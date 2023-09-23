TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團強化跨境布局：以AI與新零售策略引領亞洲媒體市場趨勢
我們想讓你知道的是
TNL Mediagene在年度發表會上宣布進一步拓展亞洲市場，透過與日本Mediagene的資源整合，目前擁有29個品牌及超過兩億頁面瀏覽量。集團將以AI和新零售策略為主軸，進軍東南亞及歐美市場。發表會上，集團也探討了AI在媒體行銷的應用以及跨境品牌經營的未來策略，目的是提升行銷效果及加速數位轉型進程。
TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團於本月22日舉辦年度發表會，關鍵評論網媒體集團合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene，並成亞洲最大獨立媒體、內容、科技、數據、AI、電商集團。合併後，集團擁有29個品牌、每月2億多的頁面瀏覽量。
發表會由關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、集團整合長李致緯、及集團新事業開發長徐德煒、集團品牌iCook共同創辦人暨執行長蕭上農主持，共同探討台日跨境品牌經營、AI數位革命、以及媒體與新零售未來潛能等集團未來的三大策略主軸。特別邀請了台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬、91APP產品長李昆謀以及圍棋人行銷長王之佑共同參與討論。
成為跨國集團的未來布局
集團執行長鍾子偉表示，台灣與日本的結合都是雙方跨國整合的首度嘗試，未來會將此模式複製至東南亞、歐美等國際市場，期望創造出飛輪效應。自5月26日雙方正式合併後，已經展開密集的資源整合與交流，尋找如何實現「1加1大於2」的策略，並加速日本方的數位轉型進程。
此次與Mediagene的合併是重要的里程碑，將台灣與日本的媒體資源和科技實力完美結合，為亞洲數位媒體市場注入新的活力。集團未來將致力於：
- 加強跨境布局：在台灣、日本、東南亞等地區擴大市場版圖，打造全球性的媒體平台。
- 深化數據應用：結合第一方數據、第三方數據，為品牌客戶提供更精準的行銷服務。
- 加速科技創新：持續投資AI、大數據等技術，為媒體行銷帶來新的變革。
- 媒體結合電商：台日兩大市場將加速內容電商零售廣告事業布局，為客戶帶來更多加值服務。
本次發表會三大主軸：台日跨境經營、生成式AI技術運用、新零售未來
徐德煒強調，關鍵評論網媒體集團與Mediagene合併後，將成為台日雙方廣告客戶、品牌主要跨入對方市場甚至未來的泛亞洲市場最佳合作夥伴和窗口，不論是品牌代運營、媒體廣告、行銷、傳播等，台日雙方客戶都能跟熟悉在地文化的窗口合作，卻又能同時擁有跨當地市場文化的多元服務。
發表會上，關鍵評論網媒體集團也分享了在深度學習、內容電商等領域的最新應用。集團整合長李致緯表示，集團將持續投資AI技術，不僅幫助媒體提高製作內容時的效率和準確性，也創造更好的使用者體驗，以及提昇廣告效率。集團也積極發展內容電商，幫助品牌商在內容中嵌入產品銷售，提升轉化率。
91APP產品長李昆謀補充，在內容電商與Retail Media Network的概念發展下，零售與媒體在標籤、數據合作上容易產生「交層效果」，媒體擁有的外部標籤很可能會幫電商、品牌挖掘出消費者的新興趣，進而產生新的銷售機會。
而針對生成式AI是否會取代人類智慧，李致緯表示，AI雖然可以幫助提高內容生產效率，但仍無法完全取代人類的思考能力。人類的思辨能力是可以和AI相輔相成，共同創造出更好的內容。
台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬也認為，生成式AI是非常好的工具，但需要人類的發想才能結合自身企業優勢，找到能賦能員工生產力或是加速企業內部流程、甚至依企業需求量身打造的應用場景，方能發揮最大價值。
總體而言，TNL Media Group與Mediagene的合併是亞洲數位媒體市場的重大事件。合併後的集團將擁有更強大的資源和實力，為品牌客戶提供更優質的服務，幫助他們在亞洲市場取得成功。
關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團
TNL Mediagene是泛亞洲最大數位科技與媒體集團，旗下擁有關鍵評論網、Business Insider Japan等21家媒體品牌，以及多個數位行銷科技與整合行銷公司，透過AI人工智慧與大數據數位行銷科技，成為閱聽者及品牌廠商最有效的溝通橋樑與夥伴。
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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