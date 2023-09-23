何謂閃燃（Flashover）？為何對消防員來說威脅極大？

文：林金宏的消防天地

何謂閃燃（Flashover）？

我一直在談火災會致人於死的主因是濃煙跟高溫，跟很多媒體報導閃燃造成死亡好像不太一樣，尤其2013在新竹縣新埔有一個先生，不幸在窗戶旁邊被火燒死，台中2014年發生的三人罹難案件，媒體又談到「閃燃」，更讓大家聞「閃燃」色變，彷彿閃燃才是火災最可怕之殺手。

談「閃燃」，同樣一個原則，必須先釐清什麼是「閃燃」？

火災發生通常會經歷初期、成長期、最盛期及衰退期，也有人將火災分七個階段，不管怎麼劃分，有一個火災過程非常重要的時間點就是「閃燃」。根據美國國家防火協會（NFPA）之定義：

閃燃是火災發展過程中一個現象，閃燃會造成侷限空間之可燃性物質同時起火燃燒。

因為火災發生之後，煙熱往上跑，跑到天花板之後，上不去了就出現水平擴散的現象，然後煙層越積越低，在煙層蓄積的同時，煙裡面的高溫也一直持續在加熱起火房間內可燃性物質的表面，等到這些可燃物累積達到燃點之熱量時，就會同時起火，這也是閃燃發生之時刻。

在上述說明中，我們可以瞭解閃燃必須發生在侷限空間，簡單的說閃燃通常發生在起火房間，當房間閃燃之後，火勢擴大再延燒到建築物的其它房間及樓層，閃燃不會造成整棟建築物同時起火。而且閃燃不見得會在每個火場出現，太大型的建物因為不容易將這麼大的空間內所有可燃物同時加熱到達到燃點，所以不容易發生閃燃，千萬不要看到火冒出來，就說是「閃燃」造成。

為什麼「閃燃」這個名詞在火災分析中常常會被提起，因為「閃燃」是一個造成火勢擴大的關鍵。

一般不大的起火房間發生火災，一開始大部分是很濃的煙，不大的火，直到閃燃發生後，火勢才會迅速擴大，進入火災之最盛期，也就是火舌竄出屋外，擴大延燒之始點。

但沒有人能在火場看到「閃燃」，因為閃燃發生之前，其所產生的濃煙及高溫，早就讓身處在那個環境的人一命嗚呼。所以閃燃是造成火勢擴大之原因，不是死亡之主因。

瞭解「閃燃」這種現象，其實對一般社會大眾幫助不大，對消防隊就很重要，因為在一般房間內，閃燃會發生的時間大約是4－6分鐘，通常這也是消防隊接獲報案後會抵達現場之時間，如果貿然進入火場，突然遭遇閃燃就會有生命危險。

不要看到很多專家講「閃燃」，就跟著瞎說「閃燃」的可怕，其實對一般人而言，火場最可怕絕對是「濃煙」。

本文經林金宏的消防天地授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航