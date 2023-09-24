阿薩德時隔19年再次訪問中國，習近平為何現在拉攏敘利亞？
我們想讓你知道的是
敘利亞總統阿薩德9月21日抵達杭州。他將出席杭州亞運會開幕式，並於22日與中國國家主席習近平舉行會談。此行是他自2004年以來再次訪問中國，被認為是其政權殘酷鎮壓反對派十多年後重返國際舞台的重要一步。
文：德國之聲中文網
當地時間9月21日中午，中國官媒新華社、中國新聞社等發布了「來華出席亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾抵達杭州」的簡短消息。中國央視新聞在發布相關消息時以「有朋自遠方來 敘利亞總統抵達杭州」為標題，並在新浪微博上直播了「敘利亞總統到訪迎賓儀式」，時長35分鐘。
影片畫面上可以看到杭州蕭山機場大霧彌漫，大約100名杭州大學生和小學生身著美麗的服飾組成整齊的迎賓隊伍在毛毛細雨中等候。十幾分鐘後，巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）總統一行乘坐的中國國際航空公司的飛機在霧中降落，巴沙爾・阿薩德和夫人走下懸梯，走上紅地毯，受到中方官員的迎接。兩名小學生向巴沙爾總統夫婦送上了鮮花，載歌載舞的迎賓隊伍和杭州亞運會吉祥物人偶營造出歡樂的氣氛。
將與習近平同框
據敘利亞總統辦公室日9月19日發布的消息，巴沙爾・阿薩德率領的高級別代表團將到中國的數個城市參加一系列會議，並會與中國國家主席習近平會談。代表團成員包括敘利亞外交和僑民部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等人。
9月21日，中國外交部發言人華春瑩宣佈：國家主席習近平將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。中方公佈的來華出席開幕式的外國領導人包括敘利亞總統巴沙爾・阿薩德。
中國外交部發言人毛寧在9月21日的例行記者會上說，「巴沙爾總統本人高度重視發展中敘關係，此次是他就任總統以來第二次來華，習近平主席等中國領導人將同他舉行會見，就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。相信巴沙爾總統此訪將進一步深化兩國政治互信和各領域合作，推動兩國關係再上新台階。」據報導，習近平和巴沙爾・阿薩德的會晤於22日舉行。
與中國的關係
巴沙爾・阿薩德此次對中國的訪問之所以引人注意，一個重要的原因就是自2011年敘利亞內戰爆發後，他受到美國、歐洲、澳洲、加拿大和瑞士等西方國家的制裁，外交上處於孤立地位，僅訪問過俄羅斯和本地區的伊朗、阿聯、阿曼和沙烏地阿拉伯等四個國家。2004年，巴沙爾・阿薩德曾首次訪問中國，並與時任國家主席的胡錦濤會面。那次訪問使他成為1956年中敘兩國建交以來首位訪華的敘利亞總統。
談到阿薩德與中國的關係，《路透社》在報導中寫道，「阿薩德因殘酷鎮壓2011年爆發的反政府示威而被其他國家孤立，但中國與敘利亞的主要盟友俄羅斯和伊朗一樣，和阿薩德仍保持著這些關係。」中國至少八次否決了聯合國譴責阿薩德政府、旨在結束長達十年之久的多方衝突的提議。對阿薩德政權實施多邊制裁的努力未能在聯合國安理會獲得一致支持，因為中國和俄羅斯都是安理會成員。
敘利亞內戰迄今造成近50萬人喪生。聯合國委託的調查人員稱，俄羅斯的轟炸和伊朗支持的民兵要對敘利亞戰爭以來超過20萬平民的死亡負責。不過，《路透社》也指出，「與伊朗和俄羅斯不同，中國沒有直接支持阿薩德政權重新控制國家的努力。」
敘利亞於2022年加入中國的「一帶一路」倡議，並於今年5月重返由22個國家組成的阿拉伯聯盟。《路透社》認為，阿薩德此次中國之行為結束敘利亞政權十多年來在西方制裁下的外交孤立邁出了步伐，「與中國國家主席一起現身地區運動會，應該會為敘利亞緩慢重返世界舞台增添更多合法性。」
中國為何現在拉攏阿薩德？
敘利亞是一個規模相對較小的石油生產國，但對中國具有重要的戰略意義，因其位於重要的產油國伊拉克、連接歐亞的土耳其和地區斡旋者約旦之間。
《俄羅斯衛星通訊社》援引大馬士革大學國際關係教授巴薩姆・阿布・阿卜杜拉稱，「這次訪問標誌著敘中關係進入了一個全新階段」，「兩國有許多共同的原則，如反對美國霸權主義，而敘利亞在其中繼續發揮作用。」此外，「敘利亞在美軍撤出敘利亞領土的問題上需要中國的支持」，雙方「可以建立經濟關係的領域有很多。」他稱，「如果說中國過去在這一問題上一直猶豫不決，那麼今天，鑑於與美國的對抗日益加劇，以及美國企圖通過在南中國海或中東建立聯盟來封鎖中國，那麼中國將有必要採取更加果斷的措施來捍衛自己的利益及其在中東的影響。」
《路透社》報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）認為，「在第三個任期內，習近平尋求公開挑戰美國，所以我認為他願意違反國際準則並招待像阿薩德這樣的領導人並不奇怪。這會讓中國在世界上進一步邊緣化，但他不在乎這個。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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