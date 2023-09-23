TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團強化跨境布局：以AI與新零售策略引領亞洲媒體市場趨勢

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團於本月22日舉辦年度發表會，關鍵評論網媒體集團合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene，並成亞洲最大獨立媒體、內容、科技、數據、AI、電商集團。合併後，集團擁有29個品牌、每月2億多的頁面瀏覽量。

發表會由關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、集團整合長李致緯、及集團新事業開發長徐德煒、集團品牌iCook共同創辦人暨執行長蕭上農主持，共同探討台日跨境品牌經營、AI數位革命、以及媒體與新零售未來潛能等集團未來的三大策略主軸。特別邀請了台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬、91APP產品長李昆謀以及圍棋人行銷長王之佑共同參與討論。

成為跨國集團的未來布局

集團執行長鍾子偉表示，台灣與日本的結合都是雙方跨國整合的首度嘗試，未來會將此模式複製至東南亞、歐美等國際市場，期望創造出飛輪效應。自5月26日雙方正式合併後，已經展開密集的資源整合與交流，尋找如何實現「1加1大於2」的策略，並加速日本方的數位轉型進程。

此次與Mediagene的合併是重要的里程碑，將台灣與日本的媒體資源和科技實力完美結合，為亞洲數位媒體市場注入新的活力。集團未來將致力於：

加強跨境布局：在台灣、日本、東南亞等地區擴大市場版圖，打造全球性的媒體平台。

深化數據應用：結合第一方數據、第三方數據，為品牌客戶提供更精準的行銷服務。

加速科技創新：持續投資AI、大數據等技術，為媒體行銷帶來新的變革。

媒體結合電商：台日兩大市場將加速內容電商零售廣告事業布局，為客戶帶來更多加值服務。

本次發表會三大主軸：台日跨境經營、生成式AI技術運用、新零售未來

徐德煒強調，關鍵評論網媒體集團與Mediagene合併後，將成為台日雙方廣告客戶、品牌主要跨入對方市場甚至未來的泛亞洲市場最佳合作夥伴和窗口，不論是品牌代運營、媒體廣告、行銷、傳播等，台日雙方客戶都能跟熟悉在地文化的窗口合作，卻又能同時擁有跨當地市場文化的多元服務。

發表會上，關鍵評論網媒體集團也分享了在深度學習、內容電商等領域的最新應用。集團整合長李致緯表示，集團將持續投資AI技術，不僅幫助媒體提高製作內容時的效率和準確性，也創造更好的使用者體驗，以及提昇廣告效率。集團也積極發展內容電商，幫助品牌商在內容中嵌入產品銷售，提升轉化率。

91APP產品長李昆謀補充，在內容電商與Retail Media Network的概念發展下，零售與媒體在標籤、數據合作上容易產生「交層效果」，媒體擁有的外部標籤很可能會幫電商、品牌挖掘出消費者的新興趣，進而產生新的銷售機會。

而針對生成式AI是否會取代人類智慧，李致緯表示，AI雖然可以幫助提高內容生產效率，但仍無法完全取代人類的思考能力。人類的思辨能力是可以和AI相輔相成，共同創造出更好的內容。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬也認為，生成式AI是非常好的工具，但需要人類的發想才能結合自身企業優勢，找到能賦能員工生產力或是加速企業內部流程、甚至依企業需求量身打造的應用場景，方能發揮最大價值。

總體而言，TNL Media Group與Mediagene的合併是亞洲數位媒體市場的重大事件。合併後的集團將擁有更強大的資源和實力，為品牌客戶提供更優質的服務，幫助他們在亞洲市場取得成功。

關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

TNL Mediagene是泛亞洲最大數位科技與媒體集團，旗下擁有關鍵評論網、Business Insider Japan等21家媒體品牌，以及多個數位行銷科技與整合行銷公司，透過AI人工智慧與大數據數位行銷科技，成為閱聽者及品牌廠商最有效的溝通橋樑與夥伴。

責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna