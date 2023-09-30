日本人的台灣旅遊日記2： 好不容易在中壢租到摩托車，我卻在苗栗山區迷路了
我們想讓你知道的是
在隨處可見到摩托車的這個島上進行一趟摩托車旅行，是多麼令人感到興奮的事！不料在懷念的、心愛的台灣，卻發生了比預期更多的麻煩事。不過呢，台灣這個島嶼，就是具有化麻煩為感動的力量，本回就來介紹從抵達台灣到命運之地途中發生了什麼事。
文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）
翻譯：Ting Lin
- 原文發表於2023年2月13日
機車環島，出發！
三年後終於能夠再度來到台灣，還沒來得及細細品味落地的心情，便迫不及待地開始我精心規劃的台灣環島計畫，「環島計劃若成功的話，以後關於台灣就多一個的話題了！」我原來是這麼想的，這時我還不曉得，之後的我會遭遇超乎自己想像的麻煩事。
巴士駛出桃園國際機場，開往台鐵桃園站。
透過車窗看到的台灣日常景象與三年前沒有太大改變。我看著招牌上的繁體中文、流竄在街道上的摩托車，再度感覺到自己的確身置台灣。
要到桃園車站（桃園市中壢區）的目的只有一個——就是租賃在台灣期間用以代步的摩托車。在台灣，火車站周遭一般都有摩托車租賃店，只要持有駕照，外國人也可以租摩托車。
若你沒有台灣駕照也沒關係。只要持有日本駕照的中文譯本，就可以在台灣當地駕駛汽車或騎乘摩托車。駕照譯本除了可以向JAF（日本自動車聯盟）申請，也可以向日本台灣交流協會申請。不過，由於台灣大多是125cc的摩托車，單憑日本的普通輕型車駕照，是無法騎乘的。
不過，台灣有些地方都市的公共交通網路較不發達，以摩托車代步比較方便。為了想要自由的在台灣移動，所以我在日本考到了普通摩托車駕照。
抵達桃園站後，我衝進第一家吸引我目光的機車租賃店。不幸的是這家店的摩托車全部被租光了。當然，繼續自己逐家詢問也可以，但詢問遊客服務中心的效率可能更高。
於是我來到火車站出口旁的遊客服務中心，一位看來很友善的男性工作人員走了過來。我提出希望在這一帶租摩托車的詢問，他請我稍等，接著就立即撥電話給附近的商店。
看著他協助聯絡，我稍微感到安心，但他旋即告訴我：「我試著聯絡了幾家商店，每家店都必須明天才有車可以出租。」已經是晚上了，我原來預計在今天結束前抵達台中，但看來，難道只能在桃園住一晚了嗎？
不，這種時候，如果換個地方，情況是有可能改變的。身為背包客，走過30個國家的經歷讓我有了「到其他城市租車吧」的念頭。
向親切的工作人員道謝後，我再度搭上台鐵，前往同樣是桃園市、距離桃園只有兩站之遙的中壢車站。中壢站有連接前往機場的機場捷運，所以還車之後可以直接搭機捷前往機場，也是一個優點。
急急的走到中壢站前的摩托車租賃店，終於順利租到與日本本田有著深厚淵源的KYMCO摩托車，KYMCO也是台灣知名的摩托車製造商，租車費用則是預付全額。
當時我就以為這台KYMCO會成為我這12天旅伴，直到⋯⋯
台灣版的《摩托車日記》開播
使用Google地圖即可以找到前往台中的路線。將台中為目的地後，我騎著KYMCO隨著導航向南行駛。
在台灣自由移動的開放感、乘著風的爽快感。路經森林時會聞到樹木的香味，騎過小吃攤則會聞到食物的香味。這是在台灣騎摩托車旅行的樂趣，是搭火車或巴士無法擁有的體驗。
穿過中壢市區後就進入新竹了。在熊本設立半導體工廠、成為熱門話題的台積電公司所在地就是新竹。
我的KYMCO旅伴很配合，但Google地圖卻變得怪怪的。導航一直引導我進騎上高速公路，但台灣的高速公路是禁止一般摩托車行駛的，如果不小心騎上去應該會受到警察關照。我的腦海中閃過了「危險！日本人在台灣高速公路上騎摩托車！」這樣的新聞標題。不不不，我不想出現在這種新聞裡。
那就回到最原始的方法，看著道路標示行駛吧，原來只要沿著大路，往南騎就可以抵達台中了。我以輕鬆心情繼續騎著KYMCO奔馳。
深夜在苗栗山裡迷路！？
安全通過新竹，接著進入擁有獨特歷史文化、以客家庄聞名的苗栗。
我在這路段開始留意到一些改變，像是氣溫驟降，變得越來越冷，氣溫大概不到10度。我看著道路標示，顯示著這附近有水庫⋯⋯，這樣說來，的確有一段時間沒看到房子或車子了。我以為我是往南朝著台中方向走，但不知不覺間，我似乎騎向東邊朝著山的方向。氣溫下降可能是因為高海拔。
時間是20:00。如果在這裡騎到沒油，事情就嚴重了。雖然台灣地處熱帶，但冬季睡在山上還是很危險。而且，這種緊急情況下，智慧型手機的收訊竟然變差，GPS無法顯示當前位置，更糟的是周圍開始起霧。
我完全迷路了。
KYMCO騎在長得很像的道路上似乎繞行了好幾次。「穿越迷霧後會抵達桃源鄉嗎？還是這是穿越時空？」我一邊這麼想著，努力找路下山。
持續迷路了約一個半小時後，我終於騎到主幹道了，GPS也忽然恢復正常。剛剛是怎麼回事？難道該是時候，換掉五年前在台灣購買的智慧型手機了嗎。
從中壢出發四個小時之後，我終於騎過大安溪，抵達台中市，遠處市區的燈光閃爍著。
「KYMCO！我們終於看到台中的燈光了。」曾經獨自跨大西洋飛行的林德伯格應該也有過這樣的心情吧。
雖然迷了路，但旅途應該還能算是順暢吧。身體狀況的感覺也還不錯。明天在台中繞繞，後天往台南去。儘管當時我並不知道前面在等著我的，竟然是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒。
（未完待續）
本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此
原標題：【再会！台湾トラブル旅情】② バイクの島・台湾をバイクで巡ろう！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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