拉斯（Liz Truss）和其他「縱火犯」，依然不顧一切地火上澆油，使保守黨的經濟熊熊燃燒。他還說，英國現有千載難逢的機會能扭轉13年來的衰退以取得進步，降低人民開支，創造優質工作崗位，擺脫俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的控制，和對中國的過度依賴。然而蘇納克的軟弱現正阻礙著英國實現真正的國家復興。

民調低谷將為2030無菸目標帶來挑戰

英國民調公司YouGov週五（22日）發布的一項民意調查顯示，在宣布淨零排放目標變化後，蘇納克的淨支持率降至-45，這是他迄今為止的最低分。該民意調查也發現，68%的英國人對蘇納克持負面看法。

此外，益普索（Ipsos）的民調發現，公眾對蘇納克推遲淨零排放目標的政策意見不一。該民意調查發現，在了解該政策的人中，47%的人認為政府是對的，46%的人認為政府是錯的；在接受調查並了解該公告的2019年保守黨選民中，約71%的人表示這是正確的決定，而2019年工黨選民中，只有24%的人表示同意。

在被問及紐西蘭式的禁菸政策時，政府發言人表示吸菸是種致命的習慣，它每年奪走數萬人的生命，並為國民健保體系體系和經濟帶來沉重的負擔。而《路透社》表示，英國政府發言人在回覆《路透社》的電子郵件中說道，英國希望鼓勵更多人戒菸，並實現到2030年無菸的目標，而這就是他們已經採取相關措施以降低吸菸率的原因。

發言人補充說明，這包括通過全球首創的「轉換戒菸」（swap to stop）計畫，向100萬名吸菸者提供免費電子煙設備、為激勵孕婦戒菸而推出的優惠卷計劃，以及諮詢有關在香菸包裝上印刷強制性戒菸提示的事宜。

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核稿編輯：翁世航