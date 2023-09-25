習近平恨之入骨的英國「半年報告」，逐漸變成「另類中英聯合聲明」
我們想讓你知道的是
英國政府1997年將香港主權移交中國，英國外交部每半年都會針對《中英聯合聲明》在香港的實行情況，向國會發表「香港半年報告」，更新香港最新的社會狀況，北京對「一國兩制」的維持或破壞如何。這為何令北京生氣？
文：曾志豪（香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣）
這次最新的「半年報告」，持續關注了黎智英案、47人案，這算是老問題的持續監察；也有新的跟進，譬如說《港區國安法》的適用範圍擴大了，差點便要把《願榮光歸香港》給禁制了。特區政府突然的通緝令，其中包括了身在英國的香港人，英國也表達了關注抗議。
而北京的反應，其實也是非常「標準」：「《中英聯合聲明》是歷史文件，97回歸後英國對香港沒有主權沒有治權沒有監察權，英方是粗暴干涉別國內政」云云。
某程度上，現在英方的「半年報告」，以及北京的回應，都慢慢構成了「另類中英聯合聲明」。1984年的《中英聯合聲明》是表達雙方對解決香港問題的立場和態度，今天的「另類中英聯合聲明」則是表達了雙方對香港問題現狀的理解和態度。
英方核心要義只有一個：英方仍然有監察香港事務的責任和權利。97後的香港，英國仍有份。中方的立場則是：香港的事是中國的事，和英國無關。
不過英國角色並不易做，甚至左右為難。過去中英雙方的政治關係仍未破局的時候，英方發出的「半年報告」，甚至被香港人理解為「低聲下氣」，譬如2017年的「半年報告」，便這樣形容，指「『一國兩制』整體運作正常，但仍面臨壓力。」
那一年發生了什麼事呢？便是英國人權活動人士羅傑斯（Benedict Rogers）被拒入境香港、高鐵「一地兩檢」、香港立法會議員資格被撤銷事件（DQ事件）。
當日的香港人其實對英國的「半年報告」非常不以為然，甚至關注度也不足，因為覺得英國政府的字眼不痛不癢，沒有真正回應香港的困局。
這也是英國「半年報告」的為難之處，你要彰顯自己仍然有監察《中英聯合聲明》的權利和責任，那麼便勢必引起香港人的高度期望，就是你如何「彰顯」？如何體現？而並非只是一紙報告？
2019年前的香港，對「半年報告」不算有太大關注；2019年後的香港，因為《港區國安法》的打壓，香港本地已難有正面批評政府的聲音，英國的「半年報告」顯得珍貴，可以借報導新聞，間接地引述西方世界對香港現況的批評。也同時設立一個前提：就是香港是世界的香港，至少是英國有份的香港，北京不能關起門打仔，香港不是普通的內地城市。
特別是愈來愈多香港人移民英國，在英國本土的香港人對英國政府的政治責任會有更高的期望和要求。譬如黎智英案，海外香港人團體固然歡迎英國的持續報告監察，但也開始表達了「要有具體行動」的要求。也即是說，不能只出報告說我有責任監察，但沒有任何實際行動跟進。
說英國政府完全沒有行動也不公道，至少英國政府給BNO香港人移居英國的權利；但如果要求更進一步的制裁、杯葛、外交手段施壓北京，則看起來，英國政府也沒有這方面的打算。
所以現在中英雙方似乎建立起另類的默契：你繼續監察但不要有具體行動，我照樣反駁你但不會有過激反應。
對北京來說，英國的「半年報告」是否只是純粹的口水仗呢？也不是，這應該是習近平最恨之入骨的一份報告，因為英國認為自己有監護責任，等於宣佈，香港的殖民地歷史「恥辱」仍未終結，北京仍然未能「完整收回」香港，香港仍然是被英國持續關注的城市。這對好面子的習近平來說，是最難忍受的。
而且最弔詭的地方是，北京還不能不回應英國的報告，無論是駁斥、維護、解釋，其實就等於是「回應英方的報告」，有點像回應領導的考察批評。
你想一想，如果街邊一個亳無關聯的人對你家庭指手劃腳，說你虐待兒童，你是不會理睬，更不會大動肝火回應。正常做法就是避開走人。什麼情況下你會暴跳如雷、長篇大論的回應反駁？就是，你也重視對方的意見，你也覺得對方有份，你才會很緊張的回應。
所以，北京每次的緊張反應，都很諷刺的，坐實了英國「半年報告」的「合法性」。
由清廷割讓給英國開始，香港就注定不是一個普通的中國城市，香港的命運和世界緊扣相連，縱使香港內部狀況被大幅更改，但香港的內政，很抱歉，英國真的有份介入呢。
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原標題：客座評論：習近平最恨之入骨的報告
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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