屏東明揚國際大火累計9人死亡，剩最後1失聯，小隊長甦醒後還原現場：撤退途中爆炸

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火，清晨6時16分在2樓發現1具男性遺體，7時35分尋獲另一失聯者，加上已殉職的4名消防員，目前累計9人死亡，98人輕重傷。

搜救行動邁入第39小時不間斷，全力尋找1名失聯員工。今日在醫院甦醒的第二小隊長陳文川也還原現場狀況，表示進入火場前有確認需用乾粉滅火，但撤退途中就發生大爆炸。立委洪申翰、賴香伶都提出，針對工廠的消防資訊整合和落實需要再檢討。

小隊長醒來：撤退途中發生大爆炸

《中央社》報導，今日小隊長陳文川在醫院中甦醒後陳述事發經過，他指出，消防人員抵達明揚廠房現場時，廠商提供「物質安全資料表」給消防隊員，確認需用乾粉滅火，他確認為化學物質洩漏，開始著裝進入搶救。陳文川說，消防隊員下午5時59分持滅火器進入，發現火勢及煙霧瀰漫，帶隊指揮官下令立刻撤退，但撤退途中瞬間發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備還未使用，狀況突發凶猛。

《自由時報》報導，長期在工廠服務的台大化學博士許先生分析，高階高爾夫球製造需要大量鈦、鎢、鎂等化學物質，若當時環境有濕氣的情況就可能產生氫氣、氧氣爆燃，在密閉廠房會形成「氫爆」，類似日本福島核災的爆炸情況。許博士表示，一般工廠容許現場堆置的化學物質都是「當天量」，而丁二烯及過氧化物頂多是產生火勢，不至於瞬間大爆炸，現場倉庫是否堆置過量的金屬粉末，有待調查單位進一步了解。

衛福部次長王必勝在臉書分享，陳建仁昨天前往醫院探望小隊長，陳文川見到陳建仁時嚎啕大哭，深表自責「整個小隊只有我活下來」。王必勝當下心頭一酸，差點掉下眼淚，他認為那一種出生入死的感情，「那種慟，我們只能想像，無法體會」。

殉職4名消防人員分別為賴俊儒33歲，年資約6年多；陳柏翰32歲，年資約11年；鍾吉垣38歲，年資約17年；施寶翔37歲，年資約17年。

跨黨派立委呼籲：救災資訊整合應能及時運用

立委賴香玲表示，針對化學品救災方面相關圖資，目前消防單位只能取得平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表等3項，但無法獲得機械設備圖及管線圖。

時任內政部部長徐國勇曾應允諾由消防署整合資訊平台，讓即時資訊能夠揭露運用，不到一年，發生造成7人死亡的聯華食品彰化廠大火，除了重申以上的呼籲，也請主管機關查明該工廠是否依法制定消防防護計畫書，何以有員工會跑進冷藏庫求生，卻因濃煙竄進而喪生。

洪申翰也在臉書上提出幾點問題，包括工廠的管理權人，是否有依《消防法》第21-1條規範，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災？第二是，工廠現場的化學原物料，有沒有在環境部化學署的跨部會化學物質資訊平台（化學雲）上，完整而確實地登錄？第三，上述資料庫有沒有把確切的資料與圖資，即時提供給現場的指揮官與消防隊員，去做風險辨識與掌握？

洪申翰表示，災害現場的資訊必然紛雜，因此這些資訊流的對接都很需要主管機關進一步的確認落實，為了有效降低災害與消防人員的風險，都應該時時再不斷檢視，還有沒有更多「能做而未做到」的地方。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範