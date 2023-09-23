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2023/09/23,
印太

菲中再交惡，馬尼拉擬向國際法庭起訴中國破壞南海珊瑚礁

菲中再交惡，馬尼拉擬向國際法庭起訴中國破壞南海珊瑚礁
圖為菲律賓的海警船。Photo Credit: GettyImages

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近日馬尼拉當局指控大量中國漁船出現在禮樂灘南方的鱟藤礁、仙賓礁和大淵礁（Nares Bank）附近，加劇區域緊張局勢且鱟藤礁周邊珊瑚礁受損，懷疑遭中國海上民兵開採破壞。中國外交部發言人毛寧則反駁菲方指控子虛烏有。

（中央社）南海鱟藤礁周邊珊瑚礁受損，懷疑遭到中國開採破壞，菲律賓可能向國際法庭提起告訴。菲中兩國脣槍舌劍，中方要求菲國拖走擱淺仁愛暗沙軍艦，菲方則回擊指中國「偽善」。

菲律賓軍方和海巡隊近日指控中國漁船大量出現在禮樂灘南方的鱟藤礁、仙賓礁和大淵礁（Nares Bank）附近，加劇區域緊張局勢且鱟藤礁周邊珊瑚礁受損，懷疑遭中國海上民兵開採破壞。

菲國檢察總長格瓦拉（Menardo Guevarra）告訴菲律賓新聞社（PNA），檢察總長辦公室已對菲律賓政府針對南海爭議考慮向北京展開的法律行動，進行深入研究。「我們正處於事實調查和資料蒐集階段。」

格瓦拉說，檢察總長辦公室應評估各項法律行動的優點，包括向具有適當管轄權的國際法庭，例如位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA），提起損害賠償告訴（complaint for damages）。

馬尼拉當局於2013年針對菲中南海爭議向國際海洋法法庭提起仲裁案。海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在專屬經濟區享有的主權權利」。

針對菲方指可能再度針對南海議題提起法律行動，中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會說：「菲方的有關指控子虛烏有，毫無根據。我們勸告菲律賓有關方面不要利用虛構的信息編排政治鬧劇。」

她表示，若菲方真的關心南海生態環境，應盡快拖走非法擱淺在仁愛暗沙的軍艦，「停止向海洋排放污水，防止持續生銹的軍艦對海洋造成不可逆轉的損害」。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制。

對此，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）今天發表聲明反擊。

他表示，北京聲明指馬德雷山號對南海造成不可逆轉的損害，「盡可能客氣地說，（這種說法）是偽善的」。

鐵歐多洛說：「這叫半斤八兩！中國持續透過在南海非法填海造陸的活動，破壞西菲律賓海，2016年的仲裁裁決指出，此類活動破壞海洋環境，違反國際法。」

他表示：「這類不誠實的宣傳台詞只會暴露中方的虛偽，只會加劇菲律賓人民和世界其他國家對中國政府的不信任。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：​楊士範


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