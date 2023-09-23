美晶片法補助細則出爐，防構成國安疑慮國家受惠，台積電、三星等國際半導體廠可能被迫撤出中國

美晶片法補助細則出爐，防中國等構成國安疑慮國家受惠

（中央社）美國商務部於當地時間22日發布「晶片法」（Chips and Science Act）最終施行細則，確保美國政府提供的半導體製造補貼，不會讓中國和其他被視為對美國構成國安疑慮的國家產業受惠。

《路透社》報導，美國拜登當局提出具里程碑意義的「晶片法」，為美國半導體生產、研究和人才培訓提供了527億美元的補助，已有460多家公司表達申請意願。

美國商務部今（2023）年3月首度透過這份補助細則增列門檻，明訂獲補助業者10年內都不得投資中國及俄羅斯等有國安疑慮的國家進行半導體製造擴產，也不得與有國安疑慮的外國實體進行聯合研究或技術授權。

該細則也認定某部分半導體對於國家安全至關重要，像是在高輻射環境下或其他專用於軍事能力方面的量子計算當代及成熟節點晶片，施以更嚴格的限制。

商務部隨後於6月開始接受針對美國半導體製造及晶片製造設備和材料、規模390億美元補助計畫的申請，而今天公布的細則是發放補貼的最後關卡。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）19日向國會表示：「我們必須絕對警惕，絕不能讓任何一分錢用於幫助中國超越我們。」

只要接受補助的業者違反相關限制，商務部有權回收相關款項。

雷蒙多告訴國會，她正在儘快讓補助款獲得批准。

雷蒙多說：「我感受到壓力⋯⋯我們進度落後，但更重要的是我們要把事情做對。如果我們要再花1個月或幾週才能做對，我會堅守立場，因為確有其必要。」

美晶片法影響台積電、三星，國際半導體廠可能被迫選邊站撤出中國

（中央社）美國發布晶片法案補助最後一項限制規定。專家表示，台積電未來在中國應難以建置新廠或升級製程，韓國三星和SK海力士同樣將面臨選邊站壓力，這項限令促使國際半導體廠在中國投資縮手，甚至撤出中國，未來中國半導體產業發展只能仰賴本土業者和政府補貼。

美國商務部「晶片計畫辦公室」（Chips Program Office）正準備提供390億美元補助，以及750億美元貸款和貸款擔保，獲得資金的企業在中國的先進晶片產能擴充幅度會面臨5%限制，28奈米或更成熟製程則不得超過10%。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國為全球半導體供應龍頭，基於與中國在軍事、政治、科技強權爭霸，美國晶片法案的限制規定相對歐盟和日本嚴格，對於獲補助的廠商在中國投資先進製程進行管制。

劉佩真指出，台積電有66%的客戶高度集中在美國，且台灣和中國兩岸政經情勢緊俏，台積電未來在中國應難以建置新廠或升級製程，台積電2021年決定斥資28.87億美元（約新台幣793.92億元），擴增南京廠28奈米產能，預期這可能是台積電在中國的最後大筆投資。

她認為，韓國廠商三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）同樣將面臨在美中兩強間選邊站的壓力，兩廠勢將思考處置中國廠，可能轉售或轉為生產功率半導體。

劉佩真預期，美國限制規定將促使國際半導體廠在中國投資縮手，甚至可能撤出中國，中國半導體產業未來發展，唯有仰賴本土廠商和政府補貼；而在政府加大力道扶植半導體本土化發展下，中國半導體產業應不致停滯不前。

中國是半導體業的大市場，不過，台積電結構上以先進製程為主，5奈米和7奈米製程比重逾50%，中國市場比重已降至12%，劉佩真表示，台積電來自美、歐市場整合元件製造（IDM）或IC設計廠先進製程訂單若能增加，及擴展歐洲、日本車用半導體市場，應可減緩中國市場受干擾影響。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航