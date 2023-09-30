海峽貿易戰：中國研擬取消ECFA，是拿國民黨的政治遺產向民進黨宣戰
我們想讓你知道的是
貿易戰的人道成本最低，並不會像豹式坦克、洲際飛彈一樣橫掃人命，因此許多總體戰、大型戰役的前兆都是貿易戰。事實上，海峽貿易戰持續已經持續超過四年。2019年7月31日，中國單方面宣布禁止以自由行的方式在台灣觀光，為2020年年初的中華民國總統選舉投下新的議題炸彈。
文：SHANce
今（2023）年四月初，中國商務部發布第十一號公告，宣布對台灣的貿易壁壘提出調查；商務部表示，「调查应在2023年10月12日前结束，特殊情况下可延长至2024年1月12日。」8月，中國又推出第三十號公告，宣布對台灣生產的聚碳酸酯進行反傾銷調查。
海峽貿易戰
中國的《對外貿易法》係用來處置對外貿易。要是中華人民共和國的官員真正把台灣當作中國的一部分，以專門對外的貿易法規來處理兩岸經貿的共和國官員大概要進去秦城蹲一蹲。
因為在事實上，是把祖國分裂了。
然而，這也說明在實務上，中國官員把台灣／中華民國當成外國對待。對於無論是身稱自己為「務實的台獨工作者」，或者口口聲聲「九二共識」的政治人物，這並不是好消息。
貿易戰的人道成本最低，並不會像豹式坦克、洲際飛彈一樣橫掃人命，因此許多總體戰、大型戰役的前兆都是貿易戰：十九世紀初，東至俄羅斯、西至西班牙、南至義大利，一切都是拿破崙的附庸國，為了摁倒僅存的英國，他採行「大陸封鎖政策（Continental System）」，封鎖英國輸往歐洲大陸的貨物；二十世紀的三四零年代，日本無情暴虐地進犯中華民國的北方，威脅美國的亞洲利益，於是美國總統小羅斯福採行對日本的經濟封鎖政策，遏制日本軍國主義心心念念的大東亞共榮圈。
離我們最近的範例，就是準備在明年美國總統大選捲土重來的第四十五任美國總統， 川普 。
川普的中國政策核心是貿易戰。自2018年3月開始，川普動用總統的行政權力，單方面發起外國出口至美國的鐵、鋁關稅 ，同時卻豁免阿根廷、巴西、澳大利亞、加拿大、墨西哥、南韓、歐盟國家，願意與上述國家再度協商關稅問題。很明顯地，世界第二大經濟體中國並不是川普總統的豁免對象；在爾後貿易戰的種種階段，美國輸往中國的大豆、汽車、葡萄酒成了政治犧牲品，中國對美國輸出的鋼鐵和紡織品也是。
在川普和拜登競選的過程中，共和國很明顯地希望後者能勝選。共和國的官員、學者誤以為拜登捍衛傳統外交，是唯一能夠導正中美關係的總統候選人。
但是，在北京大學的教室裡，一位來自台灣的學生和他的中國教授、同學辯論；這位灣灣表示，美國對中國的打壓、遏止以及任何形式的冷戰或熱戰，都不是一兩位總統能夠決定，而是國際體系的無政府狀態，也就是說，無論美國接下來的總統是拜登還是川普，甚至是肯伊．威斯特（Kanye West）或阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），美國對於中國的貿易戰都不會驟然停止，必須要進行到其中一國俯倒在地。
按照拿破崙、小羅斯福、川普給予我們的教訓，中國此刻對台灣發起的正是戰爭的第一個環節：海峽貿易戰。
當共產黨拿國民黨的政治遺產向民進黨宣戰：ECFA
事實上，海峽貿易戰持續已經持續超過四年。2019年7月31日，中國單方面宣布禁止以自由行的方式在台灣觀光，為2020年年初的中華民國總統選舉投下新的議題炸彈。
歷史不斷重演。明年年初，中華民國將再度產出新總統，共產黨又在此時為總統選舉投下議題炸彈。特別值得注意的是，這次的議題炸彈指向「海峽兩岸經濟合作架構協議」，也就是ECFA 。在八月中的記者會上，一位《中國日報》的記者特意被安排，提出有關ECFA的問題。
換句話說，共產黨拿著與國民黨的協議向民進黨宣戰。假若明年的中華民國總統是侯友宜或者柯文哲，那麼兩岸或將避免ECFA的中止；若是賴清德成功接班蔡英文，台灣必須要面對ECFA的結束。
由於ECFA的稅率讓利參考基礎是中國在2009年對外徵收的稅率，因此，假設賴清德當選中華民國總統，那麼我國輸出到中國的活魚、茶葉、水果、腳踏車很可能一夕之間，回到十五年前的雙位數稅率；其它的化工原物料可能會面臨原有的6％至10％的關稅。
中國國力萎縮的百年未有之大變局
馬英九任內的內政部部長李鴻源表示，「台灣這 7年來卻天天給最大客戶丟雞蛋 ……導致中國開始清查全都的ECFA項目，清查結束後，現在開始執行，所以台灣石化業才會出現問題。」如這樣的看法不是少數，但是這些人只看到片面的國際局勢。
事實是，我們正面臨中國國力萎縮的百年未有之大變局。
根據中國媒體財新的英文報導，自2023年開始，中國對東盟國家的整體出口額呈下降趨勢，甚至在第二季度的年比衰退率高達20％左右；根據美國媒體CNBC的報導，中國對於美國的出口在今年 6月的年度衰退率高達24 ％，從美國進口的年度增長比僅有4％。即使扣除人民幣或者美元的升貶值，高達雙位數的幅度已經表明，作為二十一世紀前二十年的偉大經濟引擎，中國的馬力已然下滑了。
我們甚至可以期待，在習近平的第三任期內，中華民國或者美利堅合眾國的經濟成長率或可超越中華人民共和國。這是除了疫情時期，都不敢想像的大變局。
這是一個不分國民黨、民進黨、民眾黨都該分辨的事實。
為兩岸關係指明方向
習近平最喜歡的一個工作，是「为……指明方向」。一個高高尊上的國家主席像一個紅綠燈，專門為「为全球发展指明方向」、「为中美关系发展指明方向」、「为中欧关系发展指明方向」。
他現在是該為兩岸關係指明方向。
在習近平與蔡英文重疊執政的這六年，台灣對中國的投資金額逐年下滑。雖然在2017年到2023年的六年中，有三年（2020年至2022年）處在瘋狂的動態清零政策，但是整體而言，台灣對中國的投資金額已從十年前的百億多美元高峰，腰斬至如今的五十多億美元。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！