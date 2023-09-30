海峽貿易戰：中國研擬取消ECFA，是拿國民黨的政治遺產向民進黨宣戰

文：SHANce

今（2023）年四月初，中國商務部發布第十一號公告，宣布對台灣的貿易壁壘提出調查；商務部表示，「调查应在2023年10月12日前结束，特殊情况下可延长至2024年1月12日。」8月，中國又推出第三十號公告，宣布對台灣生產的聚碳酸酯進行反傾銷調查。

海峽貿易戰

中國的《對外貿易法》係用來處置對外貿易。要是中華人民共和國的官員真正把台灣當作中國的一部分，以專門對外的貿易法規來處理兩岸經貿的共和國官員大概要進去秦城蹲一蹲。

因為在事實上，是把祖國分裂了。

然而，這也說明在實務上，中國官員把台灣／中華民國當成外國對待。對於無論是身稱自己為「務實的台獨工作者」，或者口口聲聲「九二共識」的政治人物，這並不是好消息。

貿易戰的人道成本最低，並不會像豹式坦克、洲際飛彈一樣橫掃人命，因此許多總體戰、大型戰役的前兆都是貿易戰：十九世紀初，東至俄羅斯、西至西班牙、南至義大利，一切都是拿破崙的附庸國，為了摁倒僅存的英國，他採行「大陸封鎖政策（Continental System）」，封鎖英國輸往歐洲大陸的貨物；二十世紀的三四零年代，日本無情暴虐地進犯中華民國的北方，威脅美國的亞洲利益，於是美國總統小羅斯福採行對日本的經濟封鎖政策，遏制日本軍國主義心心念念的大東亞共榮圈。

離我們最近的範例，就是準備在明年美國總統大選捲土重來的第四十五任美國總統， 川普 。

川普的中國政策核心是貿易戰。自2018年3月開始，川普動用總統的行政權力，單方面發起外國出口至美國的鐵、鋁關稅 ，同時卻豁免阿根廷、巴西、澳大利亞、加拿大、墨西哥、南韓、歐盟國家，願意與上述國家再度協商關稅問題。很明顯地，世界第二大經濟體中國並不是川普總統的豁免對象；在爾後貿易戰的種種階段，美國輸往中國的大豆、汽車、葡萄酒成了政治犧牲品，中國對美國輸出的鋼鐵和紡織品也是。

在川普和拜登競選的過程中，共和國很明顯地希望後者能勝選。共和國的官員、學者誤以為拜登捍衛傳統外交，是唯一能夠導正中美關係的總統候選人。

但是，在北京大學的教室裡，一位來自台灣的學生和他的中國教授、同學辯論；這位灣灣表示，美國對中國的打壓、遏止以及任何形式的冷戰或熱戰，都不是一兩位總統能夠決定，而是國際體系的無政府狀態，也就是說，無論美國接下來的總統是拜登還是川普，甚至是肯伊．威斯特（Kanye West）或阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），美國對於中國的貿易戰都不會驟然停止，必須要進行到其中一國俯倒在地。

按照拿破崙、小羅斯福、川普給予我們的教訓，中國此刻對台灣發起的正是戰爭的第一個環節：海峽貿易戰。

當共產黨拿國民黨的政治遺產向民進黨宣戰：ECFA

事實上，海峽貿易戰持續已經持續超過四年。2019年7月31日，中國單方面宣布禁止以自由行的方式在台灣觀光，為2020年年初的中華民國總統選舉投下新的議題炸彈。

歷史不斷重演。明年年初，中華民國將再度產出新總統，共產黨又在此時為總統選舉投下議題炸彈。特別值得注意的是，這次的議題炸彈指向「海峽兩岸經濟合作架構協議」，也就是ECFA 。在八月中的記者會上，一位《中國日報》的記者特意被安排，提出有關ECFA的問題。

換句話說，共產黨拿著與國民黨的協議向民進黨宣戰。假若明年的中華民國總統是侯友宜或者柯文哲，那麼兩岸或將避免ECFA的中止；若是賴清德成功接班蔡英文，台灣必須要面對ECFA的結束。

由於ECFA的稅率讓利參考基礎是中國在2009年對外徵收的稅率，因此，假設賴清德當選中華民國總統，那麼我國輸出到中國的活魚、茶葉、水果、腳踏車很可能一夕之間，回到十五年前的雙位數稅率；其它的化工原物料可能會面臨原有的6％至10％的關稅。

中國國力萎縮的百年未有之大變局

馬英九任內的內政部部長李鴻源表示，「台灣這 7年來卻天天給最大客戶丟雞蛋 ……導致中國開始清查全都的ECFA項目，清查結束後，現在開始執行，所以台灣石化業才會出現問題。」如這樣的看法不是少數，但是這些人只看到片面的國際局勢。

事實是，我們正面臨中國國力萎縮的百年未有之大變局。

根據中國媒體財新的英文報導，自2023年開始，中國對東盟國家的整體出口額呈下降趨勢，甚至在第二季度的年比衰退率高達20％左右；根據美國媒體CNBC的報導，中國對於美國的出口在今年 6月的年度衰退率高達24 ％，從美國進口的年度增長比僅有4％。即使扣除人民幣或者美元的升貶值，高達雙位數的幅度已經表明，作為二十一世紀前二十年的偉大經濟引擎，中國的馬力已然下滑了。

我們甚至可以期待，在習近平的第三任期內，中華民國或者美利堅合眾國的經濟成長率或可超越中華人民共和國。這是除了疫情時期，都不敢想像的大變局。

這是一個不分國民黨、民進黨、民眾黨都該分辨的事實。

為兩岸關係指明方向

習近平最喜歡的一個工作，是「为……指明方向」。一個高高尊上的國家主席像一個紅綠燈，專門為「为全球发展指明方向」、「为中美关系发展指明方向」、「为中欧关系发展指明方向」。

他現在是該為兩岸關係指明方向。

在習近平與蔡英文重疊執政的這六年，台灣對中國的投資金額逐年下滑。雖然在2017年到2023年的六年中，有三年（2020年至2022年）處在瘋狂的動態清零政策，但是整體而言，台灣對中國的投資金額已從十年前的百億多美元高峰，腰斬至如今的五十多億美元。