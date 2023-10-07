《點時成金的五色時間管理》：如何利用「碎片時間」，決定了人與人之間的差距

文：曉一

利用碎片時間

我們經常會聽到這樣的說法：「時間被擠壓完了，一點屬於自己的時間都沒有。」「總是被打斷，很難有完整投入工作的時間！」「從早到晚忙個不停，實在沒空閱讀和運動。」但實際上捫心自問，生活中許多碎片的時間，是不是在排隊時、乘車時、睡覺前，不知不覺間就貢獻給手機了？

「碎片時間」指的是在我們安排好的日程表中，很難整體利用，但又不得不花費的時間。每個人每天都有許多碎片時間，多到你難以想像，而積少成多的力量更是巨大。你不妨先回顧自己每一週都有哪些典型的碎片時間。

如果你一時無法想起，可以採取前面說的「五色時間統計法」，記錄自己一週的時間去向，當時間被統計，碎片時間也將一目瞭然。比如通勤路上等車的時間、會議開始前的空白時間、等待吃飯或候診的時間。如果這樣太麻煩，你也可以用「健康使用手機」的相關應用程式，查看自己手機的使用時間、螢幕使用時間和解鎖統計等情況。

當然，並非所有的閒置時間都要用於生產才是好的，每天安排一些閒置時間，比如在上床睡覺前寫日記或洗個澡；有時什麼事情都不做也沒什麼，甚至是將時間管理得更好的重要一環。畢竟生活不是只有紅色事業，我的紅色時間只占不到三○％。但確實了解自己的碎片時間，有助於進一步優化安排。

碎片時間的使用決定了人與人之間的差距。如何能夠更加有效利用碎片時間？可以採取三步驟—首先給自己做一個時間體檢，接著分析並了解自己的碎片時間，最後制訂碎片時間行為表。

1. 誠實地做時間體檢：五色時間管理法提倡人們把時間當做錢去使用。多投資，少浪費，這裡是投資還是浪費是很主觀的，你的時間你做主，你的時間去向由自己來標注屬性。

用於自我成長的是藍色，用於工作創造的是紅色，用於身心愉悅的是綠色，用於計畫總結的是白色，用於社會關係的是黃色，其他讓自己覺得時間浪費掉了的時間歸為潛能色，盡可能將它轉化為五色。

舉個例子，我和小明同樣花了三十分鐘看書，對於我來說，我會標注為藍色時間，但對非常不喜歡看書的小明而言，他覺得度日如年，那這三十分鐘對他來說就是潛能色。清楚自己的時間花費情況，你才能進一步了解自己，並做優化和改善。

2. 分析並了解自己的碎片時間：透過一週對「時間」的客觀記錄，你有了自己的時間日誌。這是一個開始，在此基礎上進行統計分析，會發現一些有意思的資訊：你覺得效率比較低的時間，比如下午三點開始有些睏意，精力不足；自己回頭看覺得花太多的時間，在網購商品時反覆比較，本來計畫花十五分鐘，結果用了一小時；有些時間其實能進一步優化，比如通勤路上其實能稍微運動或者聽自己喜歡的音樂。

接著進一步分析，第一類問題屬於能力不足以用好碎片時間；第二類問題屬於目標不明確所以由著自己的性子就掉進了網路的漩渦；第三類問題屬於沒有準備好碎片時間要做什麼，所以也就晃過去了。

那麼相對應的，不同的問題就需要不同的解決方案，上面這些問題我都曾遇過，我是這樣做的：第一類情況將精力充沛的時段匹配給最需要注意力的事情，將精力不充沛的時段匹配給不那麼需要注意力的事情；第二類情況我會明確自己想要什麼，始終圍繞目標來開展行動；第三類情況我會在看影片時運動，或者走路時聽書，時間疊加可以產生複合效應。

3. 制訂碎片時間行為表：碎片時間包括開會前等待、課間休息、等車、等人、睡前的時間等。我把自己的碎片時間劃分成三類：一分鐘的碎片時間、五分鐘的碎片時間、十五分鐘的碎片時間。

在制訂之前需要明確「碎片時間，要做碎片事情」。別要求自己一定要用碎片時間寫一篇文章，這種事情需要運用整塊時段，那是另外一個話題了。碎片時間主要是用於綠色生活、黃色愛、藍色學習和白色意義，不要用於紅色事業。

一分鐘的碎片時間，我可以做什麼？以「綠色」為主。讓眼睛休息一陣子；在座位上活動一下肩膀和脖子；離開座位去裝水。

五分鐘的碎片時間，我可以做什麼？ 以「綠色、黃色和白色」為主。記錄自己今天值得感恩的事，也就是五星級小確幸；給長輩／朋友回訊息或打通問候電話，你不妨翻看自己的通話記錄，一般不會超過五分鐘；在手機上看待辦清單進行梳理，或整理抽屜和桌面。

十五分鐘的碎片時間，我可以做什麼？以「黃色、藍色和綠色」為主。與姊妹淘電話聊天；讀一篇精選文章、聽一節音訊課或看一部TED；做一節十五分鐘以內的「Keep」（編按：一款健身訓練應用程式）。

你也能根據自己的場景以及喜好，列出自己碎片時間喜歡做的事，切記不要貪多，最好一次就一個，逐漸培養自信心。一開始你可以先列出自己最想充分利用的場景，例如等電梯的時間，放在手機螢幕上做提醒，也可以寫在便利貼上。然後就對照著這個碎片時間行為表，充分利用碎片時間來執行。用五色時間管理法，靈活安排碎片時間，讓每分鐘都有價值。

書籍介紹

本文摘錄自《點時成金的五色時間管理：用「資產配置法」投資每一分鐘 建立原子習慣 讓自我價值如滾雪球般增長》，方言文化出版

作者：曉一

不用靠毅力，終結慣性拖延，以「加減乘除」四原則，每天多出1小時！

作者於學生時代，實踐了五色時間管理法，取得高考狀元桂冠；出社會後，每年讀書超過200本，觀影超過100部，運動超過10000分鐘。