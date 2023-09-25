習近平反腐的「三條底線」，會因李尚福而打破嗎？
我們想讓你知道的是
時至今日，中國官方依然沒有透露國防部長李尚福的動向。政論家鄧聿文認為，如果李尚福因貪腐被調查，可能會帶來一系列的問題。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
到今天，中國官方對李尚福的動向依然沒有任何消息，沒有消息其實就是最大的消息，即李尚福確實在被調查。如果李尚福涉嫌貪腐，比秦剛應該更嚴重。因為後者很可能只是因婚外情而被免職的。
現在不確定的是，李尚福若貪腐發生在哪個階段。從他的從軍履歷看，大概率發生在2013到2015年這個時間段。2013年9月，李尚福任總裝備部司令部參謀長。2014年12月，任總裝備部副部長，2016年1月轉任戰略支援部隊副司令。
習近平是在2012年10月上台的，嚴格來說，他發動的反腐起到效果是在2014年，在這之前，社會把他的反腐看成一種走形式做樣子。如果李尚福因為在這個時間段出問題，屬於從「存量腐敗」到「增量腐敗」的過渡階段，當然在時間上屬於「增量腐敗」，即官方說的在十八大後「仍不收斂，不收手」的，因此從性質上來說比十八大前的貪腐更嚴重（要看具體的貪腐數額）。
解放軍的裝備部門主管武器採購，所以腐敗一定很嚴重。如果李尚福確實是在2013－2015年犯的事，不排除他的頂頭上司、現任中央軍委副主席張又俠也難逃腐敗嫌疑。李尚福是在2017年接替張又俠任裝備部部長。而張又俠在2012年已任裝備部部長。既然李尚福在武器採購中有腐敗行為，在中共這種腐敗文化下，張又俠怎麼能夠乾淨？所以就看李尚福會不會把張又俠供出來，或者供出來後習會不會去查。
但不論張又俠有無問題，李尚福，還有火箭軍高層，以及也處於隔離審查中的前國防部長魏鳳和，這一連串弊案的出現，讓習確實頭疼。
這不等於習不能掌控解放軍。有美國智庫學者認為，李尚福事件表明習的權力不能在解放軍得到有效行使，這個看法不準確。習再大的權力也不可能杜絕腐敗，此乃中共的制度所決定。但習對解放軍的控制是沒有問題的。可這個事情也會引發習對解放軍高級將領，在個人廉潔方面以及對他本人是否真正忠誠的猜疑。
反腐的副作用
不管人們對習的反腐有多少成見和批評，有一點估計是大家不會否認的，即習是真反腐而非假反腐，因為如果是假反腐，十年時間裡，單高級官員，就不可能查辦600多個（截至2023年9月），至少佔到中國高官總數的四分之一吧。但也因此，讓官員們惴惴不安。反腐不是目的，如果因為反腐導致官員們都不想幹事，軟抵制，甚至引發眾怒，這個反腐是要檢討的。
習的反腐確實出現了這些副作用。對習來講，官員們不干事，或許還可以通過其他辦法去解決，但如果引起官場眾怒，尤其是讓高層特別是政治局成員和黨內元老也整天提心吊膽，擔憂進秦城，防著習，對習絕對不是什麼好事。皇帝固然讓人害怕，可真正成了孤家寡人，眾叛親離，握有再大的權力也幹不了事，而習野心很大，還想用手中之權做點事。
但是，他也在反腐的名義下，法辦了周永康、孫正才、郭伯雄、徐才厚等前任和現任的中共要員，一時間造成的震動效應確實讓黨國元老和政治局委員人人自危。如果讓這種情況發展下去，很有可能激起他們的聯手反對。
習應該也意識到這點。所以在孫正才後，六年時間裡，反腐再也沒有到現任的政治局委員和退休的前常委身上，最高是到政協副主席和國務委員。雖然這兩者也屬於副國級，但權力含金量是不能和政治局委員相提並論的，後者屬於中共權力核心圈。當然，政協副主席和國務委員也是個別，後者是原國務委員兼秘書長楊晶，可楊也只是從國務委員降為正部級。
落馬的高官以副省部級居多，省部級只是少數。這就帶來一個問題，難道副省部級普遍覺悟低、貪，而一到省部級覺悟就提高，收斂了，正副國級更不貪？這是不符合常識的。既然腐敗是權力的濫用，權力越大，越有可能濫用，因為權力越大監督越弱。所以，正常邏輯是官做得越大，貪腐越嚴重才對。故省部級官員被查的不多，應該是在高層形成了一種共識。
習反腐的三個底線
筆者曾說過，十九大後，習在反腐上有三個底線，即黨內元老不反，政治局成員不反，紅二代不反。在過去幾年，看不到這三個圈子有人落馬。
前兩個不反的原因上面說了，他們都是權力集團中的一員，如果反腐反到他們頭上，觸犯的是大家共同的利益，而習近平必須依靠他們去管理這個黨和國家。所以在他們表示出對習的服從後，如果不是政治上的問題，在腐敗上可能就不動其乳酪。
至於在反腐上放過紅二代，也好理解，一是習出自這個圈子，在情感上認同他們，也是他權力的最初基礎；二是紅二代對黨忠心耿耿，中共還得靠他們去維護。因此儘管習和紅二代後來有疏遠，但是能照顧就盡量照顧，不在反腐上找他們麻煩。這大概就是過去六年的反腐特點。
李尚福被查是否預示著習和中共高層達成的這三個底線破了？李尚福也是紅二代，其父為老紅軍，解放軍陸軍鐵道兵副司令員，雖然在紅一代中不是重要角色。
我認為還有待觀察，原因在於，首先，李尚福是否會被定罪現在還不知道，也許最後像秦剛一樣只是免職了事，甚至降職使用。其次，即便被定罪判刑，單個事例不足以說明習在此後也要拿紅二代開刀。因為紅二代少說有幾百人，不像政治局委員24人，後者只有一個被查就可以說打破了這個規矩，但幾百人若只有一人被查，要破這個規矩說服力不足，至少有二到三人被查才能說習不再袒護紅二代了。而以後會不會有更多紅二代高官落馬，我是懷疑的。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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