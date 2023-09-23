未來大人物謝宜澂、莊凱詠獲得地域振興大賞最高殊榮，在永續與傳承的路上因為受肯定而不孤單

舉辦至今已第三屆的「台灣地方創生年會」，秉持著推動與鼓勵、交流來自全台灣各地方創生團隊的努力，於三年前開始每年舉行的年會，總吸引來自全台各地地方創生組織的加入。政策倡議主委謝昇祐分享：「過去的社造是等政府有經費才做，但地域振興聯盟則以民間力量自已舉辦。比賽沒有高額獎金，但是是為了自我的證明、證明自己的價值。」

來自全台共197件作品經過評審激烈投票後，選出11位（組）得主。謝昇祐更說：「上個世代商業就是好好賺錢、社會公義就是非營利組織。但年輕這代，把社會、環境、文化價值、地方自治的價值融於商業之中。所有的地方創生團隊都在實踐商業的革命、創造一種新讓地方有活力的新系統。從地方創生園年以來五年間，看到經濟社會的轉型、地方改變的力量。」

而大獎地域振興大賞獎由大山北月莊詠凱獲得，他也是2015年未來大人物。來自新竹橫山，將整個大山背地區風土特色活化，甚至光口說就能說出該地盛產的20-30種橘子。

他更以DSB來邀請大家前往大山背，這座山是廢棄學校改建空間、充滿森林步道深呼吸、美味餐點、精彩伴手禮、自然多元生態，期盼大家都能到大山背感受世界的美好。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲 大山北月獲得地域振興大賞獎。

2022年未來大人物謝宜澂更以御鼎興純手工柴燒黑豆醬油，在競爭激烈的五組隊伍中獲選「最佳世代傳承獎」。來自傳承一甲子三代的柴燒黑豆醬油，透過自家堅持努力、雲林地方團隊的支持、三小市集的轉化，讓古老柴燒手工方式得以完整保留並推廣。

謝宜澂的弟弟謝宜哲更在會後寫下：「雖說是傳承，但其實我們談得更多的是如何在既有的傳統事業裡，將傳統進行轉化與持續地創新。我們不斷地增加使用國產黑豆釀造的醬油品項，因為『使用國產豆，才是談風土的開始』，面對消費者，我們希望透過「食醬教育」，緩慢但卻紮實地提升大家對於傳統蔭油的風味認知。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 謝宜澂以自家產業御鼎興純手工柴燒黑豆醬油獲得「最佳世代傳承獎」。同時參與的雲林100種生活團隊獲得「創意事件獎」。

另一組2022年的未來大人物幸福良食也首次參與活動，獲得了四項提名的肯定，雖沒能拿下獎項，創辦人劉震鋐與吳詩涵也不氣餒，他們知道堅持走自己努力的路，會再接再厲繼續下去。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 來自台南學甲的「幸福良食」今年第一次參加，就入圍四個獎項。

同樣第一次入圍的還有來自南台灣屏東泰武的Kelju!革路聚聚，雖然錯失世代傳承獎，但將所有自己排灣族、魯凱族族服穿上身，就代表了歡樂的心情來參與。他們分享：「我們以3092北大武山標高來當作我們的識別。從屏東各個部落，希望以傳統vuvu生活知識結合現代產業，發揚vuvu精神。第一次能入圍就已經非常開心，會繼續努力！」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 來自屏東泰武的「Kelju!革路聚聚」第一次入圍，每個人以族服出場。

從近200組團隊中脫穎而出，創生團隊的蓬勃與發展正象徵著台灣風土轉譯、地方意識已積極崛起中。

地域振興大賞得獎名單

地域振興大賞獎｜大山北月

地域振興新秀獎｜由米整合行銷

最佳世代傳承獎｜御鼎興純手工柴燒黑豆醬油

地方深度旅行獎｜來宜蘭迺菜市場（Morning Market Yilan )

產業創生獎｜股份魚鄉 cofishland

創意事件獎｜雲林100種生活

風格餐飲獎｜書屋花甲ｘ而立書店

風土物產獎｜出力釀Truly Wine

風格旅宿獎｜北山人（金門民宿-北山洋玩藝古洋樓民宿 Quemoy B&B）

特殊貢獻獎｜王貞儒老師 （深耕文化工作坊 ）

臺灣水牛獎｜朱秀吉船長

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan