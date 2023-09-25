博愛座的初衷我認為與「愛心」無關，倒是日本的「優先席」有兩點值得借鏡

文：心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師

應該也是二十多年前的故事了。

捷運上有個女子正在發飆，她一進車廂，就對著坐在博愛座上的國中生開噴，男孩被噴體無完膚，連頭都抬不起來。

你四肢健全，不可能懷孕，身上也沒抱小孩，憑什麼坐博愛座！這邊有個老人你沒看到嗎？我告訴你，學校我記下來了，學號我也抄下來了，你就等著被訓導主任叫去問話。

女子非常有科學精神，還把博愛座告示牌上的四種身分一一和男孩比對，證明沒有一樣符合。此刻老人已被其他人讓座，但男孩依舊被女子教做人，這一教就是十五分鐘，期間已過了四站。如果這件事延後二十年發生，國中生應該就等著被直播公審，家長一夜被肉搜，接著學校被打一顆星。至於女子則會被叫正義姐，然後在臉書發表一篇長文：「我知道我的口氣不好，我先向小弟弟道歉，但他的行為真的不對。」接著IG會多出兩萬人追蹤。

但這一切都沒發生，二十年前沒有那麼多通道，可以讓故事溜出去，讓與論跑進來。大家只是默默地看著這一幕，看著國中生的下一步。

男孩什麼都沒說，他坐在原位，不打算起身，也不打算道歉，從頭到尾都維持同一種姿態。如果女子射的是箭，那他就是用來借箭的稻草人；如果扔的是炮，那他就是用來贖罪的寒單爺。

終於，男孩的目的地到了，女子的攻勢也告一段落。這時候，國中生從書包拿出一疊工具，細看是一組摺疊拐杖。但那不是一般拐杖，而是小兒麻痺的專用臂拐，用來撐在腋下的那種。他熟練地將枴杖組合好，輕輕把書包背回身上，朝對方點點頭，然後吃力地起身，以歪歪斜斜的步伐，一拐一拐地走出車門，把那群人留在身後。

沒有人犯錯，都是善與善的戰爭。

這則故事，後來被我放進北醫醫學系的普心課程，拿來談人的「歸因偏誤」與「批判性思考」。也就是說，當一個陌生人出現了與常規不符的負面行為時，我們會比較傾向歸咎於他個人的內在因素（性格、價值觀），而非外在因素（身體傷痛、情境意外）。至於批判性思考，談的是我們應該去想「他為什麼要這樣？」，而不是多踩他一腳，脈絡多於責難。批判性思考，是避免歸因偏誤的工具，也是成為心理師的條件之一。

現在看來，這故事已是尋常的老哏。我記得它大約是出現在2001年，當時各大電子佈告欄與轉寄信都能看到類似的情節。以現在的說法，這或許是一篇幻想文，但它讓我在接下來的二十多年，都不敢隨便叫人從博愛座起身，因為你根本無從判斷對方的狀況，或是會不會再有另一組拐杖，從對方的背包拿出來。

博愛座的初衷，我認為與「愛心」無關，它的初衷是確保社會福利正在進行，而那項福利要保障的，是當一個人「無法久站」時，能夠屈膝就坐的需求。既然攸關社福，自然會從寬認定，因此年齡、病痛、孕體、肢障都會被納入考量，這是身份辨識的準則，但是否有需求，端視個人決定。因此對我而言，我比較傾向它是「需求」導向，而非「身分」導向。

類似的觀念，我認為日本的告示牌就做得很到位。因為它寫的是「優先席」，而非博愛座。畢竟它的原廠設定，是讓有實際需求的優先入席，當中需要的不是愛心，而是同理心與社會認知。換句話說，倘若現場有人符合身分，卻無人入坐，就表示車廂內無此需求，優先與否已不存在，因此就理論上，去坐優先席沒有問題，這不需要與道德或愛心綁在一起。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 日本的「優先席」告示牌，最右方多了第五種類型「內在障礙」。

博愛座是一種界線，優先席是一種順序，而座位本來就是給人坐的。

然而它帶來的負面影響，是當下一批乘客進門時，優先席已有人就坐，坐在上頭的人並不符合身分，而有需求的乘客也不敢開口，聲氣無法相通，矛盾順勢而起。

我在日本看過的情況，是每次到站時，優先席上的乘客都會自動起身，待所有乘客上車後，確認無就坐需求，優先席才會繼續坐人。當然，這只是我在日本經歷的片段，並非全貌。而這種默契要成為台灣的全民共識，大概也有一定的難度，因此很多人會覺得，與其這樣玩蘿蔔蹲，還不如保持站立，讓有需要的人去坐。

這樣的想法，我認為都比「因博愛座有身分限制，而不敢去坐」來得好。起碼座位空在那裡，不是被道德或人情驅離，而是意識到的他人需求不能被無故佔用。

此外，日本告示牌還有第二個設計值得借鏡，那就是在身份辨識上，它多了第五種類型，叫做「內在障礙」。牌面上的例子是心臟疾病，但我想也包含了生理痛、暈眩、恐慌症、小兒麻痺等症狀。總的來說，它代表的是「難以對外人說出口的症狀」，由於這些症狀難以從外觀辨識，可能會造成他人的歸因偏誤，導致有需求的人不敢入坐，或擔心入座後遭人非議。因此這個類別，是很合理的解套方案，它直接排除了歸因偏誤可能帶來的影響。。

至於會不會招來像生理假或心理假一樣的風波，很有可能，而這種事總是寧可錯放，也不要縮限。

但我認為，能夠讓座的人，不會只有那兩席。博愛座始終是個示範，每個座位都應該是優先席，先坐上去沒問題，然而能觀察到他人的不適，意識到他人的需求多於自身需求，才是起身讓座的精神，同理心的貫徹。

然而每個人都有自己的困境，不一定要昭告天下，繼續坐著，不該被任意批判，因為你永遠不知道對方的狀況，人有很多內在狀態難以言明，真正的善意是做更寬容的理解，但不強迫。

就算讓座，也要心甘情願才有意義，不是嗎？

本文經心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航