屏東工廠大火：廠商未給正確資訊「還沒射水就爆炸」，明揚遭起底「血汗工廠」勞動部一週內完成勞檢

屏東明揚未給正確物質資訊，還沒射水就爆炸

（TVBS新聞網）昨（22）日下午5點多，在屏東市經建路科技園區內的明揚國際科技公司、專門生產高爾夫球的公司，突然發出爆炸巨響，造成百人受傷、目前已3名警消人員殉職、3位員工離世，火勢尚未撲滅，警方、消防人員仍在現場戒備中，屏東縣消防局副局長在現場，他表示，若下大雨，將以安全優先考量，請打火弟兄們先撤退。

屏東縣消防局副局長李彬正說明，一顆高爾夫球有百分之90是塑膠，外面再包一個塗料，像是油漆，會有一個調和劑，像是黏著劑，那個東西是一爆，我們要進去之前，「廠區沒有跟我們講」，他只有說一個「環己烷」，它是高溫會起火花，不至於會爆炸，我們就會根據危險物品的應變指南去查，「第一時間還沒有射水就爆炸了」，之後我們有去詢問業者，為什麼我們搶救過程中一直在爆，不是給我們非常正確的物質資訊。

李彬正繼續說，裡面塑膠的東西，很容易復燃，我們已佈水線進去，並持續降溫，希望能將火勢撲滅，被問及下午有收到大雨特報，若是現場下大雨會怎麼處理，他則回應，先讓所有的消防人員先撤退，因為不敢保證裡面的化學物質會不會再爆炸，為了安全起見，我們會選擇要大家先撤。

明揚遭起底是血汗工廠，勞動部將在一週內完成勞檢

（中央社）屏東科技園區明揚國際廠房大火引發關注。勞動部長許銘春今（23）日在立法院備詢表示，明揚國際公司過往有3次超時工作裁罰紀錄，也曾發生員工職災狀況，待救災告一段落，勞動部會與經加區管理處一同勞檢。

屏東科技產業園區內的明揚國際工廠昨日傍晚發生爆炸意外，搜救行動持續至今天清晨6時，大火延燒12個小時未滅，仍冒出陣陣火光，消防員持續射水降溫滅火，釀成嚴重傷亡。

立法院會今日邀請行政院長陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，昨日傳出災情後，工廠爆炸原因雖仍待調查，但明揚國際工廠遭披露是「血汗工廠」，不僅法院判例有超時工作，工廠環境也相當惡劣，過往行徑劣跡斑斑，勞動部是否曾接獲陳情投訴。

許銘春備詢表示，明揚國際公司位於經濟部加工出口區，相關勞動條件與職業安全衛生檢查，由經濟部加工出口區管理處屏東分處進行；昨日晚上後她一直掌握訊息，有關超時工作，確實過往有3次裁罰紀錄。

許銘春表示，明揚國際公司於民國110年被罰新台幣5萬元、111年罰10萬元、112年罰15萬元，經加區管理處有加重處罰；依據職安衛通報系統，的確曾發生員工職災狀況，大部分是捲夾、跌倒、骨折等。

許銘春表示，目前以救災為主，待救災告一段落，勞動部會與經加區管理處一同勞檢。

陳建仁備詢表示，依據現場指揮官所說，並非噴水後爆炸，原因相當複雜，需要深入到現場勘查，行政院會盡快查明爆炸與起火真相。

時代力量立委邱顯智質詢時指出，依據消防法規定，工廠若大火要先告知化學藥品平面擺置圖給消防隊，這次事件是否有告知。

陳建仁表示，目前正在調查，「為什麼當時沒有提供相關易燃物質，或者化學品的配置地點」。

邱顯智詢問，消防員協會正在舉行記者會，訴求補人力、組工會等，詢問陳建仁態度。

陳建仁回應，消防員都是公務員，組工會一事會來了解研議，但一定會對消防員權益做最好保障，珍惜每一位消防員的勇敢投入，「他們犧牲奉獻我們都相當不忍，一定從優撫卹」。

蔡英文將赴屏東探視慰問，承諾儘速召開調查會釐清真相

（TVBS新聞網）屏東科技產業園區明揚國際科技公司22日傍晚發生爆炸意外，釀3名消防員不幸殉職。總統蔡英文今日表示，她將南下關心救援進度以及探視慰問，也要向殉職同仁和家屬表達哀悼之意，也請相關單位給予家屬最及時的協助，並將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故的真相。

蔡英文則今日上午在總統府接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」的行程前，並於會前對火災發表談話。

蔡英文表示，屏東發生重大火警事故，事發後第一時間，她就指示相關單位全力投入救災，屏東縣政府也成立災害應變指揮中心，啟動大量傷患機制。她說，在行政院長陳建仁指揮下，內政部長林右昌、衛福部次長王必勝，昨晚也都立即南下提供協助。

蔡英文指出，目前救援協助仍在進行中，非常遺憾有3位消防人員在救災中殉職，她要向殉職同仁和家屬表達哀悼之意，也請相關單位給予家屬最及時的協助，並將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故的真相。

蔡英文表示，她也要請第一線同仁務必持續全力救災，以及協助傷患得到最好的照顧，也要注意自身的安全 ，「稍後我也會南下關心救援進度跟探視慰問」。她謝謝所有投入的救災人員、醫護人員，在各自的崗位上提供最大的協助與支持。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航