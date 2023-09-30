日本人的台灣旅遊日記2： 好不容易在中壢租到摩托車，我卻在苗栗山區迷路了

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）

翻譯：Ting Lin

原文發表於2023年2月13日

機車環島，出發！

三年後終於能夠再度來到台灣，還沒來得及細細品味落地的心情，便迫不及待地開始我精心規劃的台灣環島計畫，「環島計劃若成功的話，以後關於台灣就多一個的話題了！」我原來是這麼想的，這時我還不曉得，之後的我會遭遇超乎自己想像的麻煩事。

巴士駛出桃園國際機場，開往台鐵桃園站。

透過車窗看到的台灣日常景象與三年前沒有太大改變。我看著招牌上的繁體中文、流竄在街道上的摩托車，再度感覺到自己的確身置台灣。

要到桃園車站（桃園市中壢區）的目的只有一個——就是租賃在台灣期間用以代步的摩托車。在台灣，火車站周遭一般都有摩托車租賃店，只要持有駕照，外國人也可以租摩托車。

若你沒有台灣駕照也沒關係。只要持有日本駕照的中文譯本，就可以在台灣當地駕駛汽車或騎乘摩托車。駕照譯本除了可以向JAF（日本自動車聯盟）申請，也可以向日本台灣交流協會申請。不過，由於台灣大多是125cc的摩托車，單憑日本的普通輕型車駕照，是無法騎乘的。

不過，台灣有些地方都市的公共交通網路較不發達，以摩托車代步比較方便。為了想要自由的在台灣移動，所以我在日本考到了普通摩托車駕照。

抵達桃園站後，我衝進第一家吸引我目光的機車租賃店。不幸的是這家店的摩托車全部被租光了。當然，繼續自己逐家詢問也可以，但詢問遊客服務中心的效率可能更高。

於是我來到火車站出口旁的遊客服務中心，一位看來很友善的男性工作人員走了過來。我提出希望在這一帶租摩托車的詢問，他請我稍等，接著就立即撥電話給附近的商店。

看著他協助聯絡，我稍微感到安心，但他旋即告訴我：「我試著聯絡了幾家商店，每家店都必須明天才有車可以出租。」已經是晚上了，我原來預計在今天結束前抵達台中，但看來，難道只能在桃園住一晚了嗎？

不，這種時候，如果換個地方，情況是有可能改變的。身為背包客，走過30個國家的經歷讓我有了「到其他城市租車吧」的念頭。

向親切的工作人員道謝後，我再度搭上台鐵，前往同樣是桃園市、距離桃園只有兩站之遙的中壢車站。中壢站有連接前往機場的機場捷運，所以還車之後可以直接搭機捷前往機場，也是一個優點。

急急的走到中壢站前的摩托車租賃店，終於順利租到與日本本田有著深厚淵源的KYMCO摩托車，KYMCO也是台灣知名的摩托車製造商，租車費用則是預付全額。

當時我就以為這台KYMCO會成為我這12天旅伴，直到⋯⋯

台灣版的《摩托車日記》開播

使用Google地圖即可以找到前往台中的路線。將台中為目的地後，我騎著KYMCO隨著導航向南行駛。

在台灣自由移動的開放感、乘著風的爽快感。路經森林時會聞到樹木的香味，騎過小吃攤則會聞到食物的香味。這是在台灣騎摩托車旅行的樂趣，是搭火車或巴士無法擁有的體驗。

穿過中壢市區後就進入新竹了。在熊本設立半導體工廠、成為熱門話題的台積電公司所在地就是新竹。

我的KYMCO旅伴很配合，但Google地圖卻變得怪怪的。導航一直引導我進騎上高速公路，但台灣的高速公路是禁止一般摩托車行駛的，如果不小心騎上去應該會受到警察關照。我的腦海中閃過了「危險！日本人在台灣高速公路上騎摩托車！」這樣的新聞標題。不不不，我不想出現在這種新聞裡。

那就回到最原始的方法，看著道路標示行駛吧，原來只要沿著大路，往南騎就可以抵達台中了。我以輕鬆心情繼續騎著KYMCO奔馳。

深夜在苗栗山裡迷路！？

安全通過新竹，接著進入擁有獨特歷史文化、以客家庄聞名的苗栗。

我在這路段開始留意到一些改變，像是氣溫驟降，變得越來越冷，氣溫大概不到10度。我看著道路標示，顯示著這附近有水庫⋯⋯，這樣說來，的確有一段時間沒看到房子或車子了。我以為我是往南朝著台中方向走，但不知不覺間，我似乎騎向東邊朝著山的方向。氣溫下降可能是因為高海拔。

時間是20:00。如果在這裡騎到沒油，事情就嚴重了。雖然台灣地處熱帶，但冬季睡在山上還是很危險。而且，這種緊急情況下，智慧型手機的收訊竟然變差，GPS無法顯示當前位置，更糟的是周圍開始起霧。

我完全迷路了。

KYMCO騎在長得很像的道路上似乎繞行了好幾次。「穿越迷霧後會抵達桃源鄉嗎？還是這是穿越時空？」我一邊這麼想著，努力找路下山。

持續迷路了約一個半小時後，我終於騎到主幹道了，GPS也忽然恢復正常。剛剛是怎麼回事？難道該是時候，換掉五年前在台灣購買的智慧型手機了嗎。

從中壢出發四個小時之後，我終於騎過大安溪，抵達台中市，遠處市區的燈光閃爍著。

「KYMCO！我們終於看到台中的燈光了。」曾經獨自跨大西洋飛行的林德伯格應該也有過這樣的心情吧。

雖然迷了路，但旅途應該還能算是順暢吧。身體狀況的感覺也還不錯。明天在台中繞繞，後天往台南去。儘管當時我並不知道前面在等著我的，竟然是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒。

（未完待續）

本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此

原標題：【再会！台湾トラブル旅情】② バイクの島・台湾をバイクで巡ろう！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航