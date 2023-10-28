【專訪】台東農田水利署的女同志伴侶：在傳統單位中逐漸出櫃的過程，觀察到人情可愛
我們想讓你知道的是
相較於同婚公投時某些流言蜚語，把他人的終身幸福當作茶餘飯後來評點，方旖旎和許智盈發現如果讓人們先認識你、才看見社會貼的標籤時。大多數人都選擇支持這個自己結識熟悉的對象，而不是讓外在標籤來定義。
文：小海｜圖：林靜怡
「這裡就好像一個大家庭，當然也是一個很傳統的組織。我們流動率不高，相處大概都二十年起跳。」來到台東工作的許智盈轉眼在單位服務超過十五年，她和伴侶方旖旎任職於農田水利署台東管理處，這是個日治時期就存在的法人團體，深入鄉間主責農田水利等事務。過去五年才招考一次，人員進來後幾乎就穩定工作到退休。「署內是很不年輕的狀態，所以要告知機關登記時，我們用了一點小技巧。」
這裡所謂的「登記」，是指兩人去（2022）年完成的同性婚姻登記。許智盈與方旖旎前後梯進入農田水利署工作，在此相遇相知後交往，走到結婚這一步是雙方都期待的結果，但如何讓保守單位內的同事與主管們得知，卻傷透腦筋。
「畢竟要請婚假，還有申請補助這些......」兩人交往到成婚都不高調，不過要完成行政制度上的手續，就還是必須把同婚登記的事實通報單位。偏鄉民風純樸，再加上單位裡長輩居多，還好方旖旎想起2018年同婚公投期間，有位人事室同仁曾在大家面前毫不諱言地表態，「我支持呀，為什麼不行？」因此她和許智盈在結婚登記當天就告知該同仁，並且在她的陪同下，一起向人事主任說明。
「這有什麼關係？」主任原本以為如此大陣仗地約出來談事情，是有嚴重事件，沒想到是一樁美事。「她本來不用特別去跟上面的長官們講，可是後來回去想一想，她就親自跟長官們告知這件事。」人事主任不只欣然接納，還藉此機會向同仁們溝通同婚合法，不要再用異樣眼光看待。
「從那個時候開始，我們就沒有再去隱瞞。」在大家認知中相對守舊的台東，並且在這麼傳統的公務單位裡，方旖旎和許智盈並沒有遭遇到巨大的挫折與攻擊。「也許在真正遇到同志時，他們會發現這只是那個人的人生。不那麼陌生、不會那麼污名化。」兩人都記得有些同事在過去是表態不接受同志的，可是經過這次告知，她們理解到有些人或許只是未知帶來的恐懼，一旦發現身邊熟悉的人就是同志時，更被在乎的是這個人的特質與能力，而不是外在標籤。
方旖旎和許智盈目前都擔任水利工作站的站長，一個管理知本、一個管理鹿野。龐雜公務和人情接待兩人都全力以赴，合群又負責的工作能力有目共睹。這樣的特質是單位裡相處的關鍵，而不是性別取向或婚姻選擇。
「同志身份只是個標籤。標籤是死的，當他們把標籤放在人身上時，就會發現並沒有比較明顯。」在單位中逐漸出櫃的過程，讓方旖旎和許智盈觀察到人情可愛。「有天我進本處，就被我們的處長叫上去。」旖旎想到有次返回水利會管理處洽公，遇見年約六十、有著三個小孩的處長。「一開始我想他會用一種不去談論的態度面對，因為很多人都是用這個方式，不去碰觸這個話題。」但是這位男性長輩、看似嚴肅的長官，卻意外開口鼓勵她。「恭喜妳呀，這一段走下來很辛苦，我們知道。」旖旎把處長的話回去重述給智盈聽，「妳們不用擔心這樣會影響到工作。」
處長的寬慰正是兩人當初很大的憂慮，若是在保守組織中被得知性傾向，是否就會遭受歧視、排擠，連帶影響工作升遷？但隨著告知主管與同仁，她們得到的回應幾乎都是給予祝福或「這也沒什麼啦。」相較於公投時某些流言蜚語，把他人的終身幸福當作茶餘飯後來評點，方旖旎和許智盈發現如果讓人們先認識你、才看見社會貼的標籤時。大多數人都選擇支持這個自己結識熟悉的對象，而不是讓外在標籤來定義。
時代在改變，我們就是彼此的支持
這樣的理解難得又可貴，身爲女同志或許在生活過程不太容易被察覺，也就不會頻繁遭受異樣眼光。但時代氛圍可以走到在傳統單位中同性婚姻被祝福，實在出乎兩人意料。「我大她六七歲，所以根本沒有預期到會有這一天。」智盈過往以為自己與伴侶將一輩子永遠隱藏幕後。「到公投那幾年，才覺得是有機會不一樣的。」旖旎覺得雖然公投的過程讓許多撕裂發生，但它也的確讓同志浮出來，讓大家看到事情的正反兩面。過去隱而未現的性傾向樣貌被社會大眾認知，這些進程都是很多人在前面一段一段的努力。
「公投開始時，許多彩虹的、同志的團體就自辦有關療癒的活動。」在台東，雖然同志社群不像大城市這麼多，但是點點星火仍是傳遞著各種溫暖。「晃晃、勵馨......」她們數著不同空間不同類型的活動，串連著相同支持的力道。旖旎過去就會上網搜尋資訊，她點開手機，像是名為台東在地友善性別團體的LINE群組，人數不多大約百來位，但三不五時就會貼出活動資訊。「隨著運動和社會文化，的確有點差別。」旖旎知道在台東哪裡可以遇見友善性別的人，而智盈則是在跟她交往以後，初次參加了同志大遊行。
有場合，就有機會承接住一個又一個需要對話的孤單靈魂。作為少數群體，同志生活經驗不像一般知識顯而易見、容易取得，也因此一旦有能力，通常會願意為彼此做更多。「當我們的身分不需要再去戴著面具隱藏時，就會覺得可以做些事情，當年也是（感謝）有這樣的人、空間。」旖旎肯定著這幾年在台東參與的性別活動，如今結婚出櫃，在支持活動上更能義無反顧，甚至有些責無旁貸的心情，希望自己和智盈能夠鼓勵更多人。
「如果身份還不適合走出來，透過podcast也是一個方式。」兩人翻閱手機中的清單，談到「女同志週記」、「同寮」、「星期三神經」等節目。「現在真的比較多資源了，就在網路上面。因為辦活動也要那個人肯走出來，如果走不出來，這些資源還是受限。」智盈提到仍有許多時候無法曝光的族群，現在經由網路也能提供很多連結。「或是利用線上會議做團體聚會，主題要好玩吸引人。」旖旎覺得在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，許多線上軟體發展成熟，這倒不失成為一個方案，讓地幅狹長、人口分散的台東同志族群可以相聚。
路遙遠，一起走
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我們想讓你知道的是
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格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。