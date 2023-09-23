屏東工廠大火：廠商未給正確資訊「還沒射水就爆炸」，明揚遭起底「血汗工廠」勞動部一週內完成勞檢
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昨（22）日屏東明揚科技公司發生大火，搜救仍持續進行中。消防局最新表示工廠未給正確資訊，沒射水就已爆炸了，而明揚也遭起底為血汗工廠，勞動部預計將在一週內對其進行勞檢。蔡總統已南下慰問與視察救援進度，並承諾將在撲滅火勢後盡快召開調查會釐清真相。
屏東明揚未給正確物質資訊，還沒射水就爆炸
（TVBS新聞網）昨（22）日下午5點多，在屏東市經建路科技園區內的明揚國際科技公司、專門生產高爾夫球的公司，突然發出爆炸巨響，造成百人受傷、目前已3名警消人員殉職、3位員工離世，火勢尚未撲滅，警方、消防人員仍在現場戒備中，屏東縣消防局副局長在現場，他表示，若下大雨，將以安全優先考量，請打火弟兄們先撤退。
屏東縣消防局副局長李彬正說明，一顆高爾夫球有百分之90是塑膠，外面再包一個塗料，像是油漆，會有一個調和劑，像是黏著劑，那個東西是一爆，我們要進去之前，「廠區沒有跟我們講」，他只有說一個「環己烷」，它是高溫會起火花，不至於會爆炸，我們就會根據危險物品的應變指南去查，「第一時間還沒有射水就爆炸了」，之後我們有去詢問業者，為什麼我們搶救過程中一直在爆，不是給我們非常正確的物質資訊。
李彬正繼續說，裡面塑膠的東西，很容易復燃，我們已佈水線進去，並持續降溫，希望能將火勢撲滅，被問及下午有收到大雨特報，若是現場下大雨會怎麼處理，他則回應，先讓所有的消防人員先撤退，因為不敢保證裡面的化學物質會不會再爆炸，為了安全起見，我們會選擇要大家先撤。
明揚遭起底是血汗工廠，勞動部將在一週內完成勞檢
（中央社）屏東科技園區明揚國際廠房大火引發關注。勞動部長許銘春今（23）日在立法院備詢表示，明揚國際公司過往有3次超時工作裁罰紀錄，也曾發生員工職災狀況，待救災告一段落，勞動部會與經加區管理處一同勞檢。
屏東科技產業園區內的明揚國際工廠昨日傍晚發生爆炸意外，搜救行動持續至今天清晨6時，大火延燒12個小時未滅，仍冒出陣陣火光，消防員持續射水降溫滅火，釀成嚴重傷亡。
立法院會今日邀請行政院長陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。
國民黨立委王鴻薇質詢指出，昨日傳出災情後，工廠爆炸原因雖仍待調查，但明揚國際工廠遭披露是「血汗工廠」，不僅法院判例有超時工作，工廠環境也相當惡劣，過往行徑劣跡斑斑，勞動部是否曾接獲陳情投訴。
許銘春備詢表示，明揚國際公司位於經濟部加工出口區，相關勞動條件與職業安全衛生檢查，由經濟部加工出口區管理處屏東分處進行；昨日晚上後她一直掌握訊息，有關超時工作，確實過往有3次裁罰紀錄。
許銘春表示，明揚國際公司於民國110年被罰新台幣5萬元、111年罰10萬元、112年罰15萬元，經加區管理處有加重處罰；依據職安衛通報系統，的確曾發生員工職災狀況，大部分是捲夾、跌倒、骨折等。
許銘春表示，目前以救災為主，待救災告一段落，勞動部會與經加區管理處一同勞檢。
陳建仁備詢表示，依據現場指揮官所說，並非噴水後爆炸，原因相當複雜，需要深入到現場勘查，行政院會盡快查明爆炸與起火真相。
時代力量立委邱顯智質詢時指出，依據消防法規定，工廠若大火要先告知化學藥品平面擺置圖給消防隊，這次事件是否有告知。
陳建仁表示，目前正在調查，「為什麼當時沒有提供相關易燃物質，或者化學品的配置地點」。
邱顯智詢問，消防員協會正在舉行記者會，訴求補人力、組工會等，詢問陳建仁態度。
陳建仁回應，消防員都是公務員，組工會一事會來了解研議，但一定會對消防員權益做最好保障，珍惜每一位消防員的勇敢投入，「他們犧牲奉獻我們都相當不忍，一定從優撫卹」。
蔡英文將赴屏東探視慰問，承諾儘速召開調查會釐清真相
（TVBS新聞網）屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚發生爆炸意外，釀3名消防員不幸殉職。總統蔡英文今日表示，她將南下關心救援進度以及探視慰問，也要向殉職同仁和家屬表達哀悼之意，也請相關單位給予家屬最及時的協助，並將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故的真相。
蔡英文則今日上午在總統府接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」的行程前，並於會前對火災發表談話。
蔡英文表示，屏東發生重大火警事故，事發後第一時間，她就指示相關單位全力投入救災，屏東縣政府也成立災害應變指揮中心，啟動大量傷患機制。她說，在行政院長陳建仁指揮下，內政部長林右昌、衛福部次長王必勝，昨晚也都立即南下提供協助。
蔡英文指出，目前救援協助仍在進行中，非常遺憾有3位消防人員在救災中殉職，她要向殉職同仁和家屬表達哀悼之意，也請相關單位給予家屬最及時的協助，並將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故的真相。
蔡英文表示，她也要請第一線同仁務必持續全力救災，以及協助傷患得到最好的照顧，也要注意自身的安全 ，「稍後我也會南下關心救援進度跟探視慰問」。她謝謝所有投入的救災人員、醫護人員，在各自的崗位上提供最大的協助與支持。
新聞來源
- 屏東工廠未給正確「物質資訊」！沒射水就炸了 若下雨消防撤退（TVBS新聞網）
- 立委指明揚劣跡 勞動部：救災告一段落將勞檢（中央社）
- 快訊／屏東工廠大火消防弟兄殉職 蔡英文將赴屏東：盡速開調查會（TVBS新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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