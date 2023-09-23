消防員工作超危險，勞權保障卻比一般勞工還差？政府責任比企業老闆還少？
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近10年已有43名消防員殉職，消防員工作危險性高，卻不能像教師一樣依《工會法》組工會，等於被剝奪與行政機關對等協商的權利。消防員也不適用《職業安全衛生法》，所有健康防護、安全危害，只能依《公務人員安全及衛生防護辦法》，由缺乏勞動或職安專業的「公務人員保障暨培訓委員會」認定，任何傷亡都不算職災，雇主（政府機關）沒有責任。
屏東科技園區的明揚國際科技股份有限公司廠區昨晚（22日）發生火警，上百人受傷、6人死亡，包括消防員3人殉職、1人失蹤。消防員工作權益促進協會（消促會）與多個勞團今於總統府前開記者會，幾位消防員情緒激動、幾近哽咽。因爲近10年已有43名消防員殉職，全國1.6萬名消防員卻持續涉險，沒有《工會法》、《職業安全衛生法》的保障，地方防災人力的匱乏和過勞也不見改善。
10年43人殉職換改革，是撕心裂肺的痛
「我們不要靠殉職換改革！這是撕心裂肺的痛！」消促會秘書長陳彥凱表示，消促會成立10年，許多改革都是靠殉職同仁的命換來的，例如2014年高雄氣爆6人殉職，政府開始發配5用氣體偵測儀，2015年新屋大火再6人殉職，熱像儀才普及發放。
令人痛心的是，改革速度似乎趕不上消防員殉職和離職的速度。陳彥凱說，還有更多匯集社會各界智慧提出的可行方案，至今還停留在質詢和記者會，「全體出入平安」仍然是遙不可及的盼望，因為消防員至今不能透過組工會、也不被納入《職安法》。
不讓消防員組工會，就是剝奪與行政機關對等協商的權利
消促會顧問朱智宇表示，不讓消防員組工會，等於剝奪消防員與行政機關對等協商的權利。政府一直用「消防員是公務人員，有公務人員保障法」這一點來阻擋消防員組工會，根本說不通，因為工會法第4條就明定「教師得依本法組織及加入工會。」消防員與教師一樣，公職和非公職都有，桃園機場和台積電都有非公職消防員，只要工會法第4條修法就能納入消防員，身份別根本不是問題。
公務人員只有殉職、沒有職災，雇主無罰則、無責任
至於消防員的職業安全保障，目前僅適用《公務人員安全及衛生防護辦法》，不適用《職安法》。朱智宇表示，這兩套法的內容高度雷同，最大差別在於《職安法》對勞工的雇主有罰則，但《公務人員安全及衛生防護辦法》對於公務人員的雇主，也就是公務機關，卻沒有罰則。
朱智宇說，如果消防員能納入《職安法》，勞動部職業安全衛生署會定期訂定指引，提供建議和對策給執行機關和雇主參考，幫助職場安全得以根據科學實證與時俱進。現在消防員完全被排除在《職安法》之外，要依照《公務人員安全及衛生防護辦法》，將自己的健康防護、安全危害，交由「公務人員保障暨培訓委員會」來認定，但保訓委員的背景都是人事行政、公共行政，完全沒有勞動或職安的專業概念。
「公務人員被這樣刻意區別開來，等於是整個國家機關都沒有職災概念。」朱智宇說，一般勞工可以被認定「職災」，獲得補償或給付，等於承認不幸事件是職業造成的；反觀公務人員過勞死或殉職，獲得的是撫卹或慰問，不幸事件叫做「因公殉職」，沒有所謂職災，雇主也沒有責任。
警察為消防抱不平：官僚殺人，憑什麼哀悼？
台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，警消一起爭取組工會這麼多年，每次看到又有同仁殉職，媒體報導政府官員哀悼祈福，他就忍不住想「殺人兇手憑什麼為死者哀悼祈福？你們事情做好了嗎？」他提醒，上至府院，下至地方，每個層級的管理者都有責任要保障基層的雇員，但過去10多年來，警消提出非常多建設性的方案和意見，行政機關都置之不理。
工殤協會專員劉念雲指出，總統蔡英文的競選承諾有6大勞工政策就包括「鼓勵組工會」，但面對警消組工會，蔡英文都不敢正面回應。
「政府只會在選前說勞工是他的最愛，到了選後，財團才是他心中最愛。」桃園產業總工會理事長朱梅雪也說，違法雇主一再把自己的成本外部化，讓員工和消防員用生命來扛，卻只見執政黨和三名總統候選人忙於選舉，毫不重視勞動條件惡化、百姓生命安全受威脅的事實，根本是「別人的孩子死不完。」
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核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心