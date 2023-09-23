消防員工作超危險，勞權保障卻比一般勞工還差？政府責任比企業老闆還少？

屏東科技園區的明揚國際科技股份有限公司廠區昨晚（22日）發生火警，上百人受傷、6人死亡，包括消防員3人殉職、1人失蹤。消防員工作權益促進協會（消促會）與多個勞團今於總統府前開記者會，幾位消防員情緒激動、幾近哽咽。因爲近10年已有43名消防員殉職，全國1.6萬名消防員卻持續涉險，沒有《工會法》、《職業安全衛生法》的保障，地方防災人力的匱乏和過勞也不見改善。

10年43人殉職換改革，是撕心裂肺的痛

「我們不要靠殉職換改革！這是撕心裂肺的痛！」消促會秘書長陳彥凱表示，消促會成立10年，許多改革都是靠殉職同仁的命換來的，例如2014年高雄氣爆6人殉職，政府開始發配5用氣體偵測儀，2015年新屋大火再6人殉職，熱像儀才普及發放。

令人痛心的是，改革速度似乎趕不上消防員殉職和離職的速度。陳彥凱說，還有更多匯集社會各界智慧提出的可行方案，至今還停留在質詢和記者會，「全體出入平安」仍然是遙不可及的盼望，因為消防員至今不能透過組工會、也不被納入《職安法》。

不讓消防員組工會，就是剝奪與行政機關對等協商的權利

消促會顧問朱智宇表示，不讓消防員組工會，等於剝奪消防員與行政機關對等協商的權利。政府一直用「消防員是公務人員，有公務人員保障法」這一點來阻擋消防員組工會，根本說不通，因為工會法第4條就明定「教師得依本法組織及加入工會。」消防員與教師一樣，公職和非公職都有，桃園機場和台積電都有非公職消防員，只要工會法第4條修法就能納入消防員，身份別根本不是問題。

公務人員只有殉職、沒有職災，雇主無罰則、無責任

至於消防員的職業安全保障，目前僅適用《公務人員安全及衛生防護辦法》，不適用《職安法》。朱智宇表示，這兩套法的內容高度雷同，最大差別在於《職安法》對勞工的雇主有罰則，但《公務人員安全及衛生防護辦法》對於公務人員的雇主，也就是公務機關，卻沒有罰則。

朱智宇說，如果消防員能納入《職安法》，勞動部職業安全衛生署會定期訂定指引，提供建議和對策給執行機關和雇主參考，幫助職場安全得以根據科學實證與時俱進。現在消防員完全被排除在《職安法》之外，要依照《公務人員安全及衛生防護辦法》，將自己的健康防護、安全危害，交由「公務人員保障暨培訓委員會」來認定，但保訓委員的背景都是人事行政、公共行政，完全沒有勞動或職安的專業概念。

「公務人員被這樣刻意區別開來，等於是整個國家機關都沒有職災概念。」朱智宇說，一般勞工可以被認定「職災」，獲得補償或給付，等於承認不幸事件是職業造成的；反觀公務人員過勞死或殉職，獲得的是撫卹或慰問，不幸事件叫做「因公殉職」，沒有所謂職災，雇主也沒有責任。

警察為消防抱不平：官僚殺人，憑什麼哀悼？

台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，警消一起爭取組工會這麼多年，每次看到又有同仁殉職，媒體報導政府官員哀悼祈福，他就忍不住想「殺人兇手憑什麼為死者哀悼祈福？你們事情做好了嗎？」他提醒，上至府院，下至地方，每個層級的管理者都有責任要保障基層的雇員，但過去10多年來，警消提出非常多建設性的方案和意見，行政機關都置之不理。

工殤協會專員劉念雲指出，總統蔡英文的競選承諾有6大勞工政策就包括「鼓勵組工會」，但面對警消組工會，蔡英文都不敢正面回應。

「政府只會在選前說勞工是他的最愛，到了選後，財團才是他心中最愛。」桃園產業總工會理事長朱梅雪也說，違法雇主一再把自己的成本外部化，讓員工和消防員用生命來扛，卻只見執政黨和三名總統候選人忙於選舉，毫不重視勞動條件惡化、百姓生命安全受威脅的事實，根本是「別人的孩子死不完。」

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核稿編輯：翁世航