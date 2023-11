「阿斯巴甜」真的會致癌嗎？正常成人服用多少量才可能危害健康？

文:葉又嘉(台灣大學食品安全與健康研究所碩士生)、羅宇軒(台灣大學食品安全與健康研究所助理教授)

Take Home Message 今(2023)年7月中,國際癌症研究機構(IARC)將人工甜味劑「阿斯巴甜」列為2B級可能致癌因子。

IARC 針對與人體相關的環境因子(物質和行為),依動物實驗、人類流行病學、致癌機轉研究現有證據強度進行致癌等級分類。

2B級物質的致癌證據強度有限,根據目前阿斯巴甜的每日可接受攝取量,正常成人需飲用超過9~14罐含阿斯巴甜的飲料,才有危害健康的疑慮。

「甜」不僅為食物增添風味,更能帶給我們愉悅的感受。過去的食品加工業者通常透過添加果糖、蔗糖等天然原料為食物提供甜味,以提升食物的品質和滿足消費者需求。然而,自從人工甜味劑問世以來,相較於果糖、蔗糖等含有熱量且會影響血糖的甜味劑,人工甜味劑主打低卡、零熱量、適合糖尿病患者食用等特點,使相關產品如雨後春筍般湧現,也逐漸為大眾接受。

人工甜味劑會對健康產生影響嗎?隨著它大量被應用於食品加工領域,這類話題始終存在著不少的討論聲量。就在今年7月中旬,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)轄下的國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer, IARC)正式將人工甜味劑「阿斯巴甜」(aspartame)列為2B級「可能致癌因子」(possibly carcinogenic to humans)。

此消息一經公布,各大媒體紛紛爭相報導,「......阿斯巴甜列2B類致癌物......」、「WHO將甜味劑阿斯巴甜納入第 2級致癌物!......」、「別被阿斯巴甜2B致癌物嚇到......」等標題充斥在各大媒體版面。但2B級可能致癌因子真的有那麼恐怖嗎?它代表什麼?更改分類有何意義?首先,讓我們先了解IARC如何針對人類致癌因子進行分類。

IARC人類致癌因子的分類

國際癌症研究機構將人類致癌因子分成四大類,分別為1級:確定為致癌因子;2A級:極有可能為致癌因子;2B級:可能為致癌因子;3級:無法歸類為致癌因子。主要依據受評估因子在流行病學、動物實驗、人體細胞機轉這三項領域中現有的科學證據權重進行分類(表一)。

Photo Credit: 科學月刊 表一|IARC人類致癌因子分類表

關於上表:

根據IARC描述人體致癌性流行病學研究及動物實驗的證據強度的時候,它的公信力由大到小分別為:充分(sufficient)>有限(limited)>不足(inadequate)不完全充分(less than sufficient):指的是證據公信力強度充分以下的任何情況,包括但不限於有限及不足。

細胞組織致癌機轉研究的證據強度的時候,公信力由大到小分別為:強烈(strong)>有限(limited)>不足(inadequate)

「存在」的意思包含致癌機轉的證據是強烈、有限或不足。

空白處則是指相關研究不論存在與否以及證據力強度為何,皆不會影響評估結果。

如果只閱讀完表一,讀者應該還是對於這個分類機制似懂非懂。在此讓我們透過實際的例子,看看生活中常見的物質或行為在IARC分類中分別屬於哪一類:

1級:二手煙、太陽紫外線、醃製魚、加工肉品、空氣汙染、從事消防員、從事鋼鐵煤炭生產、酒精飲料。

2A級:夜班工作、從事理髮業、攝取溫度超過 65°C的飲品、紅肉(如牛、豬肉等)。

2B級:阿斯巴甜、鉛、乙醛(acetaldehyde)、汽(柴)油、歐洲蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum)、泡菜。

3級:膽固醇(cholesterol)、咖啡因、茶、墨水、次氯酸鹽。

危害 vs. 風險

讀者們看到這裡會不會很驚訝或好奇,為什麼日常生活中常接觸到的加工肉品和熱飲、從事夜班工作,甚至是每天都會照射到的太陽,它們的分類級別居然都比阿斯巴甜來得高?相反地,一般直覺認為危害程度較高的鉛、汽油、乙醛等物質,竟然與阿斯巴甜屬於同一類?事實上,IARC是基於該物質對人體的危害(hazard)而非基於風險(risk)評估相關因子。不過危害和風險兩者不一樣嗎?它們之間又有什麼差異?

「危害」指的是會對人體產生任何形式傷害的潛在因子,包含物質、疾病、工作類型、工作環境等。IARC發布的分類僅為危害辨識(hazard identification)的結果,意思是現有科學證據是否支持該因子會導致癌症,但並未考量到接觸時間、攝取量、暴露量、暴露途徑等其他因素。然而,物質或行為是否會對人體健康產生實質影響,則須經由風險評估(risk assessment)判斷。

「風險」是指結合危害資訊和暴露評估結果後得出的數值。以阿斯巴甜為例,在IARC將它列為可能的致癌因子之前,WHO旗下的食品添加劑聯合專家委員會(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)已多次進行風險評估,並提出阿斯巴甜的每日可接受攝取量(acceptable daily intake, ADI)為每天每公斤體重0~40毫克(mg)。報告中同時也提到,假設一罐飲料含有200~300 mg的阿斯巴甜,以一位體重70公斤的成年人為例,他每天需要攝取大約9 ~14 罐飲料,才有可能超過ADI值(註)。

註釋:根據2015年西班牙的市售飲品調查中,在含有阿斯巴甜的各式飲料中,內含的阿斯巴甜實際濃度介於每公升45~563 mg。也就是一罐含有阿斯巴甜的330毫升飲料中,阿斯巴甜濃度約 15~186 mg 。

由此可知,危害和風險之間的區別在於危害僅為定性的描述,而風險則根據實際暴露具體量化受評估因子對健康的影響。

Photo Credit: 科學月刊 ADI 值代表的意義是什麼?ADI值是基於動物實驗中觀察不到任何不良反應的劑量(no-observed-adverse-effect level, NOAEL)進行計算,再除以安全係數(safety factor,通常為100,包括10倍的動物和人體之間的差異,以及10倍考慮個體間的差異)後得出。因此,ADI值的意義在於只要每個人每天對於某物質的攝取量低於該值,就不太可能對健康造成不良影響。

(資料來源:行政院食品安全辦公室)

列入可能致癌物的根據

既然如此,IARC為什麼會將阿斯巴甜列入可能的致癌物?首先,這次的評估納入超過7000多篇的文獻,並在最後篩選出1300篇研究給予專家小組評估。在阿斯巴甜的人體口服試驗中,當人體暴露到與ADI值相同的阿斯巴甜劑量時,並未觀察到血液中阿斯巴甜代謝物濃度增加,顯示阿斯巴甜在人體內代謝快速,並不會大量進入人體循環系統。

此外,雖然有些流行病學研究指出阿斯巴甜的暴露與某些癌症在統計學上具有正相關,但目前尚無直接證據表明它們之間的相關性為絕對。這是因為研究中無法排除潛在可能導致癌症發生的因子,例如生活作息、飲食習慣、社會壓力等。因此有關人體致癌性流行病學證據,專家們認為公信力有限。

至於動物實驗的部分,有三篇研究指出在兩種性別的大鼠和小鼠中,都觀察到惡性及良性腫瘤的發生率有上升趨勢。然而,專家們對這些研究的實驗設計存在疑慮,像是在實驗中使用的動物皆為相同來源而非隨機抽樣,這部分會導致無法排除是否因為選擇的動物來源單一,同時它們對於阿斯巴甜影響又較為敏感,使得研究結果得到發生率有上升的趨勢,專家認為這部分的證據力也是屬於有限。

最後有關人體細胞致癌機轉,雖然在實驗中有觀察到阿斯巴甜會增加細胞氧化壓力,且部分證據表明阿斯巴甜會誘導細胞慢性發炎、細胞增殖、細胞死亡、營養供應等不良反應,然而實驗皆在實驗室條件下進行,同時相關研究在研究設計、數據分析仍存在侷限性,因此專家認為致癌機轉的科學證據也是有限的。

需要因此少吃阿斯巴甜嗎?