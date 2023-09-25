身為第一線教師我也反對「一字不漏」背注釋，但也能理解教學現場為何會出現這樣的要求
我們想讓你知道的是
當然背注釋是無趣的，但哪種基礎訓練是很有趣的呢？身為教師，當然知道引發閱讀興趣進而大量閱讀，是學習語文更有趣的方式，然我們要面對的是程度參差不齊、家庭背景資源不一的學生們，要對抗的是不喜歡閱讀的學生背後，那已長期浸染於3C世界的世代文化。真的很難有一種皆大歡喜的方式。
文：Pin Wu（國中教師、台大中文所博士）
前陣子，知名作家許榮哲因為讀國中的女兒背注釋問題，在臉書發文「一字不漏背下國文注釋，生命應該浪費在這裡嗎？」，此話題經發酵延燒，引發不同觀點與角度的討論。甚至上了新聞，出現〈國中師要求背注釋 標點符號「一字不差」作家喊：駭人聽聞 〉這樣的標題。
這波「一字不漏背注釋」的討論，還在延燒中，且從「一字不漏背注釋」演變為對「背注釋」的質疑，並隱然形成兩大對立趨勢：一邊是權威人士及其話語效應下形成的對當今國文教學方式的批評或不滿聲音，一邊是隨之被激發的第一線教師們在教學現場實際經歷的困難百態與滿腹委屈。對「背注釋」的質疑聲音背後有不同的動機與脈絡，有出自己的學習經驗，也有純粹厭惡背誦等等原因。身為第一線教師，本人也反對「一字不漏」背注釋，但也能理解：教學現場為何會出現這樣的要求。
背注釋沒有好處嗎？
首先，就長期觀察，背注釋這件事對中等程度以上的學生來說，的確不是必需的，然未必沒有好處，閱讀量夠的孩子，可根據前後文脈絡推敲詞彙意義，也讀得懂文章，但未必能確切的完整詮釋一個詞彙的意義，此時，背注釋有助於詮釋能力。而對於學習成就低落的孩子來說，幫助就更大，此類孩子通常自小沒有平時閱讀的習慣，不但詞彙量少，句子組織能力也弱。在老師教學時間與心力極度有限的情況下，要求背注釋或許是他們能夠增加詞彙量與練習句子組織力較為簡便、易於驗收又有效率的方式。根據觀察，長期的背注釋訓練，真的有助於學習低成就孩子寫出通順的句子，進而成文。
當然背注釋是無趣的，但哪種基礎訓練是很有趣的呢？身為教師，當然知道引發閱讀興趣進而大量閱讀，是學習語文更有趣的方式，然我們要面對的是程度參差不齊、家庭背景資源不一的學生們，要對抗的是不喜歡閱讀的學生背後，那已長期浸染於3C世界的世代文化。真的很難有一種皆大歡喜的方式。當然，也會有人質疑：可以背誦文章，背文章當然也有好處，但就學生的立場，負擔更大，引發的反彈也想必更大。不少人只從自己的學習經驗出發，就批評背注釋是「僵化」、「填鴨」，實是簡化了問題。
以上說的是白話文注釋，如果是文言文，涉及古今詞義不同的問題，對初學者來說，背注釋對於讀懂文章來說就更不可或缺了！不少畢業學生回應：文言文課文的背注釋訓練，真的有助於讀懂文言文。
增加詞彙量的操作與驗收問題
身為第一線的教師大概很少會否認背注釋有助於學生增加詞彙量吧！認知語言學的觀點認為：詞彙是人認知與想像世界的憑藉，沒有相應的詞彙，就無從產生從該詞彙而來的認知途徑。誠如無印良品藝術總監原研哉說的：「語言是在非常曖昧、纖細的事物上，不斷地刻劃自己感受到的輪廓。如果不能刻劃出輪廓，就會因為曖昧不明而被忽略。」（《為什麼設計》）。
而詞彙量正是讓「曖昧不明」得以清晰化的助力之一，新詞彙可以拓展人的認知邊界，而母語中沒有的詞彙，我們就比較無法想像或理解，譬如： 英語中「name-drop」一詞，雖也可翻成中文：「頻頻提到名人借以自抬身價」，但沒有被詞彙化，就不一定能進入人們的意識領域，不像英文有此詞彙而簡潔易懂，所以歷史上的極權主義實施獨裁，往往從消滅「危險」的詞彙開始。
而詞彙量的多寡與學習效應的關聯性，也有專家為文談過（見〈孩子的詞彙量，就像「漁網」，詞彙愈多、漁網愈密；在課堂上就能撈住愈多知識〉一文）。問題來了！在公校的常態班，國文老師要如何增加並驗收學生詞彙量？許榮哲先生臉書上引權威人士的話：「從『認知科學』的角度來看，一字不漏的『硬記』下來，對學習幫助真的很有限，長期下來更是壞處多過好處。如果能讓學生換句話說，用自己的話，說出該名詞或概念的意思，這其實是『更高層次』的訓練。這樣做，除了訓練到記憶，還訓練到了『理解』的能力。」其中「壞處多過好處」不知是否有事實證明？此外，這方式聽起來很理想性，實際操作呢？
這牽涉到制度面、現實面與工作量的問題，不少老師紛紛在各種平台回應過了！在教學時數有限（每週五堂）、學生程度天壤不齊的情況下，第一線的老師都知道執行的困難度。粗略計算，以一位國文老師的上班時數與師生比來說，表定每天工作八小時（實際上常超過很多），導師兩班學生60人左右，非導師三班學生90人左右，平均每位學生一天分得5-8分鐘，這5-8分鐘包含備課、改作業、改作文、親師溝通、輔導學生（日益增多的各種衝突與身心問題，一起事件每每得花掉大半天，甚至數日）等所花的時間。這還不包括上頭的交代的必須完成，但對教學實際上沒有幫助的諸多任務。一個人的時間、精力如此有限，除非政府願意投注更多資源、增加人力，否則上述理想均是空談。
語言精確度問題
受過語言或文學教育的人應該都能了解：用字精準的重要性。詩人唐捐曾在臉書上發文：「當所有的抱怨，無論輕重，都叫做『痛批』；所有的告知，無論顯密，都叫做『爆料』；所有的詰難，無論強弱，都叫做『槓上』；所有的發生，無論快慢，都叫『驚爆』，動不動就催到極點，這是一種耗損，語言精確度的耗損。」如果連成人都如此，遑論學習中的小孩。而且作家原本的質疑是「一字不漏背注釋」，在眾人各自表述下，演變為對「背注釋」的質疑，這不也是理解精準度失真嗎？當然，「一字不漏背注釋」的確在閱卷時較為方便。老師可能做到自己親自一一改注釋，在專業性的判斷下，的確可以不要求一字不漏，然一樣是上述制度面、現實面與工作量的問題。這是身為教師的難處與立場。身為家長呢？
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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