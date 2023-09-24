阿薩德時隔19年再次訪問中國，習近平為何現在拉攏敘利亞？

文：德國之聲中文網

當地時間9月21日中午，中國官媒新華社、中國新聞社等發布了「來華出席亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾抵達杭州」的簡短消息。中國央視新聞在發布相關消息時以「有朋自遠方來 敘利亞總統抵達杭州」為標題，並在新浪微博上直播了「敘利亞總統到訪迎賓儀式」，時長35分鐘。

影片畫面上可以看到杭州蕭山機場大霧彌漫，大約100名杭州大學生和小學生身著美麗的服飾組成整齊的迎賓隊伍在毛毛細雨中等候。十幾分鐘後，巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）總統一行乘坐的中國國際航空公司的飛機在霧中降落，巴沙爾・阿薩德和夫人走下懸梯，走上紅地毯，受到中方官員的迎接。兩名小學生向巴沙爾總統夫婦送上了鮮花，載歌載舞的迎賓隊伍和杭州亞運會吉祥物人偶營造出歡樂的氣氛。

將與習近平同框

據敘利亞總統辦公室日9月19日發布的消息，巴沙爾・阿薩德率領的高級別代表團將到中國的數個城市參加一系列會議，並會與中國國家主席習近平會談。代表團成員包括敘利亞外交和僑民部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等人。

9月21日，中國外交部發言人華春瑩宣佈：國家主席習近平將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。中方公佈的來華出席開幕式的外國領導人包括敘利亞總統巴沙爾・阿薩德。

中國外交部發言人毛寧在9月21日的例行記者會上說，「巴沙爾總統本人高度重視發展中敘關係，此次是他就任總統以來第二次來華，習近平主席等中國領導人將同他舉行會見，就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。相信巴沙爾總統此訪將進一步深化兩國政治互信和各領域合作，推動兩國關係再上新台階。」據報導，習近平和巴沙爾・阿薩德的會晤於22日舉行。

與中國的關係

巴沙爾・阿薩德此次對中國的訪問之所以引人注意，一個重要的原因就是自2011年敘利亞內戰爆發後，他受到美國、歐洲、澳洲、加拿大和瑞士等西方國家的制裁，外交上處於孤立地位，僅訪問過俄羅斯和本地區的伊朗、阿聯、阿曼和沙烏地阿拉伯等四個國家。2004年，巴沙爾・阿薩德曾首次訪問中國，並與時任國家主席的胡錦濤會面。那次訪問使他成為1956年中敘兩國建交以來首位訪華的敘利亞總統。

談到阿薩德與中國的關係，《路透社》在報導中寫道，「阿薩德因殘酷鎮壓2011年爆發的反政府示威而被其他國家孤立，但中國與敘利亞的主要盟友俄羅斯和伊朗一樣，和阿薩德仍保持著這些關係。」中國至少八次否決了聯合國譴責阿薩德政府、旨在結束長達十年之久的多方衝突的提議。對阿薩德政權實施多邊制裁的努力未能在聯合國安理會獲得一致支持，因為中國和俄羅斯都是安理會成員。

敘利亞內戰迄今造成近50萬人喪生。聯合國委託的調查人員稱，俄羅斯的轟炸和伊朗支持的民兵要對敘利亞戰爭以來超過20萬平民的死亡負責。不過，《路透社》也指出，「與伊朗和俄羅斯不同，中國沒有直接支持阿薩德政權重新控制國家的努力。」

敘利亞於2022年加入中國的「一帶一路」倡議，並於今年5月重返由22個國家組成的阿拉伯聯盟。《路透社》認為，阿薩德此次中國之行為結束敘利亞政權十多年來在西方制裁下的外交孤立邁出了步伐，「與中國國家主席一起現身地區運動會，應該會為敘利亞緩慢重返世界舞台增添更多合法性。」

中國為何現在拉攏阿薩德？

敘利亞是一個規模相對較小的石油生產國，但對中國具有重要的戰略意義，因其位於重要的產油國伊拉克、連接歐亞的土耳其和地區斡旋者約旦之間。

《俄羅斯衛星通訊社》援引大馬士革大學國際關係教授巴薩姆・阿布・阿卜杜拉稱，「這次訪問標誌著敘中關係進入了一個全新階段」，「兩國有許多共同的原則，如反對美國霸權主義，而敘利亞在其中繼續發揮作用。」此外，「敘利亞在美軍撤出敘利亞領土的問題上需要中國的支持」，雙方「可以建立經濟關係的領域有很多。」他稱，「如果說中國過去在這一問題上一直猶豫不決，那麼今天，鑑於與美國的對抗日益加劇，以及美國企圖通過在南中國海或中東建立聯盟來封鎖中國，那麼中國將有必要採取更加果斷的措施來捍衛自己的利益及其在中東的影響。」

《路透社》報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）認為，「在第三個任期內，習近平尋求公開挑戰美國，所以我認為他願意違反國際準則並招待像阿薩德這樣的領導人並不奇怪。這會讓中國在世界上進一步邊緣化，但他不在乎這個。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。 任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九