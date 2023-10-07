《點時成金的五色時間管理》：如何利用「碎片時間」，決定了人與人之間的差距
我們想讓你知道的是
「碎片時間」指的是在我們安排好的日程表中，很難整體利用，但又不得不花費的時間。每個人每天都有許多碎片時間，多到你難以想像，而積少成多的力量更是巨大。你不妨先回顧自己每一週都有哪些典型的碎片時間。
文：曉一
利用碎片時間
我們經常會聽到這樣的說法：「時間被擠壓完了，一點屬於自己的時間都沒有。」「總是被打斷，很難有完整投入工作的時間！」「從早到晚忙個不停，實在沒空閱讀和運動。」但實際上捫心自問，生活中許多碎片的時間，是不是在排隊時、乘車時、睡覺前，不知不覺間就貢獻給手機了？
「碎片時間」指的是在我們安排好的日程表中，很難整體利用，但又不得不花費的時間。每個人每天都有許多碎片時間，多到你難以想像，而積少成多的力量更是巨大。你不妨先回顧自己每一週都有哪些典型的碎片時間。
如果你一時無法想起，可以採取前面說的「五色時間統計法」，記錄自己一週的時間去向，當時間被統計，碎片時間也將一目瞭然。比如通勤路上等車的時間、會議開始前的空白時間、等待吃飯或候診的時間。如果這樣太麻煩，你也可以用「健康使用手機」的相關應用程式，查看自己手機的使用時間、螢幕使用時間和解鎖統計等情況。
當然，並非所有的閒置時間都要用於生產才是好的，每天安排一些閒置時間，比如在上床睡覺前寫日記或洗個澡；有時什麼事情都不做也沒什麼，甚至是將時間管理得更好的重要一環。畢竟生活不是只有紅色事業，我的紅色時間只占不到三○％。但確實了解自己的碎片時間，有助於進一步優化安排。
碎片時間的使用決定了人與人之間的差距。如何能夠更加有效利用碎片時間？可以採取三步驟—首先給自己做一個時間體檢，接著分析並了解自己的碎片時間，最後制訂碎片時間行為表。
1. 誠實地做時間體檢：五色時間管理法提倡人們把時間當做錢去使用。多投資，少浪費，這裡是投資還是浪費是很主觀的，你的時間你做主，你的時間去向由自己來標注屬性。
用於自我成長的是藍色，用於工作創造的是紅色，用於身心愉悅的是綠色，用於計畫總結的是白色，用於社會關係的是黃色，其他讓自己覺得時間浪費掉了的時間歸為潛能色，盡可能將它轉化為五色。
舉個例子，我和小明同樣花了三十分鐘看書，對於我來說，我會標注為藍色時間，但對非常不喜歡看書的小明而言，他覺得度日如年，那這三十分鐘對他來說就是潛能色。清楚自己的時間花費情況，你才能進一步了解自己，並做優化和改善。
2. 分析並了解自己的碎片時間：透過一週對「時間」的客觀記錄，你有了自己的時間日誌。這是一個開始，在此基礎上進行統計分析，會發現一些有意思的資訊：你覺得效率比較低的時間，比如下午三點開始有些睏意，精力不足；自己回頭看覺得花太多的時間，在網購商品時反覆比較，本來計畫花十五分鐘，結果用了一小時；有些時間其實能進一步優化，比如通勤路上其實能稍微運動或者聽自己喜歡的音樂。
接著進一步分析，第一類問題屬於能力不足以用好碎片時間；第二類問題屬於目標不明確所以由著自己的性子就掉進了網路的漩渦；第三類問題屬於沒有準備好碎片時間要做什麼，所以也就晃過去了。
那麼相對應的，不同的問題就需要不同的解決方案，上面這些問題我都曾遇過，我是這樣做的：第一類情況將精力充沛的時段匹配給最需要注意力的事情，將精力不充沛的時段匹配給不那麼需要注意力的事情；第二類情況我會明確自己想要什麼，始終圍繞目標來開展行動；第三類情況我會在看影片時運動，或者走路時聽書，時間疊加可以產生複合效應。
3. 制訂碎片時間行為表：碎片時間包括開會前等待、課間休息、等車、等人、睡前的時間等。我把自己的碎片時間劃分成三類：一分鐘的碎片時間、五分鐘的碎片時間、十五分鐘的碎片時間。
在制訂之前需要明確「碎片時間，要做碎片事情」。別要求自己一定要用碎片時間寫一篇文章，這種事情需要運用整塊時段，那是另外一個話題了。碎片時間主要是用於綠色生活、黃色愛、藍色學習和白色意義，不要用於紅色事業。
一分鐘的碎片時間，我可以做什麼？以「綠色」為主。讓眼睛休息一陣子；在座位上活動一下肩膀和脖子；離開座位去裝水。
五分鐘的碎片時間，我可以做什麼？ 以「綠色、黃色和白色」為主。記錄自己今天值得感恩的事，也就是五星級小確幸；給長輩／朋友回訊息或打通問候電話，你不妨翻看自己的通話記錄，一般不會超過五分鐘；在手機上看待辦清單進行梳理，或整理抽屜和桌面。
十五分鐘的碎片時間，我可以做什麼？以「黃色、藍色和綠色」為主。與姊妹淘電話聊天；讀一篇精選文章、聽一節音訊課或看一部TED；做一節十五分鐘以內的「Keep」（編按：一款健身訓練應用程式）。
你也能根據自己的場景以及喜好，列出自己碎片時間喜歡做的事，切記不要貪多，最好一次就一個，逐漸培養自信心。一開始你可以先列出自己最想充分利用的場景，例如等電梯的時間，放在手機螢幕上做提醒，也可以寫在便利貼上。然後就對照著這個碎片時間行為表，充分利用碎片時間來執行。用五色時間管理法，靈活安排碎片時間，讓每分鐘都有價值。
書籍介紹
本文摘錄自《點時成金的五色時間管理：用「資產配置法」投資每一分鐘 建立原子習慣 讓自我價值如滾雪球般增長》，方言文化出版
作者：曉一
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不用靠毅力，終結慣性拖延，以「加減乘除」四原則，每天多出1小時！
作者於學生時代，實踐了五色時間管理法，取得高考狀元桂冠；出社會後，每年讀書超過200本，觀影超過100部，運動超過10000分鐘。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA