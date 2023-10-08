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2023/10/08,
科學

《一日一頁宇宙大驚奇》：國際太空站每45分鐘就會晝夜交替，與地球通訊該使用哪個時間標準？

《一日一頁宇宙大驚奇》：國際太空站每45分鐘就會晝夜交替，與地球通訊該使用哪個時間標準？
Photo Credit: 商周

我們想讓你知道的是

由於國際太空站每90分鐘繞地球運行一次，因此45分鐘就會晝夜交替。工作為每天24小時分3班輪班。所以國際太空站上的時鐘，使用的是世界協調時間。

文：左卷健男

國際太空站裡有哪些人呢？（關於在國際太空站上班的人的知識）

國際太空站上會有太空人和一般人輪流進駐。

長駐團隊以及短期停留團隊

在宇宙開發探測方面，分為一次派駐好幾個月的長期停留團隊，以及一兩週後就返回地球的短期停留人員。太空站裡的工作，需要跟任務和太空船發射行程等相互搭配，讓團隊能夠輪流執行。

國際太空站的標準通用語言是英語，有時是俄語

國際太空站的官方語言是英語。就算是日本太空人在和日本控制室溝通時，也是用英語進行。但登上俄羅斯聯盟號或和俄羅斯控制室通訊時，就是用俄語。太空人的國籍比例上，人數較多的順序是美國、俄羅斯、日本。

會有更多遊客前往太空站嗎？

自2001年首次有平民造訪國際太空站以來，2021年包括一名日本商人在內共有29位遊客，2022年甚至有一個美國旅行團前往國際太空站。據說未來遊客人數還會繼續增加。

  • 小知識：想要成為NASA的太空人，首先必須具有美國國籍。
宇宙大驚奇_p236圖
Photo Credit: 商周
NASA 網站上發布的國際太空站成員合照

國際太空站上是使用哪種時間標準？（關於調整時差的知識）

國際太空站使用世界協調時間（UTC）。

一個每45分鐘就經歷晝夜交替的世界

由於國際太空站每90分鐘繞地球運行一次，因此45分鐘就會晝夜交替。工作為每天24小時分三班輪班。所以國際太空站上的時鐘，使用的是世界協調時間。

與地球的通訊也是以世界協調時間為準

和地球上的人通訊時，也同樣使用這個時間標準。日本的控制室也是採用UTC。UTC不僅是國際太空站的標準時間，也是世界各國的標準時間，它由銫原子鐘進行計時。UTC也用來做超出國家邊界時的時間判定。

有時也會使用UTC以外的「時鐘」

據說俄羅斯聯盟號太空船，在飛行期間使用的就是莫斯科標準時間。目前已經退役不再使用的太空梭，是用發射後過掉多少時間來作為標準時間。時鐘確實和許多重要的標準息息相關。

  • 小知識：格林威治標準時間（GMT）在1981年12月31日已經宣告停用。
宇宙大驚奇_p237圖
Photo Credit: 商周
聯盟號太空船

書籍介紹

本文摘錄自《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》，商周出版

作者：左卷健男
譯者：高品薰

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Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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