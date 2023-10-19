【專訪】女同志照服員潔茹：家人接納、鄰居與部落族人的接受，能和伴侶相愛相殺就已足夠
我們想讓你知道的是
「我們那個年代不算開放，但學校是有些小團體、有點氛圍。那時喜歡女生我不緊張，比較是好奇，也沒有想太多。」後來幾個短暫交往，潔茹認為自己對於伴侶性別並沒有刻意選擇，只是每段愛情都不乏爭吵。潔茹的個性好強，但也正因為這樣的個性，讓她守住了自己的幸福。
文：小海｜圖：林靜怡
潔茹駕輕就熟地翻開歌本，當同桌友人還在彼此推託、思索要點哪些歌時，她總是知道自己要唱什麼。拿起麥克風，音準架勢絕對一流。卡拉OK包廂深藏在部落的小吃店後，卻是潔茹大放異彩的空間。
「比較好發揮呀。」她笑著說的當然不只是歌藝。台東地廣人稀，人們與人們能夠在點頭之外搭上線，往往是既有人脈來到適切的場合。當氛圍隨著音樂緩緩發酵，卡拉OK包廂就是台東人的時代廣場。失意時流連、開心時歡唱，最重要的是遇見想遇見的人。「我有個同學是T，我們找她唱歌，她就帶她的表妹也是T……總之慢慢就會認識更多人。」潔茹的前女友就是在卡拉OK認識，不要看小小的包廂容納不了太多人，事實上台東人的關係都在彼此身後，就等著下一次歡唱相聚的熱鬧浮現。
「不過現在這個，是她來我家附近上班認識。」講到目前交往十年的伴侶，潔茹口吻裡多了些甜蜜。「我們約會也會去卡拉OK就是了。」
死了都要愛，不淋漓盡致不痛快
「剛開始的時候，是我去黏她。」遇見愛就追求，追求了就努力堅守。曾經也有過一段異性戀婚姻的潔茹，和前夫交往、結婚到分開，長達十年。個性倔強的她，總是忠於自己的選擇。「會分開就是被逼到了，對男生女生都一樣。被逼到與其讓自己心情那麼複雜，不如剪斷。」從小就知道自己喜歡男生也喜歡女生的潔茹，認為在交往對象上性別並不是重點。「就只是器官不同而已啊。」「重要的是人跟人相處，因為喜歡就是喜歡嘛，你說跟女生在一起就不會吵架嗎？吵得更兇咧。」不拘小節的潔茹認為伴侶關係反而關鍵在溝通，而不是性別。
什麼都可以吵，也許是愛的熱烈吵的也就猛烈。「她知道我結過婚，就會拿那個男生來比較，就會吵架。」離婚後遇到現任女友，拌嘴、冷戰，再和好的橋段不停上演，不知不覺也長跑十年。愛的樣貌難以定義，但總是由相愛的兩人來執筆描寫。
這是潔茹第一次深入交往同性伴侶，過去在國中曾有純純愛戀，「我們那個年代不算開放，但學校是有些小團體、有點氛圍。那時喜歡女生我不緊張，比較是好奇，也沒有想太多。」後來幾個短暫交往，她認為自己對於伴侶性別並沒有刻意選擇，只是每段愛情都不乏爭吵。潔茹的個性好強，但也正因為這樣的個性，讓她守住了自己的幸福。
「能在一起，是一哭二鬧三上吊來的。」現在潔茹與女友和父母一起住在部落家中，彼此相處融洽。但是能夠走到今日，也是經過許多辛苦，「媽媽一開始不同意。」和女友的交往稍穩定後，潔茹選擇不對父母講明，開始帶女友回家過夜。兩人同進同出睡在同間寢室，母親最初以為是好友相處，不久後感覺越來越奇怪，終於發現兩人關係不一樣。
「我媽就不准我跟她在一起。」潔茹被迫與女友分開，「大概一個禮拜吧，沒有見到面，我就一哭二鬧三上吊。」講著當時如何激烈，潔茹哭著鬧著問母親，「為什麼我不行跟她在一起？為什麼不行？」這個提問其實直指了相處的核心，關係是屬於投入的兩個人，而不該是外在的定義。母親或許是知道自己管不住她，也可能是由此理解了潔茹堅決的心意，後來不再反對。「我媽說，妳這樣子總比老了以後一個人怎麼辦，還不如有伴陪妳。」
家裡接受了這段感情，兩人的關係經由朝夕相處，在人際緊密的部落中也慢慢被知曉。
是誰太勇敢說喜歡離別，只要今天不要明天
「附近的人都知道，但不會點破，我覺得是一個很好的默契。」與女友同住屋簷這些年，雖然工作時間錯開不常同進同出，但部落裡的大家都知道。「一開始有想說要躲，但後來爸爸媽媽都知道了。我覺得家族OK，我自己就不會那麼在意外人看法。」加上其實部落裡的同志並不少，潔茹提到尤其現在孩子們勇於做自己、表達直接，所以族人們也逐漸習慣不同性向選擇的存在。
只是，願意接納不代表能正式講開，視為日常也不一定定義成正常。這是同志在部落裡生活的樣貌。「跟一般的（婚姻）還是會有差，像是女生跟女生，要怎麼在部落辦流水席？」曾經有過一次婚姻的潔茹，知道就算同性能夠取得法定伴侶身分，仍有許多生活中的界線無法跨過。
「在某些程度上，你會自己做個區分。我的朋友兩個也是同志結婚，就沒有辦。」會注意到這些異樣的潔茹，卻不被這樣的限制困擾。就像之前公投時許多龐雜聲音出現，潔茹知道但不太被影響。「這就是人啊，本來就會有兩派，搞不好有三派咧。」率性的她一如往常不屑一顧。「我是覺得生活還是要過，所以我不會太在意這些，因為生活比較重要。本身我們好不好，比較重要。」
愛情是座城堡，把愛放在裡面很好
「剛開始的時候，我其實有點猶豫。」「我沒有那麼慎重地把人帶回家過，不確定因素太多，要下定決心跟她走長久還滿困難的。」回想最初在一起時的各種挑戰，大多時候的確來自兩人本身的想法糾結。「她也會很緊張我能不能跟她走完。」社會上異性戀婚姻與同性婚姻的比例懸殊，所以結過婚的潔茹知道女友對這段關係會不安，也很合理。
相愛容易相處難，更難的是一旦長久，許多現實問題就得面對。「比較困擾的像我們有買保險，我就問她，你受益人寫誰？」沒有婚姻連結，兩人只能各自填寫家人名字。「我有跟他們講，要留錢給妳。」潔茹的女友不是沒有考慮到老了、病了的問題，但是否要因此而結婚，遲遲又無法做出決定。「也是啦，我們兩個人很會吵，所以還要再走一段、再說再研究，不然又要離婚很麻煩。」潔茹不排斥再婚，但始終尊重女友的想法。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。